Skręcenie stawu - jak do niego dochodzi?

To jeden z częstszych urazów. Dochodzi do niego, gdy uszkodzeniu ulegają tkanki miękkie stawu, utrzymujące go w prawidłowej pozycji (poszkodowane są zwykle: torebka i chrząstka stawowa oraz więzadła). Skręceniu sprzyja przeciążenie (np. zbytni wysiłek fizyczny), ale może powstać także w wyniku niefortunnego ułożenia stawu (staw skokowy często skręcają m.in. kobiety chodzące na wysokich obcasach).

Skręcenie stawu - objawy

Zaczyna się od bólu w okolicy stawu. Dolegliwości nasilają się w czasie dotyku i poruszania kończyną. Miejsce wokół urazu jest sine, obrzęknięte i ocieplone.

Skręcenie stawu - leczenie domowe

Jak najszybciej musisz unieruchomić kończynę. Najpierw jednak pozbądź się rzeczy znajdujących się w okolicach stawu – koniecznie zdejmij biżuterię, but lub część garderoby. Dopiero teraz usztywnij staw bandażem elastycznym lub opaską. Zrób to dość mocno, ale bez przesady. Osoba poszkodowana powinna czuć dotyk i móc poruszać kończyną. Jeżeli tak nie jest, trzeba poluzować usztywnienie. Dopiero teraz ułóż rękę lub nogę w wygodnej pozycji, najlepiej nieco powyżej poziomu serca (dzięki temu obrzęk nie będzie narastał).

Aby zmniejszyć dolegliwości, połóż na staw okład z lodu lub jeśli masz – chłodzony kompres żelowy. Jeśli ból jest uporczywy, warto zażyć też lek przeciwbólowy zawierający paracetamol lub ibuprofen. Można także posmarować okolice stawu maścią przeciwzapalną i przeciwbólową. Jeżeli w ciągu dwóch dni ból nie będzie się zmniejszać, trzeba zgłosić się do lekarza ortopedy.

Skręcenie stawu - pomoc specjalisty

Konieczne będzie wykonanie RTG stawu. Dopiero na podstawie zdjęcia lekarz oceni, czy wystarczy założenie specjalnej opaski, czy konieczny jest gips (na 3–6 tygodni). Na pewno trzeba będzie odciążyć staw (w przypadku skokowego należy chodzić o kulach). Jeśli skręcenie było poważne, lekarz może zalecić także zabiegi fizjoterapeutyczne po zakończeniu leczenia.