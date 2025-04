Fot. Fotolia

Reklama

1. Czerwone wino zapobiega próchnicy

Dobra wiadomość dla miłośników czerwonego wina: badania opublikowane w Journal of Agricultural and Food Chemistry dowodzą, że ekstrakt z pestek winogron niezwykle korzystnie działa na zęby.

"Według naukowców, polifenole zawarte w winogronach, hamują rozwijaniu się szczepów bakterii z grupy Streptococcus, które tworzą płytkę nazębną i w efekcie prowadzą do powstania próchnicy" – mówi dr n. med. Mariusz Duda z Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna w Katowicach.

Badacze udowodnili tę tezę przeprowadzając eksperyment: zanurzyli płytkę z warstwą bakterii w trzech rodzajach czerwonego wina - zwykłym, bezalkoholowym i z ekstraktem z pestek winogron oraz w wodzie i 12 proc. etanolu. Okazało się, że wszystkie trzy typy wina najskuteczniej zwalczają bakterie odpowiedzialne za powstawanie próchnicy.

Zobacz także: Przebarwienia zębów, czyli tego nie jedz!

2. Gorzka czekolada i kakao wzmacniają szkliwo

Powszechnie wiadomo, że słodycze to wróg numer jeden naszych zębów. Ale nie ciemna czekolada! W przeciwieństwie do innych słodkich smakołyków, gorzka czekolada zmniejsza ryzyko próchnicy. W swoim składzie zawiera teobrominę – główny alkaloid kakao o gorzkim smaku wzmacniający szkliwo, a także taninę, która nie pozwala przywierać bakteriom do powierzchni zębów.

Im bardziej gorzka czekolada, tym więcej antyoksydantów zwalczających wolne rodniki w organizmie. Dwie grupy przeciwutleniaczy w tym słodkim produkcie mają szczególne znaczenie dla jamy ustnej. Wśród nich są flawonoidy, które hamują powstawanie niebezpiecznych dla zębów kwasów oraz polifenole mające za zadanie neutralizować mikroorganizmy, które powodują nieświeży oddech, a także zapobiegać infekcjom dziąseł i walczyć z próchnicą.

3. Lukrecja zapobiega paradontozie

Innym słodkim produktem, który zapobiega próchnicy i chorobom dziąseł, jest lukrecja – bardzo popularna w krajach skandynawskich i arabskich, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Irlandii. Dodaje się ją do wielu potraw, deserów i napojów orzeźwiających.

Grupa naukowców z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Kanady dowiodła, że w składzie korzenia tej słodkiej rośliny znajdują się dwa związki licoricidin i licorisoflavan A, które skutecznie zabijają bakterie odpowiedzialne za powstawanie próchnicy i paradontozy.

4. Zielona herbata przywraca świeży oddech

Zielona herbata posiada właściwości przeciwzapalne, dlatego jest doskonałym napojem zapobiegającym chorobom dziąseł. Antyoksydanty zawarte w zielonej herbacie zapobiegają niszczeniom zdrowych komórek i rozwojowi nowotworów.

Badania przeprowadzone przez University of Texas, w których wzięli udział pacjenci ze zmianami nowotworowymi w jamie ustnej, wykazały spowolnienie choroby.

"Zielona herbata jest też skutecznym środkiem zabijającym drobnoustroje odpowiedzialne za nieświeży oddech. Napój ten ma niewątpliwie dłuższy efekt niż żucie gum lub ssanie miętowych drażetek. Oprócz tego, w przeciwieństwie do czarnej herbaty, nie powoduje przebarwień na zębach" – wyjaśnia dr Mariusz Duda.

Zobacz także: Które produkty najbardziej niszczą zęby?

Reklama

5. Żółty ser przywraca odpowiednie pH w jamie ustnej

Również jedzenie sera żółtego może przynieść jamie ustnej wiele korzyści. Ma on podobne działanie do ksylitolu, który stymuluje produkcję śliny przywracając odpowiednie pH w ustach. – Po każdym posiłku pH w ustach spada poniżej poziomu 5,5 i sprzyja erozji zębów. "Im dłużej w jamie ustnej utrzymuje się zakwaszone środowisko, tym większe ryzyko zniszczenia twardych tkanek zęba" – wyjaśnia stomatolog.

Pamiętaj jednak, że spożywanie tych produktów nie zastąpi szczotkowania i nitkowania zębów. "Nie można zapominać o regularnych wizytach u stomatologa oraz co najmniej raz do roku poddawaniu się scallingowi i piaskowaniu zębów. Zabiegi te minimalizują ryzyko próchnicy, chorób przyzębia i dalszy rozwój kamienia nazębnego" – tłumaczy dr Mariusz Duda.

Źródło: Materiały prasowe Duda Clinic

Zobacz także: Dlaczego latem warto pić przez słomkę?