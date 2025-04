Spis treści:

Reklama

Ablacja to coraz popularniejsza, bezpieczna metoda walki z zaburzeniami rytmu serca. Skuteczność zabiegu w ośrodkach, które przeprowadzają wiele ablacji, wynosi nawet do 90%. Na czym polega ablacja i dla kogo jest przeznaczona?

Ablacja jest metodą stosowaną w leczeniu arytmii serca. Zabieg polega na odizolowaniu lub zniszczeniu obszaru serca, który powoduje powstawanie arytmii. Trwa kilka godzin. Ablacja prowadzi do całkowitego wyleczenia i jest mało inwazyjna, ponieważ przeprowadza się ją przezskórnie. Do jego wykonania kwalifikuje kardiolog.

Ablację wykonuje się przy użyciu specjalnej elektrody ablacyjnej, którą wprowadza się przez wkłucie w okolicy pachwiny (a stąd przemieszcza się ją poprzez naczynia krwionośne). Lekarz dociera nią w obszar serca, który powoduje nieprawidłową aktywność elektryczną serca.

Za jej pomocą dostarcza się ciepła (ablacja RF) lub zimna (krioablacja), które niszczą tkanki. W efekcie powstaje blizna, która nie przewodzi impulsów elektrycznych.

Ablacja nie jest bolesna. Przeprowadza się ją najczęściej w znieczuleniu miejscowym, czasem w ogólnym. Zabieg ma miejsce na sali operacyjnej i wymaga 2-dniowego pobytu w szpitalu.



Ablacja jest zabiegiem, który przeprowadza się zazwyczaj u osób z:



migotaniem przedsionków,

tachykardią nadkomorową,

tachykardią komorową,

trzepotaniem przedsionków.

Powikłania po zabiegu zdarzają się rzadko – najczęstszym jest pojawienie się krwiaka w miejscu wkłucia (obserwuje się go u 2-3% pacjentów). Inne mogące się pojawić powikłania to: zwężenie żył płucnych, zator mózgowy lub płucny, infekcje, przebicie ścian naczyń lub serca, krwawienie do osierdzia, tamponada serca (pojawiają się one jednak rzadziej niż u 1% chorych).

Ryzyko wystąpienia powikłań jest największe u osób w podeszłym wieku i w ciężkim stanie. Czasem zdarza się, że zabieg musi zostać powtórzony, ponieważ nie przyniósł efektów. W ciągu pierwszych 3 miesięcy po zabiegu zaś zdarzają się nawroty arytmii spowodowane zabliźnianiem się tkanek. Po zabiegu pacjent powinien być pod stałą kontrolą kardiologiczną.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 8.05.2017.

Reklama

Więcej na temat problemów z sercem: