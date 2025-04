Szacuje się, że na świecie na chorobę Alzheimera choruje około 15-21 miliona osób, a w Polsce – około 350 tysięcy. Dotyczy ona zwyrodnienia układu nerwowego i powoduje ogólne otępienie. Pierwsze objawy choroby pojawiają się na ogół około 65. roku życia.

Czy Alzheimera można wyleczyć?

Jakie są przyczyny choroby Alzheimera?



Choroba Alzheimera prowadzi do kłopotów z pamięcią, myśleniem i mową. Jej objawy pojawiają się powoli, a ostatecznie u chorego dochodzi do zaniku mózgu.

Przyczyną choroby Alzheimera jest odkładanie się w mózgu dwóch rodzajów białek: beta-amyloid kumuluje się między neuronami i tworzy blaszki starcze, a białko tau odkłada się w neuronach. W efekcie neurony ulegają degeneracji i obumierają, powodując chorobę.

Nie jest do końca jasne, dlaczego niektórzy z nas zapadają na chorobę Alzheimera – można jednak przypuszczać, że mogą ją wywoływać pewne czynniki. Należą do nich:

płeć żeńska,

starszy wiek,

choroba Alzheimera występująca w rodzinie,

mutacje genów, które powodują rodzinną postać Alzheimera,

cukrzyca,

niskie wykształcenie.

Naukowcy badają także, czy przyczyną Alzheimera nie jest zatrucie glinem pochodzącym z wody lub aluminiowych przedmiotów codziennego użytku, na przykład naczyń. Coraz mniej naukowych danych potwierdza jednak tę hipotezę.

Inne niepotwierdzone naukowo przyczyny choroby Alzheimera to: znieczulenie ogólne (narkoza), czynnik zakaźny (wirus) lub uraz.

Pierwszym objawem choroby, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to kłopoty z pamięcią. Zazwyczaj dają się one zauważyć przez członków rodziny. Warto wówczas udać się z taką osobą do lekarza i poinformować go o tym, co dzieje się z chorym i jaka jest jego codzienna sprawność.

Jak objawia się Alzheimer?