21 września 2009 - Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera

Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera jest obchodzony każdego roku, począwszy od 1994, w dniu 21 września. 21 września 1994 r. miało miejsce 10-lecie Alzheimer's Disease International (Światowej Federacji Stowarzyszeń Alzheimerowskich), co było wydarzeniem inicjującym Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera.

ADI również patronuje i koordynuje akcje przeprowadzane z tej okazji. W bieżącym roku tematem ŚDChA jest: "Najważniejsza wczesna diagnoza"

Parę słów o całej akcji…

Jest to okazja do zwrócenia uwagi na to, jak ważną rolę odgrywa wczesna diagnoza w przypadku choroby Alzheimera oraz odpowiednio szybkie wdrożenie leczenia i rehabilitacji w celu spowolnienia destrukcyjnego postępu choroby.

Na całym świecie organizowane są marsze pamięci, szkolenia, wykłady, konferencje, przyjęcia, festyny i dni otwarte w poradniach i przychodniach. Można wówczas zasięgnąć porad u specjalistów i otrzymać wsparcie.

Celem ŚDChA jest pomoc samym chorym, ale też ich rodzinom i najbliższemu otoczeniu. Stawia się na edukację, a szczególnie na naukę poprawnej komunikacji z osobą chorą.

Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera jest dniem, który jednoczy osoby chore, ich rodziny, opiekunów i lekarzy z całego świata. Globalne uświadamianie społeczeństwa na temat demencji, ukazuje wagę tego problemu zdrowotnego.

Dzięki takim okazjom jak ŚDChA, pojawia się więcej instytucji i stowarzyszeń pomagającym chorym. Tworzą się ośrodki pobytu dziennego dla chorych na Alzheimera, rodzi się zrozumienie dla ludzi chorych i pragnienie niesienia im pomocy. Rozkwita także służba chorym na zasadzie wolontariatu. Z roku na rok coraz więcej krajów zgłasza chęć uczestnictwa w obchodach, dostrzegając jednocześnie problem. ADI udostępnia wszelkich materiałów i informacji na ten temat.

Choroba Alzheimera charakteryzuje się postępującym otępieniem umysłowym. Jej przyczyny nie są do końca poznane, więc trudno o całkowite wyleczenie. Przypuszcza się, że choroba jest spowodowana odkładaniem się pewnych substancji w mózgu i zaników struktur mózgowych. W Polsce choruje około 200 000 osób po 65 roku życia. Chory doświadcza takich objawów jak zaburzenia pamięci, funkcji poznawczych, zachowania i osobowości. Charakterystyczna jest również huśtawka nastroju, nieumiejętność rozpoznawania przedmiotów, zaburzenia mowy oraz nieradzenie sobie z samoobsługą (mycie, ubieranie). Najpewniej Chorobę Alzheimera diagnozuje się dopiero po śmierci w badaniu sekcyjnym.



Jak można zapobiegać chorobie Alzheimera?



Wykonywanie czynności, które pobudzają myślenie – gra w szachy, rozwiązywanie krzyżówek, zadań matematycznych, rebusów, Uniwersytety Trzeciego Wieku itp.

Zwiększenie aktywności ruchowej – spacery, piesze wycieczki

Wyjście do ludzi, utrzymywanie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi

Stosowanie diety śródziemnomorskiej

Umiarkowane spożywanie napojów alkoholowych

Spożywanie produktów regulujących gospodarkę lipidową (specjalne margaryny np. Flora, Benecol oraz warzywa i ryby morskie)

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Jest to stowarzyszenie prężnie działające od 1992r. Założycielami byli profesjonaliści w tej dziedzinie oraz opiekunowie chorych. Za cel Stowarzyszenie obrało sobie pomoc chorym z zaburzeniami dementywnymi oraz ich rodzinom i opiekunom. Pomoc ta polega m. in. na edukacji, dawaniu wsparcia, organizacji różnych form samopomocy, współpracowaniu z politykami itp. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera od ’92 roku jest członkiem Alzheimer Europe, natomiast od ’97 – Światowej Federacji Stowarzyszeń Alzheimerowskich, dzięki czemu uzyskuje dostęp do najnowszych publikacji z zakresu demencji.

Katarzyna Ziaja