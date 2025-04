A może to jednak skręcenie?

Każdemu z nas zdarzają się urazy. Skręcenia są jednym z wielu problemów ludzi zgłaszających się zimą do poradni ortopedycznych. Czym tak naprawdę jest skręcenie i jak sobie z nim radzić w domowych warunkach?

Reklama

Czym w zasadzie jest skręcenie?

Jest to uszkodzenie struktur okołostawowych np. więzadeł, torebki stawowej.

Tego typu urazowi – co najważniejsze - nie towarzyszy uszkodzenie kości. Skręcenie najczęściej ma miejsce w obrębie kostki (stawu skokowego). Ale nie tylko, może wystąpić również w okolicy stawu barkowo-obojczykowego, stawów palców, odcinka szyjnego kręgosłupa, a także w stawie kolanowym.

Jak do tego dochodzi?

Mechanizm powstawania tego typu uszkodzeń jest niebywale prosty, zwłaszcza teraz w okresie zimowym, na źle odśnieżonych chodnikach istnieje ogromne prawdopodobieństwo do tak zwanego „ujechania nogi”, czemu towarzyszy skręt na zewnątrz lub do wewnątrz danego stawu np. w kostce.

Czym charakteryzuje się skręcenie i jak je rozpoznać?

Głównym problemem, na jaki uskarżają się osoby z typowym skręceniem, jest silny ból w okolicy miejsca urazu, a także narastający obrzęk prowadzący do zniekształcenia danego stawu - w rezultacie zaś do utraty jego ruchomości, oraz zmiana zabarwienia skóry najczęściej występująca w formie zasinienia.

Kilka prostych rad jak w domowych warunkach radzić sobie z tego typu problemem



Lód. W celu zmniejszenia obrzęku zastosuj okłady z lodu, zwłaszcza tuż po skręceniu.

Ucisk. Owiń mocno staw bandażem elastycznym. Pamiętaj jednak, aby ucisk nie był za mocny, bo może powodować utrudniony dopływ krwi.

Uniesienie. Unieś uszkodzony staw powyżej poziomu serca, aby zmniejszyć ból i obrzęk.

Gdy obrzęk ustąpi, ogrzewaj staw. Dobra do tego celu jest poduszka elektryczna lub okłady żelowe wielorazowego użytku dostępne w aptece.

Gdy tylko ustąpi ból, ostrożnie ćwicz staw (np. obracając, poruszając z boku na bok), aby zapobiec jego zesztywnieniu. Nie przeciążaj go, dopóki odczuwasz ból i utrzymuje się znaczny obrzęk. Używanie stawu, zanim zostanie całkowicie wyleczony, może spowodować ponowne skręcenie, można temu zapobiec używając odpowiedniego zabezpieczenia, temblakiem czy choćby plastrem.

Jeśli podejrzewasz przemieszczenie kości lub złamanie, bądź jeśli ból lub obrzęk utrzymują się dłużej niż trzy dni, udaj się niezwłocznie do lekarza.

Odpoczynek. Oszczędzaj skręcony staw, starając się jak najmniej go używać.

Reklama

Olga Jaskuła