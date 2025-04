3 sposoby na naprawę pojedynczego ubytku

Utrata pojedynczego zęba jest jednym z powszechniejszych problemów, z którym zgłaszamy się do dentysty. Stanowi on od 30-40 proc. przypadków. Najczęściej jego przyczyną jest jego rozpad korony spowodowany próchnicą, wybicie lub złamanie. Jak go naprawić?

Na szczęście utrata zęba to nie koniec świata. W gabinetach znajdziemy dziś kilka rozwiązań, dzięki którym ząb wróci na swoje miejsce. Tymi najczęściej wybieranymi są wkłady korzeniowo-koronowe, implanty i mosty protetyczne.

Jeden ubytek a wiele problemów

Chociaż utrata pojedynczego zęba może wydawać się błahym problemem, to dla jamy ustnej jest to poważna kontuzja. Tracąc jeden ząb narażamy się na rozchwianie pozostałych zębów w łuku, pojawienie się diastem, czyli szpar między zębami, problemy z przeżuwaniem, a co za tym idzie problemy gastryczne i bóle głowy. Dlatego dentyści radzą, aby nie bagatelizować pojedynczych ubytków.

Jak wyleczyć pojedynczy ubytek?

1. Wkłady korzeniowo-koronowe



Dziś w gabinetach stomatologicznych dostępne jest kilka rozwiązań, dzięki którym możemy odbudować ubytek i „załatać” nieestetyczną dziurę. Jednym z nich są wkłady korzeniowo-koronowe. Jest to wykonane z metalu, najczęściej ze stopów złota, stali lub włókien tlenku cyrkonu uzupełnienie protetyczne, które umieszcza się w korzeniu zęba. Na nim następnie mocowana jest korona wykonana z porcelany, cyrkonu lub kompozytu. Uzupełnienie to mocowane jest na stałe, a jego głównym celem, oprócz odbudowy korony zęba, jest wzmocnienie struktury korzenia.

2. Leczenie implantologiczne



Implant to nic innego jak wykonana z tytanu proteza korzenia zębowego. Ma on zaledwie 8-10 mm i mocowany jest bezpośrednio w miejscu utraconego lub zniszczonego korzenia. To na nim osadzana jest następnie nowa, wykonana z porcelany lub cyrkonu korona. Uzupełnienie braku implantem jest rozwiązaniem stałym. Nowy ząb wygląda identycznie jak prawdziwy, spełnia także taką samą funkcję. Leczenie implantologiczne znajduje zastosowanie zarówno przy odbudowie zębów przednich, jak również bocznych

3. Most protetyczny



Szlifowanie, często zdrowych zębów, czeka nas, jeśli zdecydujemy się na most protetyczny. Wówczas dwa sąsiadujące z ubytkiem zęby przeznaczane są na tzw. filary. Wykonuje się je szlifując ich powierzchnię i tworząc korony protetyczne, na nich następnie, za pomocą cementu mocuje się most protetyczny. Jest to rozwiązanie stałe, a dzięki wykonaniu koron z porcelany lub cyrkonu doskonale imituje naturalne zęby. Rozwiązanie to stosuje się przy rekonstrukcji ubytków międzyzębowych, w przypadku braków skrzydłowych konieczne jest wykonanie innych uzupełnień np. protezę ruchomą lub implanty.

Ile kosztuje odbudowa pojedynczego zęba?

Za wzmocnienie zęba wkładem z włókna szklanego zapłacimy od ok. 340 zł, do tego jednak trzeba doliczyć wykonanie korony. Tutaj ceny wahają się od ok. 1200 do 1800 zł za koronę, w zależności od materiału, z jakiego jest wykonana. Za uzupełnienie ubytku implantem zapłacimy od ok. 2500 do 3500 zł i tutaj także należy doliczyć jeszcze koszt wykonania łącznika oraz korony od ok. 2400 do 4200 zł w zależności od materiału. Wykonanie mostu wypełniającego ubytek to wydatek rzędu od ok. 3600 zł.

Odpowiadał lek. stom. Wojciech Fąferko, Dentim Clinic.