Dlaczego zęby ulegają przebarwieniu?



Przebarwienia zębów (łac. discoloratio dentum) to każda zmiana barwy, nasycenia koloru lub przezierności zębów bez względu na to, jaka jest faktyczna przyczyna tych zmian.

Do przebarwień może dojść z wielu powodów. Wyróżniamy przyczyny zewnątrz- (odkładanie się barwników na powierzchni zębów) i wewnątrzpochodne (barwniki znajdujące się wewnątrz struktury zęba, w zębinie na skutek chorób układowych czy spowodowane działaniem niektórych leków).

Można wyróżnić następujące rodzaje przebarwień: białe, żółte, pomarańczowe, ciemnoczerwone, zielone, brązowe, niebieskie, szare i czarne. Każde z nich spowodowane jest innym czynnikiem.

Czy można uniknąć przebarwień zębów?



Niestety nie da się całkowicie uniknąć przebarwień. Można zmniejszyć ich nasilenie, szczotkując i nitkując zęby po każdym posiłku, piciu kawy, herbaty, wina czy paleniu papierosów. Jeżeli przyczyna jest wewnątrzpochodna, warto zastosować skuteczniejsze metody.

Jak zwalczyć przebarwienia?



Decyzja o poprawie estetyki zębów powinna być uzależniona od faktycznej przyczyny powstania przebarwień, stanu korony zęba i wieku pacjenta.

O tym, która metoda jest dobra dla konkretnego pacjenta, decyduje stomatolog.

Jak pozbyć się przebarwień?



Często stosowaną metodą jest wybielanie zębów u dentysty za pomocą lasera lub lampy. Skuteczność tego zabiegu jest wysoka , jednak należy liczyć się z wysokimi kosztami sięgającymi do kilku tysięcy złotych. Co więcej, wybielanie powinno się powtórzyć w odstępie paru miesięcy, aby efekt był trwały. Zabieg jest bezbolesny.

Wybielanie powierzchniowe można wykonać również samemu w domu. Na rynku dostępne są różnego rodzaju żele, pasty wybielające oraz specjalne nakładki. Nosi się je przez kilka godzin w ciągu dnia lub w nocy. Paski naklejane są na górny i dolny łuk zębowy. Można znaleźć zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników tej metody.

Ważne jest, aby zakupów preparatów wybielających dokonywać w sprawdzonych miejscach i pewnych sklepach internetowych, aby mieć pewność, że wybrane produkty nie zawierają silnych, szkodliwych substancji.

Skuteczność tej metody jest niższa niż w przypadku wybielania u dentysty. Czas osiągnięcia pożądanego efektu jest dłuższy, jednak cena preparatów do samodzielnego wybielania jest dużo niższa, a tym samym bardziej przystępna dla większości osób.

Polerowanie zębów jest kolejnym sposobem na pozbycie się przebarwień w gabinecie dentystycznym. Lekarz, po wcześniejszym przeglądzie stanu jamy ustnej i usunięciu ewentualnych ubytków, może wykonać zabieg usuwania kamienia nazębnego a następnie przejść do polerowania. Aby zwiększyć efekt, stomatolog może wybielić martwe zęby także od wewnątrz.

Mikroabrazja szkliwa to metoda, dzięki której można pozbyć się przebarwień powstałych na skutek demineralizacji (po leczeniu ortodontycznym), fluorozy czy wad rozwojowych twardych tkanek zębów. Zabieg składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest użycie wiertła i gumki z pumeksem, drugim zaś zastosowanie kwasu solnego lub fluorowego (erozja chemiczna). O kwalifikacji do zabiegu decyduje lekarz. Efekt utrzymuje się kilka miesięcy. Koszt wynosi kilkaset złotych.

Stomatolog może również zaproponować pacjentowi metodę piaskowania połączonego z ultradźwiękowym usuwaniem kamienia nazębnego. Jest to sposób bezpieczny oraz bezbolesny.

