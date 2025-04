Spis treści:

Zastrzał palca jest to stan zapalny w obrębie opuszki palca spowodowany niewielkim urazem i dostaniem się bakterii do rany (głównie gronkowców lub paciorkowców). W rezultacie przy palcu gromadzi się ropa. Na powstanie zastrzału narażone są szczególnie dzieci, u których często dochodzi do zranień i kontaktu z brudnymi rzeczami.

W zależności od rozległości stanu zapalnego, mogą pojawić się różne symptomy, niekoniecznie wszystkie jednocześnie. Do objawów zastrzału palca należą:

obrzęk,

zaczerwienienie,

zbieranie się ropy (ropień),

pulsujący ból (często nasilający się w nocy),

ból ścięgna,

ograniczenie ruchomości stawu,

dreszcze,

gorączka.

Objawy zastrzału palca narastają szybko. W ciągu 2-3 godzin dochodzi do rozwoju objawów i powstania ropnia. W tym miejscu skóra jest zaczerwieniona, obrzęknięta, cieplejsza. Charakterystyczny jest silny, rwący ból – mówi dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz, dermatolog, wenerolog w Centrum Medycznym Damiana.

W momencie zauważenia objawów zastrzału, należy zdjąć z palców biżuterię, ponieważ narastający obrzęk może to później uniemożliwić.

Możliwe przyczyny pojawienia się zastrzału palca i zbierania się ropy to:

uraz okolicy wału paznokciowego, np. w wyniku ukłucia, zadrapania,

nieprawidłowe dbanie o skórki wokół paznokci,

wrastające paznokcie,

nieprawidłowy manicure,

obgryzanie paznokci,

obgryzanie lub zrywanie skórek,

zbyt krótkie przycinanie skórek,

obcinanie paznokci niesterylnymi nożyczkami.

Bezpośrednią przyczyną zastrzału palca jest uraz: zadrapanie lub zakłucie skażoną igłą lub innym ostrym przedmiotem, a nawet kolcem rośliny – mówi dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz.

Aby wyciągnąć ropę z palca, warto wypróbować kilku domowych sposobów. Są one przydatne przy łagodnym nasileniu objawów zastrzału oraz w trakcie oczekiwania na wizytę lekarską. Jeżeli dolegliwości nie ustępują w ciągu kilku dni albo nasilają się, konieczny jest kontakt ze specjalistą.

Maści na zastrzał palca

Na zastrzał palca i ropień pomagają czasami środki dostępne w aptece bez recepty, np. rivanol - roztwór do odkażania, maść antybakteryjna lub maść ichtiolowa. Zapytaj farmaceutę o preparat pomocy przy zastrzale.

Mydło i moczenie wyciąga ropę z palca

Aby pozbyć się ropy z palca przy zastrzale, mocz palec w mydlinach z szarego mydła. Przyspiesza to dojrzewanie ropnia i ułatwia jego usunięcie, łagodzi też stan zapalny oraz obrzęk. Ciepłe kąpiele robione regularnie przyspieszają gojenie. Czyść palec, na którym jest zastrzał, trzy razy dziennie za pomocą wody i mydła antybakteryjnego.

Okłady z sody oczyszczonej wyciągną ropę z palca

Okłady z sody oczyszczonej to polecany domowy sposób na wyciągnięcie ropy z palca przy zastrzale. Soda działa antyseptycznie, zmniejsza stan zapalny i obrzęk. Zazwyczaj jest dobrze tolerowana, chociaż u niektórych osób może wywoływać podrażnienia skóry. Rozpuść jedną łyżeczkę sody w 200 ml ciepłej wody, zamocz gazik w roztworze, a następnie połóż na palec, zabezpieczając bandażem.

Gorąca woda na ropę z palca przy zastrzale

„Zaparzanie” palca jest kontrowersyjną metodą stosowaną na wyciągnięcie ropy przy zastrzale. Jak to robić? Nalej do niewielkiego naczynia wrzątek, odczekaj chwilę i zamocz w nim palec na sekundę. Powtarzaj zabieg kilka razy dziennie.

Napary ziołowe przy zastrzale

Moczenie palca w naparze z szałwii, która ma właściwości odkażające i przeciwzapalne, jest często polecanym domowym sposobem na pozbycie się ropy z palca. Łyżkę suszonych ziół zalej szklanką wrzątku i zaparzaj przez 10 minut pod przykryciem. Następnie przestudzonym naparem przemywaj palec lub zrób z niego okład.

fot. Co wyciąga ropę z palca przy zastrzale? / Adobe Stock, ThamKC

Jeśli domowe sposoby nie pomogą, bezzwłocznie należy skontaktować się z chirurgiem. Zastrzał palca może powodować groźne w skutkach komplikacje, w skrajnych przypadkach zapalenie szpiku lub posocznicę. Lekarz wykonuje nacięcie chirurgiczne i drenaż, co skutecznie wyciąga ropę z palca. Przy głębszych zakażeniach trzeba wyciąć chorą tkankę, a nawet usunąć paznokieć.

Zakażenie może szerzyć się w szybkim tempie na głębiej położone struktury: tkankę podskórną, ścięgna, kości i stawy. Dlatego w przypadku podejrzenia zastrzału konieczna jest interwencja chirurgiczna. W zależności od nasilenia objawów lekarz dokona nacięcia tkanek oraz wyciągnięcia ropy z palca, a jeśli będzie to konieczne, to drenażu i unieruchomienia ręki. Z rany zostanie pobrany posiew i włączony antybiotyk – mówi dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz.

Zabieg nie jest bolesny i od razu przynosi ulgę. Jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, by zniwelować ból. Jak dodaje dr Małgorzata Marcinkiewicz, już sama procedura i ewakuacja ropy z palca przynosi ulgę.

Zakażenie w przypadku zastrzału może objąć powierzchniowe tkanki, ale może też rozwijać się w głąb ciała, dlatego domowe sposoby na ropę z palca nie zawsze są wystarczające. Są pomocne zwłaszcza na początku infekcji, kiedy ta nie rozwinęła się jeszcze zbyt mocno, oraz w łagodnych przypadkach zakażenia.

Jeżeli odczuwasz bardzo silny ból albo pojawiły się objawy ogólnoustrojowe (np. gorączka, złe samopoczucie), koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Udaj się do niego również wtedy, gdy 2-3 dni samoleczenia nie przyniosły poprawy.

W języku potocznym zanokcicę dość często myli się z zastrzałem. Jest to jednak inny proces chorobowy. Zanokcica to stan zapalny tkanek miękkich okalających paznokieć i tworzących wał paznokciowy.

Objawy zanokcicy to:

zaczerwienie wału paznokciowego,

siny kolor paznokcia i okolicznych tkanek,

obrzęk, zaczerwienienie, powiększenie tkanki objętej stanem zapalnym,

zbieranie się ropy,

łuszczenie się skóry wokół zanokcicy,

przeszywająca bolesność i tkliwość,

czasami gorączka.

Proces zapalny w zanokcicy może szerzyć się na leżącą poniżej macierz paznokcia co może prowadzić do złuszczania płytki paznokcia czy zaburzeń powierzchni płytki paznokcia. Najczęściej dotyczy jednego palca i jest wywołany mikrourazem, np. podczas manicure i infekcją bakteryjną – wyjaśnia dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.10.2013

