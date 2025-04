fot. Materiały pras. Periodent

Już nie zimne światło specjalnej lampy lub nakładki, a laser rozjaśni nam zęby. W polskich gabinetach pojawiła się nowa, ekspresowa metoda wybielania. Na usunięcie przebarwień i plam z zębów potrzebuje ona zaledwie 60 minut. Jak to wygląda w praktyce?

Laserowe wybielanie zębów utlenia przebarwienia

Laseroterapia pomoże nam w rozjaśnianiu zębów. W polskich gabinetach stomatologicznych pojawiła się właśnie nowa metoda wykorzystująca wielofunkcyjny laser, dzięki której możliwe staje się długotrwałe usunięcie plam i przebarwień, jakie powstają podczas picia, jedzenia i palenia papierosów, a także widoczne rozjaśnienie zębów.

Zabieg polega na nałożeniu na zęby specjalnego żelu zawierającego 30% nadtlenek wodoru i jego aktywowanie pod wpływem, ukierunkowanej na zęby, wiązki lasera. Uwalniane w wyniku tego procesu cząsteczki wnikają w zmiany kolorystyczne powodując rozkład barwników będących przyczyną powstawania plam.

"Odkładające się na zębach barwniki sprawiające, że nasze żeby są pożółkłe, dosłownie ulegają utlenieniu. Jest to proces trochę podobny do tlenienia włosów. Efektem tego są zęby jaśniejsze nawet o 11 stopni oraz ujednolicona kolorystyka zębów, bez smug i plam" – mówi lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Stomatologii Estetycznej Periodent w Warszawie, które jako jedno z pierwszych wprowadziło nowe wybielanie.

Inne zalety laserowego wybielania zębów

Skuteczne wybielanie to jednak nie jedyna zaleta lasera. Plusem jest także czas zabiegu. Potrzebuje on zaledwie 2 minut na wybielanie jednego zęba! Oznacza to, że jest obecnie jedną z szybszych metod gabinetowego rozjaśniania zębów – cały zabieg trwa nawet krócej niż godzinę.

Dla porównania wybielanie lampą LED lub UV wymaga nawet półtorej godziny, a wybielanie nakładkowe nawet 14 dni!

Czy laserowe wybielanie zębów nie przegrzewa ich?

W parze z tempem zabiegu idzie także jego bezpieczeństwo. "Pod wpływem wiązki lasera żel nałożony na zęby jest aktywowany natychmiast, nie zalega na zębie i nie podrażnia okolicznych tkanek miękkich. Co więcej, żel chroni ząb przed przegrzaniem i pojawieniem się bólu. Zawiera on także preparat do zwalczania nadwrażliwości. Tego typu działanie, chroniące przed nadwrażliwością było niemożliwe w dotychczas dostępnych metodach" – mówi specjalistka z kliniki Periodent.

Laserowe wybielanie zębów – długotrwały efekt

Efekt zabiegu utrzymuje się nawet 2 lata! Warunkiem jednak jest stosowanie się do restrykcyjnych zaleceń pozabiegowych. Powód? Tzw. stabilizacja koloru trwa nawet 2 tygodnie. Jest to czas kiedy szkliwo zębów jest częściowo odwodnione, a tym samym narażone na działanie barwników.

"Do 2 tygodni od wybielania musimy ograniczyć jedzenie potraw oraz picie napojów, które mają silne właściwości barwiące. Z naszego menu musi więc na chwilę zniknąć kawa, herbata, czerwone wino, colę i soki np. porzeczkowe. Nie zaleca się także spożywania gęstych zup np. zupy pomidorowej i barszczu, a także cytrusów, ze względu na drażniące szkliwo kwasy. Konieczne jest także zrezygnowanie z palenia" – mówi dr Stachowicz. Cena takiego zabiegu oscyluje w okolicach 1600 zł.

Źródło: Materiały prasowe Periodent.

