Gardło jest narządem wspólnym dla układu oddechowego i pokarmowego. Zbudowane jest z:

części ustnej (rak może rozwinąć się w miejscach: podstawa języka, migdałki, łuki podniebienne, podniebienie miękkie, tylna ściana gardła),

części nosowej,

części krtaniowej (rak może rozwinąć się w miejscach: zachyłek gruszkowaty, tylna ściana gardła, region zapierścienny).

Należy dodać, że w błonie śluzowej gardła znajdują się migdałki, czyli skupiska tkanki limfatycznej. Ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona organizmu przez infekcjami drogą oddechową lub pokarmową. Gardło pełni więc ważną funkcję w tworzeniu odporności.

Do czynników ryzyka rozwoju raka gardła należą palenie tytoniu oraz nadmierne picie wysokoprocentowego alkoholu, przy czym równoczasowe stosowanie tych używek amplifikuje ryzyko. Podobnie działa dieta z wysoką zawartością soli i czynników chemicznych oraz zakażenie wirusem Ebsteina- Barr (EBV). Rak gardła najczęściej rozwija się z komórek nabłonka płaskiego. Zdarzają się również zmiany dysplastyczne niejasnego pochodzenia.

Objawy raka gardła zależą od jego lokalizacji i stadium rozwoju.

Rak części nosowej gardła - objawy alarmowe

Wczesne objawy raka gardła, są podobne do infekcji górnych dróg oddechowych - ból gardła, zatkanie nosa. Dochodzi do nacieku trąbki Eustachiusza i jej jednostronnego zatkania, które objawia się osłabieniem słuchu. To powoduje również zmiany odczynowe w węzłach chłonnych, które powiększają się na szyi (czytaj też: o czym świadczą powiększone węzły chłonne). Ponieważ ta okolica nie jest łatwo dostępna w badaniu i wymaga użycia lusterka laryngologicznego, a objawy są znajome i nie budzą większych zastrzeżeń, zmiana może rosnąć niezauważona.

Pozostałe części gardła

Rak części ustnej gardła objawia się przewlekłym bólem gardła, chrypką, uczuciem ciała obcego w gardle. Pojawić się może również krwawienie, ból ucha i żuchwy.

W przypadku najniższej, krtaniowej części gardła objawy nowotworu są podobne jak w przypadku raka krtani. Utrzymujące się ponad 3 tygodnie objawy przeziębienia u osoby dorosłej - ból gardła, chrypka, katar, zatkanie nosa muszą zostać poddane diagnostyce.

Czytaj też: Kiedy ból głowy może zwiastować nowotwór?

Lekarz specjalizujący się w chorobach nowotworowych głowy i szyi, w przypadku objawów wskazujących na raka gardła, zastosuje endoskopię, by przyjrzeć się dokładnie zmianom oraz pobierze wycinki do badania histopatologicznego, które jako jedyne może ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić chorobę.

W diagnostyce raka gardła stosuje się również badania obrazowe, które są w stanie określić dokładnie rozmiar guza. Należą do nich badanie tomograficzne, rezonans magnetyczny oraz badanie PET.

Leczenie raka gardła jest ograniczone ze względu na bliskość ośrodkowego układu nerwowego. W związku z tym operacja (usunięcie guza) sprawdza się w sytuacjach dobrej i dostępnej lokalizacji. Stosuje się radykalne usunięcie zmiany - wraz z otaczającą zdrową tkanką. Nowotwory gardła dobrze odpowiadają na radioterapię, która jest szeroko stosowana, a w bardziej zaawansowanych przypadkach stosuje się chemioterapię.

Prognozy dotyczące wyleczenia dla pacjentów z rakiem gardła, zależą oczywiście od stopnia zaawansowania nowotworu oraz jego lokalizacji.

W przypadku raka ustnej części gardła 5-letnie przeżycie udaje się osiągnąć średnio u 25-50% osób. Przeżycie 5-letnie pacjentów z rakiem gardła części nosowej (grupa III - niezróżnicowany rak) nie przekracza 60%.

Najgorsze rokowania w raku gardła dotyczą zmian w części krtaniowej. Rak gardła w tej lokalizacji prowadzi szybko do naciekania bliskich struktur i przerzutów do węzłów chłonnych. 5-letnie przeżycie wynosi jedynie ok. 20%.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.07.2011.

