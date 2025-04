Czym są implanty?



Jednym z najlepszych sposobów na przywrócenie pięknego uśmiechu bez konieczności szlifowania sąsiednich zębów pod mosty jest wszczepienie implantów.

Reklama

Z czego zrobione są sztuczne zęby?



Implant to niewielkich rozmiarów tytanowa śruba (warto wiedzieć, że tytan to materiał biokompatybilny, dobrze tolerowany przez organizm i nie wywołujący reakcji alergicznych), która umieszczana jest w kości, zastępując korzeń zęba pacjenta.

Same implanty są tytanowe, ale znajdują się w kości, dlatego ich kolor zasadniczo nie ma znaczenia. Dodatkowo kość pokryta jest w jamie ustnej błoną śluzową, co stanowi dość dobrą barierę kolorystyczną. Dużo więcej uwagi przywiązuje się do samego uzupełnienia, czyli sztucznego uzębienia. Tutaj wybór materiałów jest już zdecydowanie szeroki. Używa się wysoce estetycznych kompozytów, od porcelany po tlenek cyrkonu. Wszystko to służy jednemu podstawowemu celowi: uzyskaniu jak najlepszej, naturalnej estetyki.

Jaką przewagę mają implanty w porównaniu z konwencjonalnymi uzupełnieniami?



Istnieje zdecydowana przewaga implantów nad konwencjonalnymi uzupełnieniami. W przypadku pojedynczego braku standardowe rozwiązania wymagają preparacji co najmniej dwóch sąsiednich zębów, których – jeśli są zdrowe – szkoda poświęcać. W przypadku braku wielu zębów, gdzie konwencjonalna protetyka proponuje uzupełnienia ruchome (protezy), most na implantach może być szansą na uzupełnienie stałe (niezdejmowane).

Zabieg implantacji krok po kroku – wszczepienie pojedynczego implantu



Zabieg implantacji można podzielić na kilka etapów (przykład dla pojedynczego braku zębowego):

Na początek istotna jest diagnostyka i sam plan leczenia: lekarz podczas badania stomatologicznego sprawdza możliwości wszczepienia implantu oraz wykonanie uzupełnienia i przedstawia pacjentowi plan leczenia. Zabieg chirurgiczny: polega na nacięciu dziąsła i wprowadzeniu implantu do kości. Nacięcie zostaje zaszyte, a po upływie 7–10 dni szwy mogą zostać usunięte. Przez kolejne 3–6 miesięcy następuje tzw. proces osseointegracji (zrośnięcie wszczepionego implantu z kością). Przez cały ten okres pacjent jest pod stałą opieką lekarza stomatologa podczas wyznaczonych wizyt kontrolnych. Zazwyczaj możliwe jest użytkowanie uzupełnienia stałego przez cały okres. Odsłonięcie implantu: etap gojenia po wszczepieniu implantu trwa od 3–6 miesięcy, po którym następuje jego odsłonięcie i przygotowanie pod koronę protetyczną. W tym celu zakładana jest śruba gojąca, którą wkręca się w implant. Założenie śruby ułatwia gojenie błony śluzowej w otoczeniu implantu oraz modeluje kształt dziąsła pod odbudowę protetyczną Przygotowanie odbudowy protetycznej: w pierwszej kolejności pobierany jest wycisk, który kolejno jest przesyłany do laboratorium protetycznego. W laboratorium wykonywany jest łącznik tytanowy niezbędny do połączenia implantu z koroną protetyczną oraz sama korona. Założenie łącznika a potem korony: w pierwszej kolejności zakładany jest łącznik, a następnie mocowana jest do niego korona, np. porcelana na metalu lub cerkon na łączniku cerkonowym. Zakończenie leczenia implantologicznego: po zakończeniu leczenia pacjent otrzymuje harmonogram wizyt kontrolnych.

W procesie leczenia implantologicznego przygotowywane jest dla pacjenta tymczasowe uzupełnienie protetyczne, dzięki któremu pacjent nie odczuwa dyskomfortu w postaci braku zębowego.

Zobacz też: Co powinno nas zaniepokoić po wszczepieniu implantów?

Zabieg implantacji krok po kroku – wszczepienie kilku implantów



Implantacja w miejscach braków zębowych z zastosowaniem pojedynczych koron – zaletą tego rozwiązania jest funkcjonowanie implantów jako samodzielnych zębów, co wpływa nie tylko na estetykę, ale również na funkcjonalność oraz zapobiega zanikowi kości.

– zaletą tego rozwiązania jest funkcjonowanie implantów jako samodzielnych zębów, co wpływa nie tylko na estetykę, ale również na funkcjonalność oraz zapobiega zanikowi kości. Implantacja części brakujących zębów z zastosowaniem mostów: braki zębowe można odbudować również przy pomocy mostu na implantach bez konieczności uzupełniania wszystkich braków zębowych.

Bezzębie a implanty



W przypadku bezzębia proponowane są następujące rozwiązania:

protezy wyjmowane oparte na kilku implantach;

oparte na kilku implantach; protezy stałe oparte na kilku implantach.

Minimalna ilość implantów w przypadku uzupełnienia protezą ruchomą:

żuchwa – 2 implanty,

szczęka – od 4 implantów.

Zabieg podniesienia dna jednej zatoki szczękowej



W przypadku trudnych warunków anatomicznych, skutkujących niedostateczną ilością tkanki kostnej w szczęce, przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego niezbędne bywa wykonanie zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej. Dzięki temu dochodzi do zwiększenia ilości kości i przygotowania do wszczepienia implantu. Okres gojenia po zabiegu trwa ok. 9 miesięcy.

Reklama

Strach a implanty



Nie należy bać się zabiegów implantacji, ponieważ są one całkowicie bezbolesne dzięki zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Pacjent po zabiegu otrzymuje najczęściej terminarz z wyznaczonymi wizytami kontrolnymi oraz zaleceniami pozazabiegowymi.

Warto również zaznaczyć, że organizm ludzki reaguje na implant jak na własny integralny element.

Zobacz też: Implanty zębów – galeria