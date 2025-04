Po kilku zimowych miesiącach wszyscy niecierpliwie oczekujemy wiosennego słońca oraz cieplejszych, coraz dłuższych dni. Wiosna to nie tylko poprawa pogody, ale również okres przypływu sił, optymizmu i świetna okazja do zmiany diety swojej oraz swoich najbliższych. Wystarczy stopniowo włączać do niej coraz więcej warzyw i owoców, zadbać o spożywanie wartościowych śniadań i picie soków każdego dnia!

Wygraj z chandrą!

Nadejście wiosny nie od razu poprawia nastrój. W pierwszych dniach często pojawiają się różne dolegliwości: lekkie osłabienie, większa skłonność do zapadania na infekcje oraz gorszy humor. W ten sposób organizm reaguje na gwałtowne zmiany ciśnienia oraz odreagowuje kilkumiesięczny brak słońca. Duży wpływ na gorsze samopoczucie ma również uboższa w witaminy zimowa dieta, kiedy często zapominamy o dostarczeniu organizmowi odpowiedniej porcji warzyw, owoców oraz soku, które są podstawą prawidłowej diety. Na szczęście walka z chandrą nie stanowi wcale dużego wyzwania! Wystarczy, że konsekwentnie będziesz realizować nasze pomysły.

- Spacery na świeżym powietrzu – nic tak dobrze nie wpływa na organizm, jak odrobina ruchu w pierwszych wiosennych promieniach słonecznych.

- Wysypianie się – w okresie zwiększonego osłabienia organizmu jedną z dobrych metod na poprawę samopoczucia jest zapewnienie sobie właściwej ilości snu.

- Dobra dieta – bogata w warzywa, owoce i soki, które w naturalny i skuteczny sposób dostarczają nam witamin. Zastanów się, czy na pewno spożywasz ich tyle, ile potrzebuje Twój organizm, spisuj swój jadłospis z dwóch wybranych dni. Czy na pewno znalazło się w nim 5 porcji witamin każdego dnia? Pamiętaj, że jedną porcję stanowi średniej wielkości owoc, warzywo lub sok (ok. 200 ml).

Wiosenne naturalne witaminy!

Niezwykle ważnym elementem, sprzyjającym poprawie naszej kondycji wiosną jest odpowiednia dieta, zawierająca właściwie dobraną ilość warzywno-owocowych porcji. Warto się zastanowić, co jemy każdego dnia i czy na pewno są to pełnowartościowe posiłki. Jak mówi ekspert kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, dr Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia: „Spożywanie odpowiedniej ilości warzyw, owoców i soków, czyli co najmniej 5 porcji dziennie, działa ochronnie na organizm człowieka, a także wpływa na dobre samopoczucie. Ponadto żywność jest najbardziej fizjologicznym sposobem dostarczania witamin i składników mineralnych”. Niestety wyniki przeprowadzonych wśród Polek badań są niepokojące – jedynie 7% spożywa zalecane 5 porcji dziennie. Zdecydowana większość z nas zjada około dwie porcje każdego dnia, co oznacza, że w naszych posiłkach brakuje witamin, soli mineralnych oraz błonnika. Tymczasem, zwłaszcza na wiosnę, potrzebujemy stałej dawki witaminy C i witamin z grupy B, które zwiększają odporność organizmu, oraz witamin A i E, odpowiadających za zdrowy wygląd naszej skóry i włosów.

Realizowany w Polsce program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” stawia sobie za cel zwiększenie wiedzy na temat prawidłowych nawyków żywieniowych. Pięć porcji to dawka ustalona przez dietetyków, którzy stale przypominają, że warzyw i owoców nie da się zjeść „na zapas”, gdyż nasz organizm nie magazynuje zawartych w nich witamin i składników mineralnych. Zatem powinny one być spożywane kilka razy w ciągu dnia.



Jak wcielić tę zasadę w życie? Zacznij od zastanowienia się, ile posiłków zjadasz każdego dnia Ty i Twoja rodzina. Czy na pewno nie zapominasz o śniadaniu? Czy pakujesz dziecku do szkoły wartościowe drugie śniadanie? Czy pamiętasz o codziennym piciu soku?

Nawet jeśli wyniki tych przemyśleń nie są optymistyczne, nie martw się – łatwo dokonasz zmian.

- Po pierwsze – śniadanie. Pamiętaj, aby nie wychodzić bez niego z domu. Nawet jeśli zjadasz rano tylko płatki z mlekiem, dorzuć do nich jakiś pokrojony owoc. Takie śniadanie będzie nie tylko bardziej sycące, ale też smaczniejsze. Jeśli jesz rano kanapki, dodaj do nich sałatę, pomidory, ogórki, paprykę, rzodkiewki, kiełki, szczypiorek – świetnie pasują do porannego zestawu.

- Po drugie – przekąski w pracy i w szkole. Jeśli każdego dnia dasz swojemu dziecku do szkoły, do drugiego śniadania, owoc i sok, zadbasz o dostarczenie jego organizmowi aż dwóch zdrowych porcji. Soki są bardzo wartościowym produktem żywnościowym, dodatkowo łatwo je przechować w tornistrze i wypić w czasie przerwy między lekcjami.

Ty również zadbaj o to, co jesz w pracy. Zamiast szybkich przekąsek lub zamawianych obiadów lepiej przynieść ze sobą lekką sałatkę, niedużą kanapkę oraz sok i owoce.

- Po trzecie – obiad. W tym przypadku sprawa jest prosta. Zupa warzywna lub surówka fantastycznie wzbogacą posiłek. Oczywiście mogą to być tak proste kompozycje, jak marchewka utarta z jabłkiem, świeży ogórek czy też pomidory podane z odrobiną oliwy. Owoce mogą również urozmaicić tak lubiane przez dzieci pierożki, racuchy i naleśniki. Ważne, by o nich pamiętać, pomagają przecież zachować naturalną odporność organizmu!

- Po czwarte – „małe co nieco”. Jeśli w twoim domu nie brakuje łasuchów, pomyśl o zdrowych deserach. Jeśli lubicie ciasto, to niech będzie ono z owocami. Warto sięgać również po galaretki, do których można dorzucić kawałki owoców, oraz po pyszne owocowe sałatki.

- Po piąte – lekka kolacja. Doskonałe o tej porze będą przecierowe soki warzywno-owocowe, które doskonale zaspokajają apetyt, a niejako „przy okazji” są bogatym źródłem przeciwutleniaczy: beta-karotenu, witaminy C oraz flawonoidów i składników mineralnych.

Pamiętaj, że na wiosnę wybór warzyw i owoców jest bardzo duży, ważne, aby nie popaść w monotonię – zamiast codziennej sałatki z pomidora czy szklanki soku pomarańczowego spróbuj kolorowej papryki, brzoskwiń, bananów oraz soku z porzeczek, marchewki lub grejpfruta.



Sposób na dobry nastrój!



Co jeszcze można zrobić, aby poprawić swoją kondycję na wiosnę? Na poprawę humoru zawsze dobrze wpływa towarzystwo bliskich nam osób. Wspólne zakupy, spacer czy eksperymenty w kuchni podczas przygotowywania zdrowych potraw to nie tylko miła rozrywka, ale też dobry moment na edukowanie naszych pociech w dziedzinie zdrowego odżywiania.

Dobrym pomysłem jest także wysiłek fizyczny. Na wiosnę dobrze jest wrócić do dobrych nawyków i wykupić karnet na basen czy zajęcia fitness. Ćwiczenia fizyczne to nie tylko jedna z doskonałych metod redukcji stresu, ale też sposób na dostarczenie organizmowi tzw. hormonów szczęścia, czyli endorfin.

Z chandrą możesz też wygrać, pamiętając po prostu o uśmiechu i pozwalając sobie na drobne przyjemności. Pachnący balsam do ciała, nowa roślina na parapecie, czy wypad do kina mogą poprawić zły humor i przywrócić radość życia.

Pamiętaj, odpowiednio zbilansowana dieta, w tym regularne spożywanie warzyw, owoców i picie soków, pomaga w codziennej trosce o zdrowie i dobre samopoczucie.

