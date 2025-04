fot. Fotolia

W upalne dni częściej sięgamy po zimne i gazowane napoje. Działają na nasz organizm orzeźwiająco, ale zawarte w nich kwasy i spore ilości cukru sieją spustoszenie w jamie ustnej. Zbyt schłodzone mogą powodować pęknięcia szkliwa i doprowadzić do nadwrażliwości zębów. To ryzyko można zminimalizować, pijąc napoje przez słomkę – przekonują naukowcy z Academy of General Dentistry.

Reklama

Słodkie i gazowane napoje obniżają pH



Napoje gazowane zawierające kwas fosforowy i cytrynowy znacznie obniżają poziom pH śliny powodując demineralizację szkliwa.

– Kwasy nie tylko atakują nasze zęby w momencie picia napoju, ale również przez godzinę po ich spożyciu – wyjaśnia dr n. med. Mariusz Duda z Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna w Katowicach.

Ponadto nasycone dwutlenkiem węgla napoje mają w sobie duże ilości cukru, który osadza się na zębach i jest idealną pożywką dla bakterii odpowiedzialnych za powstawanie próchnicy. Natomiast sztuczne barwniki mogą spowodować, że uśmiech nie będzie już śnieżnobiały. Zęby mogą po prostu stać się szare lub żółte.

Równie szkodliwe działanie mają napoje niegazowane, np. mrożona herbata lub energetyki. Ich spożywanie może prowadzić do erozji szkliwa i cienkiej warstwy tkanek twardych odpowiadających za utrzymanie kształtu i struktury zębów.

Ale na tym nie kończy się lista problemów z zębami, jakich można nabawić się, spożywając ulubione latem napoje. Podczas picia zbyt zimnych, np. o temperaturze 5-10 stopni Celsjusza, zęby mogą doznać szoku termicznego, czego efektem będzie pęknięte szkliwo. Spowodowuje to nadwrażliwość zębów, a w powstałych w szkliwie szczelinach osadzać się będą bakterie.

Zobacz też: Boisz się borowania? Wciśnij „panic button”!

Reklama

Słomka zmniejsza ryzyko erozji szkliwa



Jak przekonują naukowcy z Academy of General Dentistry, picie napojów przez słomkę redukuje szkodliwy wpływ cukrów i kwasów na zęby, dzięki czemu szkliwo nie jest narażone na demineralizację. Ale samo spożywanie napojów w ten sposób nie wystarczy. Ważne jest to, w jaki sposób to robimy.

– Jeden z końców słomki należy umieścić w tylnej części jamy ustnej. Wówczas zęby mają minimalny kontakt ze szkodliwymi w napoju kwasami i cukrami – mówi dr Mariusz Duda.

Ta metoda picia zimnych, nasyconych dwutlenkiem węgla i słodkich napojów minimalizuje ryzyko erozji szkliwa, ale im nie zapobiega. Dlatego po ich spożyciu należy pamiętać, by przepłukać usta wodą lub żuć gumę – zawiera ona ksylitol, który stymuluje wytwarzanie śliny. Pomaga ona przywrócić odpowiednie pH w ustach. Należy pamiętać, że bezpośrednio po spożyciu napojów zawierających kwasy nie powinno się szczotkować zębów.

– Trzeba odczekać około 30 minut. W przeciwnym razie możemy zetrzeć szkliwo i jeszcze bardziej zaszkodzić zębom – radzi stomatolog.

Zobacz też: Jak nitkować przestrzenie międzyzębowe?

Źródło: materiały prasowe Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna Katowice/mn