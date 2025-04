Wcześnie wykryty jest w 100% wyleczalny, a mimo to jest na trzecim miejscu wśród chorób nowotworowych doprowadzających do śmierci w naszym kraju. Sprawdź, jakie objawy raka jelita grubego powinny wzmóc twoją czujność i zaprowadzić cię do lekarza.

1. Skurcze

Skurcze w obrębie brzucha są najczęściej ignorowanym objawem raka jelita grubego, ponieważ mogą być symptomem wielu różnych niegroźnych dolegliwości. Twoje zaniepokojenie powinny powodować przedłużające się i nawracające skurcze zwłaszcza, jeśli obserwujesz także inne objawy mogące sugerować raka.

2. Zmęczenie

Uczucie zmęczenia najczęściej ludzie tłumaczą niewystarczającą ilością snu i złym stylem życia. Jeśli jednak mimo wysypiania się i stosowania zdrowej diety problem utrzymuje się, nie warto go ignorować.

3. Spadek wagi

Gwałtowna, niczym nieuzasadniona utrata masy ciała może sugerować różne rodzaje raka, bo komórki nowotworowe zużywają mnóstwo energii, podobnie jak i walczący z nim układ odpornościowy. Co można nazwać gwałtowną utratą masy ciała? Już spadek wagi o 5 kg w pół roku bez stosowania diety i aktywności fizycznej powinie być źródłem niepokoju.



4. Nieregularne, nietypowe wypróżnienia

Luźne stolce ale i zaparcia mogą świadczyć o rozwoju raka w jelicie grubym (podobnie jak i inne schorzenia). Podobne dolegliwości mogą też dawać polipy, które z czasem potrafią przeistoczyć się w guzy nowotworowe.



5. Krew w kale

Choćby nie wiadomo jak odpychająco to zabrzmiało, trzeba to powiedzieć: warto przyglądać się kupie. Krew w kale, bardzo ciemne stolce, ślady krwi na papierze toaletowym (gdy u kobiet nie jest to czas miesiączki) powinny każdego skłonić do wizyty u lekarza.

Masz kilka z tych objawów? Nie panikuj. Idź do specjalisty i zgłoś problem, opisując, co cię zaniepokoiło. Wiele z tych objawów może być symptomem całkiem niegroźnych dla zdrowia i życia dolegliwości. I pamiętaj, że rak jelita grubego jest w 100% wyleczalny, więc nie warto przegapić jego pierwszych sygnałów.

