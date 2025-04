Chociaż jak twierdzą eksperci, potencjał naszego serca jest potężny i mogłoby bić nawet 140 lat (tak zaprogramowała je natura), u wielu osób zaczyna szwankować już po czterdziestce. Niestety zwykle jest tak, że dopóki czujemy się świetnie, nie interesujemy się żadną profilaktyką. Z najnowszych badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że:

- 75 proc. z nas nic nie wie o szkodliwym wpływie cholesterolu na stan naczyń krwionośnych;

- 92 proc. nigdy nie słyszało o zagrożeniach, jakie wywołuje nadmiar cukru we krwi;

- 50 proc. w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że nadmiar alkoholu niekorzystnie wpływa na pracę serca.

Reklama

Nasze małe grzeszki

Nie lubimy się ruszać, a dieta niektórych z nas woła o pomstę do nieba! Zamiast porządnego śniadania (powinno dostarczyć białka, minerałów, węglowodanów i witamin) często pałaszujemy rogalika, a podczas pracy zapychamy żołądek bezwartościowymi przekąskami. A nasze serce potrzebuje warzyw, owoców, oliwy, orzechów i... ziaren. A oprócz tego tylko nieco ruchu i trochę spokoju. Naprawdę niewiele trzeba, by serce biło mocnym, miarowym rytmem. Jeśli postarasz się przestrzegać prostych zaleceń kardiologów, o ponad 50 proc. zmniejszysz ryzyko wystąpienia kłopotów.

Siedem rad profesora Kardio

Zalecenia są proste, a opracowujący je eksperci nazwali je żartobliwie radami profesora Kardio:

1 Nie pal papierosów i unikaj dymu tytoniowego. Ryzyko choroby niedokrwiennej rośnie z każdym wypalanym papierosem. Jeśli palisz paczkę dziennie, jest dziesięć razy większe niż u osoby niepalącej.

2 Ruszaj się! Kardiolodzy propagują formułę 3 x 30 x 130, czyli pół godziny ruchu trzy razy w tygodniu, przy tętnie 130 uderzeń na minutę.

3 Jedz dużo warzyw i owoców (co najmniej pięć porcji dziennie).

4 Ogranicz tłuszcze zwierzęce (masło, śmietana, smalec, wieprzowina). U większości z nas tłusta dieta powoduje automatyczny wzrost cholesterolu we krwi. Sprzyja to osadzaniu się w tętnicach złogów, które mogą spowodować ich zatkanie.

5 Mierz ciśnienie i cholesterol (ciśnienie nie powinno przekraczać 120/80 mm Hg, a idealny poziom cholesterolu – poniżej 200 mg proc. (według innych źródeł 190 mg proc.).

6 Odpoczywaj. Gdy zbyt dużo pracujesz, twoje serce jest przeciążone i niedotlenione, a przez to mniej wydolne.

7 Unikaj stresów. Pamiętaj, że wśród czynników, które mogą zaszkodzić sercu, najgorszy jest długotrwały stres. Silne napięcie psychiczne spowodowane np. problemami w domu lub w pracy może prowadzić do wzrostu ciśnienia. Uruchamia też lawinę niekorzystnych reakcji chemicznych w organizmie, m.in. gwałtowne wydzielanie się hormonów i substancji toksycznych. Naukowcy udowodnili to podczas prezentacji, w których kroplę krwi (pobranej u ochotnika w czasie spokoju i podczas stresu) poddano analizie na specjalnych urządzeniach. Z powodu bardzo silnych przeżyć psychicznych w jednej sekundzie może zatrzymać się akcja serca – nawet u kogoś, kto nigdy nie miał problemów. Stres powoduje bowiem silny skurcz naczyń krwionośnych, w tym tętnic odprowadzących krew z serca. Gdy ogarnia cię lęk lub zdenerwowanie, weź kilka głębokich oddechów.

Pijawki dla zdrowia

Korzystają z nich w terapii pacjentów amerykańscy i niemieccy kardiolodzy. Docenili je też polscy naukowcy z uniwersytetu w Łodzi. Postanowili wykorzystać niezwykłe właściwości tych żyjątek (ich wydzieliny silnie rozrzedzają krew). Polacy stworzyli nowy lek, który działa jak rozpuszczalnik zakrzepów i zapobiega zatykaniu się naczyń krwionośnych prowadzących krew do serca. Badania kliniczne tego leku już wkrótce.

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA SERCA W POLSCE

Dzień Serca będzie w tym roku obchodzony:

16 września w Warszawie

- Na Polu Mokotowskim od rana trwać będzie piknik przy muzyce. Zmierzysz ciśnienie, zbadasz krew na cholesterol i cukier, zrobisz EKG, spotkasz się z lekarzem.

- Obejrzysz występ Majki Jeżowskiej, Kasi Cerekwickiej

i innych gwiazd estrady.

30 września w Łodzi

W łódzkiej Manufakturze zaplanowano huczne obchody centralne. Oprócz bezpłatnych badań i konsultacji – wiele atrakcji! Wystąpią Elektryczne Gitary i T-LOVE.

Inne miasta zorganizują własne imprezy. Szczegóły w internecie (www.ptkardio.pl), w lokalnej prasie i radiu.

Reklama

Aleksandra Barcikowska