Endometrioza jest trudna do wykrycia, ponieważ często wiąże się z bardzo zróżnicowanymi objawami. To dlatego, że endometrium „potrafi” wszczepiać się w najróżniejsze miejsca organizmu i w zależności od tego choroba wiąże się z innymi symptomami. Jest jednak schorzeniem powszechnym – szacuje się, że cierpi na nią około 15% kobiet. O jej specyficzną odmianę związaną z objawami jelitowymi zapytałyśmy doktora Tomasza Bastę – ginekologa z krakowskiej Intima Clinic.

Czy to prawda, że endometrioza może dawać objawy jelitowe? Kiedy tak się dzieje? Jakie to objawy?



Dr Tomasz Basta: Oczywiście, endometrioza może dawać również objawy jelitowe w momencie, gdy endometrium zagnieździ się właśnie w jelicie. Powoduje to powstanie w nim zrostu, przerastanie śluzówki jelita oraz jej zaciąganie. Objawy te mogą modulować światło jelita i powodować u pacjentki bolesne zaparcia, krwawienie wraz z oddawaniem stolca oraz silne bóle przy wypróżnianiu.

Warto podkreślić, że endometrioza może wszczepiać się nie tylko w jelita, ale również np. w pęcherz moczowy. Bywały również tak skrajne przypadki jak wszczepienie się endometriozy w płuca, a nawet w mózg.

Czy istnieje jakaś wskazówka dla pacjentek, by nie pomylić takich objawów endometriozy z innymi objawami chorób związanych z jelitami, np. rakiem jelita grubego?



Niestety, pacjentka samodzielnie nie jest w stanie odróżnić endometriozy od np. wrzodów jelita czy jego krwawiących uchyłków. Powinna udać się do specjalisty i wykonać pełną diagnostykę, a w pierwszej kolejności kolonoskopię i ewentualnie później laparoskopię. Dopiero po wykonaniu kompletu badań będzie można precyzyjnie zdiagnozować źródło objawów.

Na czym polega leczenie takiej endometriozy?



To wszystko zależy od pacjentki i zmian, jakie u niej zachodzą. Jeżeli zmiany te są możliwe do usunięcia chirurgicznego, to się stosuje takie metody. Obecnie tego typu zmiany usuwa się w sposób bardzo zaawansowany drogą laparoskopową. W większości miejsc odchodzi się już od operowania schorzenia starymi metodami, a więc otwierając w tym celu jamę brzuszną.

Dzięki operacjom laparoskopowym lekarz dysponuje aparaturą, dzięki której ma możliwość uwidocznienia narządów i przeprowadzania operacji w optycznym powiększeniu. Są więc to zabiegi mało inwazyjne (praktycznie nie występują po nich powikłania), a co chyba jeszcze ważniejsze, bardzo dokładne i precyzyjne.

Należy pamiętać, że zawsze stosowana jest również terapia hormonalna. Od kilku lat są dostępne nowoczesne leki, przeznaczone specjalnie dla pacjentek z endometriozą. Wpływają one na zmniejszenie rozrostu błony śluzowej macicy, a przez to również na rozmiary ognisk endometriozy, czy torbieli endometrialnych. Bardzo dobre jest działanie lecznicze hormonów zawartych w różnego rodzaju wkładkach hormonalnych domacicznych, krążkach dopochwowych, implantach podskórnych czy w tabletkach.

Właśnie z powodu skuteczności terapii hormonalnych bardzo korzystny wpływ na chorobę ma też sama ciąża. W jej trakcie (a także w okresie karmienia piersią) jajniki nie produkują estrogenów (tak, jak w okresie menopauzy), choroba wprowadzona jest więc w stan uśpienia i nowe zmiany w tym czasie nie powstają.

Czy możliwe jest wyleczenie takiej endometriozy?



Choć obecna technologia pozwala na usuwanie takich zmian w coraz mniej inwazyjny sposób, to niestety endometriozy nie można wyleczyć całkowicie. Możliwe jest jej zaleczanie właśnie poprzez usuwanie ognisk endometriozy, torbieli i przyjmowanie terapii hormonalnej. Jeżeli kobieta jest w ciąży, objawy ustępują.

Należy pamiętać, że jednym z pierwszych skutków endometriozy są zrosty (często wewnątrz jajowodów), co może prowadzić do problemów z płodnością. Choroba przestaje być obecna w organizmie kobiety dopiero wraz z zatrzymaniem się cyklu owulacyjnego przy przejściu w okres menopauzalny.

