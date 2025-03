Kac to zespół objawów, który występuje wskutek nadmiernego spożycia alkoholu. Typowe dolegliwości to: ból głowy, osłabienie, nudności, wymioty, pragnienie, zawroty głowy, nadwrażliwość na światło i dźwięk, pocenie się i szybkie bicie serca. Poniżej przeczytasz, ile czasu trwa kac, jak można go skrócić i jak mu zapobiegać.

Kac zaczyna się w ciągu 6-10 godzin od zakończenia picia alkoholu, kiedy stężenie alkoholu we krwi zaczyna spadać. Kac utrzymuje się od kilku godzin do 24 godzin, a czasami wydłuża się do nawet 72 godzin. Eliminacja alkoholu z organizmu jest znacznie wolniejsza niż jego wchłanianie, stąd tak długo utrzymują się przykre objawy.

Czas trwania kaca może się różnić w zależności od osoby i różnych czynników. Wpływ mają m.in.:

ilość wypitego alkoholu – to oczywiście kluczowy czynnik; im więcej alkoholu w organizmie, tym dolegliwości będą cięższe i będą trwać dłużej,

– to oczywiście kluczowy czynnik; im więcej alkoholu w organizmie, tym dolegliwości będą cięższe i będą trwać dłużej, zawartość alkoholu – picie napojów o wyższym stężeniu etanolu (wódka, nalewka) skutkuje poważniejszym kacem,

– picie napojów o wyższym stężeniu etanolu (wódka, nalewka) skutkuje poważniejszym kacem, wiek – z wiekiem metabolizm alkoholu może być wolniejszy, a przez to kac będzie dłuższy,

– z wiekiem metabolizm alkoholu może być wolniejszy, a przez to kac będzie dłuższy, nawodnienie – im bardziej odwodniony organizm, tym kac będzie cięższy; dlatego należy pić pomiędzy drinkami napoje bezalkoholowe,

– im bardziej odwodniony organizm, tym kac będzie cięższy; dlatego należy pić pomiędzy drinkami napoje bezalkoholowe, tolerancja alkoholu – ludzie mogą się różnić pod tym względem, dlatego jedni szybciej staną na nogi po wypiciu, innym zajmie to więcej czasu (przeczytaj: nietolerancja alkoholu),

– ludzie mogą się różnić pod tym względem, dlatego jedni szybciej staną na nogi po wypiciu, innym zajmie to więcej czasu (przeczytaj: nietolerancja alkoholu), brak odpoczynku – niewystarczająca ilość snu powoduje, że objawy kaca mogą utrzymywać się dłużej,

– niewystarczająca ilość snu powoduje, że objawy kaca mogą utrzymywać się dłużej, stan zdrowia – niektóre choroby (np. wątroby, nerek, układu pokarmowego) mogą wpływać na czas trwania objawów,

– niektóre choroby (np. wątroby, nerek, układu pokarmowego) mogą wpływać na czas trwania objawów, przyjmowane leki – leki mogą wchodzić w interakcje z alkoholem i wpływać na jego metabolizm, co może wydłużyć czas potrzebny na powrót do sił.

Chociaż istnieje wiele polecanych sposobów na kaca, to tak naprawdę jest tylko jedno skuteczne lekarstwo. Jest to czas. Usuwanie alkoholu z organizmu musi potrwać, ponieważ wątroba jest w stanie metabolizować etanol w określonym tempie. Nie możemy tego procesu przyspieszyć. Potrzebny jest również czas na to, aby przywrócić równowagę organizmu do stanu sprzed spożycia napojów procentowych.

Chociaż niewiele można zrobić, to istnieją sposoby, które sprawią, że kac może być nieco mniej dotkliwy.

Pij dużo płynów małymi porcjami , aby utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia organizmu (sprawdź: co pić na kaca).

, aby utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia organizmu (sprawdź: co pić na kaca). Odpoczywaj i zadbaj o długi sen . Twój organizm szybciej będzie się regenerował, jeżeli nie będzie niepotrzebnie obciążany.

. Twój organizm szybciej będzie się regenerował, jeżeli nie będzie niepotrzebnie obciążany. Weź chłodny prysznic .

. Nie pal papierosów i nie pij alkoholu (wbijanie „klina klinem” to odradzana metoda, która na dłuższą metę pogarsza samopoczucie),

(wbijanie „klina klinem” to odradzana metoda, która na dłuższą metę pogarsza samopoczucie), Jedz lekkostrawne posiłki bogate w węglowodany i witaminy (więcej: co jeść na kaca).

bogate w węglowodany i witaminy (więcej: co jeść na kaca). Unikaj napojów z kofeiną , ponieważ działają moczopędnie i pogłębiają problem odwodnienia.

, ponieważ działają moczopędnie i pogłębiają problem odwodnienia. Wyjdź na spacer, jeżeli czujesz się na siłach. Świeże powietrze złagodzi ból głowy i poprawi samopoczucie.

W przypadku kaca nie ma jednak lepszego sposobu niż zapobieganie i ograniczenie spożycia do minimum.

Przeczytaj: Jak szybko wytrzeźwieć?

Oto kilka praktycznych porad, które wcielone w życie wcześniej, mogą zmniejszyć ryzyko kaca następnego dnia:

Pij mniej i z przerwami – unikanie nadmiernego spożycia alkoholu to najskuteczniejszy sposób zapobiegania kacowi.

– unikanie nadmiernego spożycia alkoholu to najskuteczniejszy sposób zapobiegania kacowi. Zakończ spożywanie alkoholu przynajmniej 2 godziny przed położeniem się spać.

Unikaj palenia papierosów – nikotyna pogłębia szkodliwe działanie napojów procentowych,

– nikotyna pogłębia szkodliwe działanie napojów procentowych, Pij dużo wody lub soków – pozwoli to utrzymać dobry poziom nawodnienia,

– pozwoli to utrzymać dobry poziom nawodnienia, Wybieraj alkohole o mniejszej zawartości etanolu – zazwyczaj ich wypicie wiąże się z mniejszym kacem niż spożycie wódki.

– zazwyczaj ich wypicie wiąże się z mniejszym kacem niż spożycie wódki. Zjedz przed wypiciem – spożycie na pusty żołądek może przyprawić o ciężki ból głowy następnego dnia.

– spożycie na pusty żołądek może przyprawić o ciężki ból głowy następnego dnia. Unikaj mieszania alkoholi – w przeciwnym razie masz prosty sposób na potężnego kaca.

– w przeciwnym razie masz prosty sposób na potężnego kaca. Wyśpij się – zmęczenie może pogorszyć twój stan następnego dnia.

– zmęczenie może pogorszyć twój stan następnego dnia. Miej świadomość własnych ograniczeń – nie u każdego skutki wypicia tej samej ilości alkoholu będą takie same – dlatego wiedz, kiedy powiedzieć dość.

Chociaż powyższe sposoby mogą pomóc, to jednak pamiętaj, że nie ma skuteczniejszej metody, aby uniknąć kaca, niż powstrzymanie się od picia alkoholu.

