Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Jest groźny, ponieważ późno wykrywany. Narażone na jego rozwój są szczególnie kobiety zakażone wirusem HPV, czyli wirusem brodawczaka ludzkiego (szczególnie jego onkogennymi typami 16 lub 18).

Objawy raka szyjki macicy ujawniają się dosyć późno. We wczesnym stadium na ogół nie występują. Przedrakowe zmiany dysplastyczne również nie wysyłają często żadnych niepokojących sygnałów. Dlatego tak ważne są regularne badania u ginekologa, a przede wszystkim wykonywanie cytologii (raz na 3 lata lub co roku w grupach wysokiego ryzyka).

Wczesne objawy raka szyjki macicy

Najwcześniejszym objawem raka szyjki macicy może być przewlekły stan zapalny w szyjce macicy, który często nie jest w żaden sposób odczuwany przez kobietę – można go potwierdzić na podstawie badania cytologicznego (cytologia). Badanie to pozwala także na wykrycie zmian przedrakowych oraz raka szyjki macicy we wczesnym stadium. Pierwsze objawy raka szyjki macicy to mogą być również niewielkie plamienia między miesiączkami albo zwiększona ilość wydzieliny z pochwy.

Kliniczne objawy raka szyjki macicy

Objawy kliniczne pojawiają się najczęściej w bardziej zaawansowanym stadium raka szyjki macicy, kiedy guz rośnie i uciska inne narządy lub je nacieka, a także gdy pojawiają się przerzuty.

Do objawów raka szyjki macicy można zaliczyć:

Objawy raka szyjki macicy nie są charakterystyczne, co oznacza, że mogą wskazywać również na inne stany chorobowe. Dlatego konieczne jest dokładniejsze badanie u ginekologa: cytologia, a następnie w razie niepokojących wyników – badanie histopatologiczne.

Objawowy rak szyjki macicy często jest trudny do wyleczenia, a czasami nawet niemożliwy. Szanse wyleczenia są największe, gdy rak zostanie wykryty we wczesnym stadium zaawansowania.

Jeżeli wystąpią któreś z wyżej wymienionych objawów, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza – zwłaszcza nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych wymagają konsultacji lekarskiej w celu wykluczenia nowotworu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.06.2010.

