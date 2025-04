Ból karku to przeważnie nerwoból w obrębie korzeni rdzeniowych szyjnych lub nerwoból splotu barkowego. Jest to dolegliwość powszechna. Powodują go zmiany będące konsekwencją urazu lub przeciążenia, napięcie w wyniku stresu, zwyrodnienia w odcinku szyjnym kręgosłupa lub dyskopatia (wypadnięcie dysku tarczy międzykręgowej).

Reklama

Spis treści:

Za ból karku mogą być odpowiedzialne:

napięcie mięśni w wyniku stresu,

nieprawidłowa pozycja ciała w czasie spania (brak podparcia szyi), podczas pracy przy komputerze lub używania telefonu, długotrwałe albo nadmierne skręcanie szyi,

zmiany po urazie lub przeciążeniu karku (w tym zmiany zapalne),

zmiany zwyrodnieniowe,

wypadnięcie dysku.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby osób skarżących się na dolegliwości bólowe karku i szyi. Jest to w dużej mierze spowodowane zmianą trybu życia: ograniczeniem aktywności fizycznej i przyjmowaniem nieprawidłowej postawy podczas siedzenia, pracy przy biurku, przed monitorem komputera i telefonu, ale też napięciem mięśni w wyniku stresu.

Pochylona lub przesunięta w przód głowa, uniesione łopatki i zgarbione plecy osłabiają mięśnie szyi i głowy, powodują ich napięcie, nadmierne obciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa, w rezultacie przeciążenie, a z czasem nieodwracalne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. W konsekwencji powtarzanej regularnie błędnej postawy, braku aktywności wzmacniającej i rozciągającej mięśnie szyi, karku i pleców, dochodzi do osłabienia karku i większej podatności na urazy, stany zapalne i dolegliwości bólowe.

Jeżeli podejrzewamy, że przyczyną bólu karku jest uraz, należy udać się do lekarza.

Ból karku może być odczuwalny jako ból, ucisk, napięcie mięśni, sztywność tej okolicy, dolegliwości mogą promieniować do jednego barku lub obydwu, do ramion, a także między łopatki. Może występować ból głowy, szczególnie z tyłu (część potyliczna). Bólowi karku niekiedy towarzyszy wrażenie drętwienia, mrowienia palców dłoni lub całych rąk oraz osłabienie ich siły, co świadczy o ucisku nerwów szyjnych.

Objawami towarzyszącymi bólom karku są również bóle twarzy, ograniczenie ruchomości szyi i sztywność tego odcinka, zawroty głowy oraz ból przy uciskaniu karku.

Jeżeli ból karku nasila się w nocy i nad ranem, jest odczuwany jako wędrujący na tył głowy, albo pojawia się lub jest silniejszy podczas leżenia, to wskazuje na długotrwałe nieprawidłowe położenie odcinka szyjnego kręgosłupa. Chory często chwyta się za tył głowy i górną część karku, próbuje rozmasować to miejsce, co może dawać wrażenie ustąpienia lub złagodzenia dolegliwości.

Jeśli ból karku nie jest następstwem urazu czy wypadku, to aby złagodzić dolegliwości, należy wprowadzić w życie kilka zasad.

Należy rozpoznać, jakie czynniki powodują ból karku i starać się je wyeliminować . Jeśli powodem problemów jest nieprawidłowa pozycja spania, warto zaopatrzyć się w poduszkę korekcyjną podpierającą szyję. Jeżeli ciężki plecak, lepiej unikać jego noszenia.

. Jeśli powodem problemów jest nieprawidłowa pozycja spania, warto zaopatrzyć się w poduszkę korekcyjną podpierającą szyję. Jeżeli ciężki plecak, lepiej unikać jego noszenia. Ulgę w bólu karku przyniesie korygowanie postawy ciała , np. podczas leżenia na boku włóżmy podpórkę pod szyję tak, by nie „wisiała” ona w powietrzu, unikajmy przesuwania głowy w przód i unoszenia ramion. Im bardziej wysuwamy głowę, tym większa siła jest konieczna do utrzymania takiej pozycji. Pamiętajmy, że głowa waży ok. 4-5 kg, to niemało.

, np. podczas leżenia na boku włóżmy podpórkę pod szyję tak, by nie „wisiała” ona w powietrzu, unikajmy przesuwania głowy w przód i unoszenia ramion. Im bardziej wysuwamy głowę, tym większa siła jest konieczna do utrzymania takiej pozycji. Pamiętajmy, że głowa waży ok. 4-5 kg, to niemało. Przydatne w takich sytuacjach jest wykonywanie tzw. retrakcji szyi , polegającej na cofaniu podbródka do siebie. Możemy sobie wyobrazić, że nasz podbródek leży na jakiejś płaszczyźnie i mamy go przesunąć w kierunku do siebie, możemy też stanąć przed lustrem i próbować zrobić „podwójny podbródek”. Przy retrakcji nie powinniśmy prostować szyi. Jest to ćwiczenie rozciągające mięśnie głębokie prostujące odcinek szyjny oraz wzmacniające głębokie zginacze szyi.

, polegającej na cofaniu podbródka do siebie. Możemy sobie wyobrazić, że nasz podbródek leży na jakiejś płaszczyźnie i mamy go przesunąć w kierunku do siebie, możemy też stanąć przed lustrem i próbować zrobić „podwójny podbródek”. Przy retrakcji nie powinniśmy prostować szyi. Jest to ćwiczenie rozciągające mięśnie głębokie prostujące odcinek szyjny oraz wzmacniające głębokie zginacze szyi. W bólu karku można stosować ciepłe okłady , nacieranie bolesnego miejsca spirytusem salicylowym lub kamforowym, albo środkami przeciwzapalnymi dostępnymi w aptece, które działają miejscowo (maści, żele).

, nacieranie bolesnego miejsca spirytusem salicylowym lub kamforowym, albo środkami przeciwzapalnymi dostępnymi w aptece, które działają miejscowo (maści, żele). Dolegliwości możemy łagodzić masując samodzielnie kark i mięśnie górnej części karku, zwłaszcza po dłuższym trzymaniu głowy w jednej pozycji.

i mięśnie górnej części karku, zwłaszcza po dłuższym trzymaniu głowy w jednej pozycji. Z pomocą może przyjść sprzęt ortopedyczny w postaci miękkiego gorsetu na szyję, który na pewien czas pozwoli odciążyć kark.

Jeżeli wprowadzone zmiany nie przynoszą poprawy, należy skonsultować się z lekarzem.

Reklama

Więcej na temat zdrowia pleców:

Jak nie przeciążać kręgosłupa?

Ćwiczenia na kręgosłup pomogą ci w walce z bólem

Zwyrodnienie kręgosłupa – objawy i leczenie

Ćwiczenia na plecy: wzmacniające, rozciągające, do wykonania w domu

5 niezawodnych sposobów na przewiane plecy