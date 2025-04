Serce to jeden z najważniejszych organów ludzkich. Dzięki niemu krew może być tłoczona do odległych partii naszego ciała, po to by odżywić i dotlenić tkanki. Gdy praca serca ulega pogorszeniu, cierpi cały organizm. Niewłaściwy styl życia, w głównej mierze obejmujący deficyty w aktywności fizycznej i błędach żywieniowych, jest odpowiedzialny za powolne nawarstwianie się problemów naczyniowych, które w końcu patologicznie odbijają się na sercu.

Wydawać by się mogło, że gdy poprawimy nasze menu i zaczniemy nieco więcej się ruszać, to problem zniknie. Jednak postęp nauk medycznych, pozwolił jeszcze na odkrycie wielu innych czynników ryzyka chorób serca. Zalicza się do nich nadwagę i otyłość, zwiększony poziom cholesterolu, cukrzycę, nałogi, przewlekły stres, deficyt i nadmiar snu, przemęczenie i przepracowanie. Są to na szczęście stany, które można wyeliminować z życia lub nauczyć się z nimi walczyć.

Niestety choroby serca przybierają znamiona schorzeń cywilizacyjnych, a częstotliwość ich występowania corocznie się zwiększa. Mimo głośnych nawoływań lekarzy i dietetyków, nadal nie dbamy o siebie wystarczająco. By zminimalizować ryzyko wystąpienia którejś z chorób serca, a tym samym wspomagać jego pracę, postarajmy się przeanalizować swój styl życia i dokonać w nim pewnych zmian...

Ogranicz używki

Dla naszego organizmu, szczególnie szkodliwe jest palenie tytoniu – w jakiejkolwiek postaci, picie dużych ilości napojów alkoholowych, a także sięganie po narkotyki, leki i coraz popularniejsze dopalacze. Nikotyna zawarta w wyrobach tytoniowych, wpływa na wzrost ciśnienia tętniczego krwi i przyspiesza pracę serca. Inne substancje, występujące w dymie papierosowym, zwiększają lepkość krwi, a także ryzyko pojawienia się zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, co również jest bezdyskusyjnym czynnikiem predysponującym do pojawienia się ostrych stanów sercowych. Wszelkie substancje chemiczne, takie jak leki, narkotyki, czy dopalacze, w większości wykazują działanie kardiotoksyczne. Doprowadzają do groźnych uzależnień, a stosowane na dłużej degradują zdrowie. Zatem kosztowanie używek, z pewnością nie należy do zachowań prozdrowotnych. Z własnymi słabościami należy walczyć, podejmując terapie w specjalistycznych poradniach, jak np. antynikotynowa lub ośrodkach terapii uzależnień.

Przyjrzyj się swojej masie ciała

Nie od dziś wiadomo, że za duża masa, ciała ma swój negatywny wpływ na cały organizm. Obciąża nie tylko układ ruchu, skutkując pojawieniem się dolegliwości bólowych kręgosłupa czy stawów, ale pociąga jeszcze ze sobą jeszcze kilka mechanizmów, jak np. pojawienie się insulinooporności i hiperlipidemia. Obydwa te stany wpływają na rozwinięcie się patologii miażdżycowych w naczyniach tętniczych, co z kolei owocuje ich uszkodzeniem oraz kolosalnym ryzykiem rozwoju nadciśnienia i choroby niedokrwiennej serca.

Nasza prawidłowa masa ciała, powinna mieścić się w granicach norm BMI, o których szerzej pisaliśmy jakiś czas temu.

Oprócz informacji o masie ciała, warto jeszcze określić swój typ sylwetki. Pewne badania donoszą, że osoby z sylwetką typu jabłko, mają większe predyspozycje m.in. do chorób serca.

Masę ciała sprawdzamy najlepiej systematycznie, co miesiąc.

Kontroluj ciśnienie tętnicze krwi

Serce ma wiele parametrów, które wiele nam mówią o jego pracy. Jednym z nich jest ciśnienie tętnicze krwi. Powinniśmy je mierzyć co rok, gdy nie borykamy się z nadciśnieniem. Z kolei gdy jesteśmy w sidłach tej choroby, wówczas trzeba prowadzić dzienniczek samokontroli, w którym zapisujemy wartości ciśnienia mierzone każdego dnia, o zaleconych porach. Wysokie ciśnienie tętnicze, powoduje przyspieszenie niszczenia naczyń krwionośnych, co może skutkować wieloma groźnymi schorzeniami, jak np. omdlenia, silne bóle głowy, uszkodzenie nerek, wylewy krwi do mózgu.

W zapobieganiu i obniżaniu nadciśnienia, szczególny udział bierze właściwa jego terapia, zmiana diety (z ograniczeniem soli lub bezsolna, z obliczoną podażą płynów, lekkostrawna), rezygnacja z używek i systematyczny, nieforsowny wysiłek fizyczny.

O tym jak dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i zinterpretować otrzymany wynik, przeczytacie tutaj: Jak prawidłowo zmierzyć ciśnienie?

Wykonaj EKG raz, na jakiś czas

EKG, czyli elektrokardiogram, jest badaniem nieinwazyjnym i niebolesnym, obrazującym nam aktywność elektryczną serca. Na kończynach i klatce piersiowej, mocowane są specjalne elektrody, dzięki którym aparat EKG zbiera i zapisuje aktywność elektryczną serca i przedstawia ją w formie zapisu graficznego, na papierze milimetrowym. Charakterystyczne w takim zapisie jest występowanie załamków, świadczących o de i repolaryzacji serca. Depolaryzacja serca, to rozładowanie elektryczne, a repolaryzacja to ponowne jego naładowanie. Dzięki zapisowi i umiejętnej interpretacji obrazu EKG, możliwe jest trafne diagnozowanie wielu stanów chorobowych, jak np. arytmie, niedokrwienia, zawały, a także stwierdzenie prawidłowej pracy serca.

Na badanie EKG, powinien zgłosić się każdy dorosły człowiek, niezależnie od płci. Istotne jest jego powtarzanie co 3 lata do momentu ukończenia 50 roku życia. Po osiągnięciu tego wieku, EKG wykonujemy corocznie.

Zbadaj cholesterol i poziom glikemii

Zły cholesterol i nadmiar cukru, nie są sprzymierzeńcami naszego serca. Cholesterol odkłada się w naszych naczyniach krwionośnych, tworząc charakterystyczne blaszki miażdżycowe, przytykające ich światło. Pod wpływem napływu fali krwi, taka blaszka może ulec oderwaniu i przedostaniu się w głąb naczynia tętniczego. Gdzie może napotkać kolejną, skutecznie zatykając naczynie i powodując niedokrwienie pewnej partii np. serca. Współwystępujące nadciśnienie tętnicze, może jedynie pogorszyć i przyspieszyć wystąpienie takiego stanu.

Poziom cholesterolu powinniśmy sobie regularnie mierzyć. Jeżeli chodzi o mężczyzn, zaleca się, by udali się oni na badanie cholesterolu raz na pięć lat, w okresie od 30 do 40 roku życia. Następnie po ukończeniu czterdziestki, co 3 lata. Z kolei kobiety, sprawdzają poziom cholesterolu co 3 lata, po ukończeniu 45 roku życia.

W parze z cholesterolem, jak wspomniano wcześniej, na stan serca i całego układu krążenia, negatywny wpływ wywiera hiperglikemia, charakterystyczna dla cukrzycy. Cukrzyca i stan przedcukrzycowy, mogą wywołać takie zmiany w naczyniach, które określamy mianem angiopatii cukrzycowej. Uszkodzeniu cukrzycowemu mogą ulec mniejsze, jak i większe naczynia. W pierwszym przypadku, taka patologia współistnieje z innym powikłaniem cukrzycy, jakim jest zespół stopy cukrzycowej. Jeżeli mówimy o angiopatii dużych naczyń, trzeba mieć na uwadze przyspieszenie powstawania i pogłębiania się zmian miażdżycowych w tych naczyniach. Normy poziomu glikemii i samą chorobę, przedstawiliśmy w artykule pt.: Co to jest cukrzyca?

Trenuj na zdrowie

Aktywny tryb życia i systematyczne oddawanie się jakiemukolwiek wysiłkowi fizycznemu, jest niezbędne dla zdrowia. Ruch wprawia nas w dobry nastrój, wpływa na rozwój tkanki mięśniowej, wspomaga spalanie kalorii i przyspiesza metabolizm. Mechanizm ten jest zatem zbawienny w walce i zapobieganiu nadwadze i otyłości. Poza tym rozruszane ciało, jest bardziej elastyczne, wytrzymałe, a tkanki dokrwione, a co się z tym wiąże, odżywione.

Jeżeli chodzi o samo serce, systematyczne ćwiczenia fizyczne, są w stanie nieźle poprawić jego kondycję. Serce bowiem, jest także mięśniem, a trening który będzie mu serwowany regularnie, wpłynie na zwiększenie pojemności minutowej serca, co ujawni się w sprawniejszym przepływie krwi, któremu zawdzięczamy odżywienie i detoksykację tkanek. Podczas wysiłku, zwiększa się przepływ krwi w naczyniach wieńcowych. Dzięki temu, są one chronione przed tworzeniem się blaszek miażdżycowych, z powodu intensywniejszego przepływu krwi. Oprócz tego trening zwiększa wytrzymałość serca i efektywność wykorzystywania tlenu w organizmie.

Sięgnij do kuchni śródziemnomorskiej i doceń przeciwutleniacze

Kuchnia śródziemnomorska charakteryzuje się potrawami lekkostrawnymi, bogatymi w tłuszcze roślinne i rybne, owoce morza, dobrej jakości nabiał, chude mięsa oraz warzywa i owoce. Sprawa deserów została w niej również umiejętnie rozwiązana... Bowiem śródziemnomorskie łakocie i ciasta, są tak słodkie i kaloryczne, że spożywa się małe ich porcje i w dodatku okazjonalnie. Jedna porcja zaspokaja apetyt na słodkości na długi, długi czas. Informacje o tajnikach diety śródziemnomorskiej, zawierają treści artykułu: Dieta śródziemnomorska

Warto jeszcze wspomnieć, że nierozłączną komponentą kuchni śródziemnomorskiej, są zioła. Namiętnie się tu wykorzystuje świeżą bazylię, koper, estragon, oregano, tymianek, rozmaryn, majeranek, miętę, szałwię i kolendrę. Zioła te wg niektórych badaczy, wykazują znaczną aktywność przeciwutleniającą.

Często też, w potrawach z krain Basenu Morza Śródziemnego, gości aromatyczny czosnek. Uważa się, że zawiera on substancje mogące działać przeciwzakrzepowo i zapobiegać miażdżycy, poprzez obniżanie stężenia złego cholesterolu. Istnieją też doniesienia, jakoby miał też swój udział w normalizacji ciśnienia tętniczego, m.in. z uwagi na swoje działanie napotne.

Jeżeli wiedziesz zdrowy tryb życia, wznieś toast lampką wina

Z uwagi na zawartość biflawonoidów i polifenoli, zaleca się wypijanie lampki czerwonego, wytrawnego wina dziennie. Jednak istotną uwagę stanowi fakt, że owo wskazanie dotyczy wyłącznie osób zdrowych, które są aktywne fizycznie oraz stosują racjonalną i urozmaiconą dietę.

Z kolei ludzie cierpiący, nawet z powodu chorób układu krążenia, w tym wskazaniu, nie zostały ujęte. Czerwone, wytrawne wino nie wyleczy stanu chorobowego. Może jedynie – choć nie musi – być uwzględnione, jako czynnik zapobiegający patologiom naczyniowym i metabolicznym. Zresztą podobne właściwości do czerwonego, wytrawnego wina, mają owoce o czerwonej i ciemnej skórce, takie jak żurawina, winogrona, porzeczki, śliwki, czereśnie, jeżyny, aronia, maliny i jagody.

Ciesz się harmonią i patrz życzliwie na innych

Stan naszej psychiki, niewątpliwie przenika również nasze ciało. Jeżeli choruje ciało – cierpi psychika i odwrotnie. Dlatego niezbędny dla zachowania zdrowia, jest umiar i równowaga w życiu. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie np. w:

niwelowaniu zmęczenia, poprzez wypoczynek i odpowiednio długi sen

odreagowaniu nagromadzonych napięć i stresu, poprzez oddanie się ulubionym zajęciom, wysiłek fizyczny, masaż relaksacyjny lub sen

wybór odpowiedniej formy wypoczynku: pracując fizycznie, wybieramy relaks intelektualny; pracując umysłowo, odpoczynek aktywny

Poza tym, warto nauczyć się walczyć ze stresem, który przeszywa czasy współczesne. Istnieje wiele technik relaksacji, spośród których wybieramy odpowiednią dla siebie i wypracowujemy ją niemal do ideału.

Wiele napięć może jedna zostać zneutralizowane przez optymizm, życzliwość i współpracę ludzi. Uśmiech ostatnio nie jest często widziany na naszych twarzach, a osobę która próbuje okazać odrobinę sympatii, zaraz uznaje się za wariata. Niektórzy naprawdę, chcą być dla nas mili i uprzejmi. Dajmy im tylko szansę na to. Zatem traktujmy innych tak, jakbyśmy chcieli by nas traktowano.