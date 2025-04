Dlaczego nie należy wybielać zębów domowymi metodami?



Cytryna, soda oczyszczona, sól i węgiel wiodą prym, jeśli chodzi o opisywane w internecie sposoby na wybielenie zębów bez użycia pasty wybielającej czy wizyty u dentysty. Dentyści nie pozostawiają złudzeń, każdy z tych związków działa destrukcyjnie na szkliwo zębów. Niektóre z nich są jednocześnie niebezpieczne dla tkanek miękkich w jamie ustnej – dziąseł i śluzówki.

- Długotrwały kontakt zębów z cytryną może doprowadzić do osłabienia szkliwa, zęby staną się wtedy podatne na próchnice – wyjaśnia dr Iwona Gnach-Olejniczak, stomatolog z kliniki UNIDENT UNION Dental Spa we Wrocławiu. Agresywna cytryna zaszkodzi także dziąsłom. – Nie oznacza to, że należy w ogóle unikać cytrusów, są one przecież pełne dobroczynnej witaminy C. Pijmy je w formie soków, najlepiej przez słomkę. Ale absolutnie nie płuczmy sokiem z cytryny jamy ustnej – dodaje ekspert.

Sól wcierana w szkliwo także może je uszkodzić. Dodatkowo ma silne działanie zakwaszające środowisko jamy ustnej, a wysokie pH to idealne warunki do rozwoju bakterii chorobotwórczych. Stąd czyszczenie zębów solą to prosta droga do rozwoju np. próchnicy.

A soda oczyszczona? - Działa na zasadzie abrazji, to znaczy że osady z powierzchni zębów są usuwane za pomocą tarcia – wyjaśnia dr Gnach-Olejniczak. Chwila, jest przecież wiele past do zębów, które także usuwają zanieczyszczania mechanicznie. – Tak, ale nawet najwyżej abrazyjne pasty nie są tak agresywne jak soda. Szczotkując zęby sodą ryzykujemy poważne uszkodzenia szkliwa i nadwrażliwość. Podobnie ma się sprawa z węglem. Czyszczenie nim zębów to jak tarcie szkliwa papierem ściernym – wyjaśnia i dodaje.

Jak właściwie wybielać zęby?



Stomatolodzy polecają pasty niskoabrazyjne, które zamiast ścierać przebarwienia powierzchniowe po prostu je rozpuszczają. W trakcie kontrolnej wizyty u dentysty warto zapytać o rodzaj pasty wybielającej, którą powinniśmy stosować. Najlepsze z nich będą zwalczać osad i przebarwienia za pomocą naturalnych enzymów, redukując do minimum mechaniczne tarcie, za którym szkliwo zębów wcale nie przepada, nie mówiąc już o wrażliwych dziąsłach. – Na opakowaniach należy szukać informacji o współczynniku ścieralności, im niższy tym leszy, np. 15 RDA. By sobie nie zaszkodzić, trzeba wybrać pastę odpowiednią właśnie dla nas – radzi stomatolog.

Specjalistyczne pasty wybielające



Miłośnicy kawy i herbaty mogą używać specjalnych past dedykowanych nalotom, które pozostawiają na zębach ich ulubione napoje.

Pasty dla palaczy mają w składzie formułę usuwającą plamy i przebarwienia nikotyny i smółki drzewnej, nie naruszając szkliwa. Dodatkowo zmierzą się z zapachem tytoniu

O delikatne dziąsła dbają specjalistyczne pasty, które, delikatnie usuwając osad i przebarwienia, zapobiegają i wspomagają leczenie chorób przyzębia. Mają w składzie odpowiednio dobrane wyciągi roślinne, przyspieszające gojenie m.in. z nagietka lekarskiego, szałwii.

Przy nadwrażliwości zębów stosuje się specjalne pasty wybielająco-ochronne, które mają w składzie związki odbudowujące i wzmacniające szkliwo np. hydroskyapatyt, związki fluoru. Pasty zmniejszają także bolesność, typową dla nadwrażliwości.

Wybielające pasty antystarzeniowe. Tak jak skóra z wiekiem zaczyna pokrywać się zmarszczkami i traci jędrność, tak zęby – żółkną i matowieją. Dzieje się tak z powodu demineralizacji szkliwa, które traci gęstość, staje się żółte i porowate. Formuła anti-age wzmacnia szkliwo, dzięki czemu zęby stają się bielsze oraz bardziej odporne na. Pasty przeciwstarzeniowe mogą zawierać przeciwutleniacze, zwalczające wolne rodniki, które są przyczyną starzenia się dziąseł.

