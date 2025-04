Objawy dnia następnego, czyli zespół nieprzyjemnych doznań fizycznych i psychicznych, które występują po spożyciu większej ilości alkoholu. Do objawów fizycznych zaliczamy:

zmęczenie,

ból głowy,

nadwrażliwość na światło i dźwięk,

zaczerwienienie oczu,

bóle mięśniowe,

pragnienie,

zwiększone ciśnienie krwi,

kołatanie serca,

objawy grypopodobne.

Do objawy psychicznych zaliczamy:

zawroty głowy,

nudności,

zaburzenia poznawcze,

obniżenie nastroju, depresja,

stany lękowe,

nadpobudliwość.

Firma A&D Pharma wprowadziła na polski rynek preparat Alcovit Med, którego innowacyjne działanie polega na zdolności redukowania poziomu alkoholu we krwi i jego toksycznych metabolitów w organizmie. Działanie Alcovit Med powoduje, że do krwi wchłania się mniej alkoholu, gdyż produkt ma zdolność selektywnego wiązania cząsteczek alkoholu i usuwania ich z organizmu. Jest to możliwe dzięki działaniu naturalnego silikatu mineralnego zawartego w preparacie.

– Powinowactwo owego silikatu do etanolu jest na tyle duże, że materiał ten niejako „wysysa” zawarty wokół niego alkohol. Alcovit Med nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiąże cząsteczki alkoholu w żołądku i jelicie cienkim, pozbawiając je możliwości przedostania się do krwiobiegu. Zatem Alcovit Med skutecznie obniża ilość alkoholu we krwi, jak i ilość jego toksycznych metabolitów w organizmie. Alcovit Med może wiązać także alkohol, który nie został jeszcze zmetabolizowany i krąży w postaci niezmienionej we krwi. Jest to możliwe, gdyż alkohol, który jest substancją dobrze rozpuszczalną w wodzie i swobodnie przechodzi przez błony biologiczne, może być wchłaniany zwrotnie z naczyń otaczających jelito do jego światła zgodnie z gradientem stężeń (zjawisko osmozy), gdy jego stężenie w świetle jelita, w wyniku działania preparatu Alcovit Med, będzie niższe niż w łożysku naczyniowym – wyjaśnia dr Tadeusz Frankiewicz z TTFarma Consulting.

Pozwala to na zmniejszenie nieprzyjemnych objawów związanych ze spożyciem większej ilości alkoholu i zachowanie dobrej formy następnego dnia po imprezie. Najlepiej stosować Alcovit Med tuż przed, w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu konsumpcji alkoholu, przed położeniem się spać. Można go wypić, produkt dostępny jest w postaci proszku do sporządzania napoju o smaku limonki, jako ostatni drink, na zakończeniu udanego wieczoru.

Źródło: A&D Pharma Poland/ mk