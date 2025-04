Spis treści:

Paradontoza, inaczej zapalenie przyzębia, to przewlekła choroba tkanek otaczających i podtrzymujących zęby, za którą odpowiedzialny jest głównie rozrastający się film bakteryjny. Bakterie gromadzą się w płytce nazębnej i kamieniu nazębnym na ogół z powodu niewystarczającej higieny jamy ustnej.

Nie bez znaczenia dla rozwoju paradontozy są też predyspozycje genetyczne, ogólny stan zdrowia czy styl życia. Kamień i płytka nazębna, pewne cechy anatomiczne uzębienia (zagłębienia, bruzdy, wypustki szkliwa), palenie papierosów oraz stres są czynnikami, które również sprzyjają paradontozie.

Nieleczona paradontoza prowadzi do postępującego zapalenia, niszczenia tkanek podtrzymujących zęby i utraty zębów. Bakterie mogą penetrować w głąb przestrzeni pomiędzy zębem a dziąsłem (do tzw. szczelin dziąsłowych) i tworzyć kieszenie przyzębne, do których również wnikają bakterie. W rezultacie dochodzi stopniowo do cofania się przyzębia, odsłonięcia szyjek zębowych i rozchwiania zębów.

Choć na początku choroba może wyglądać niegroźnie, leczenie trzeba rozpocząć jak najwcześniej. Poznaj 3 skuteczne sposoby na paradontozę, które pozwolą ci ją wyleczyć.

Leczenie łagodnej postaci paradontozy często ogranicza się do usunięcia płytki nazębnej lub kamienia, zmiany nawyków dotyczących higieny jamy ustnej, a także zaprzestania palenia papierosów. Czasami konieczne są uzupełnienie ubytków, korekta wypełnień, założenie koron lub wykonanie protezy - w zależności od stanu uzębienia. W leczeniu paradontozy wykorzystuje się też inne metody.

Stymulacja laserowa

W przypadku paradontozy lekarz może zastosować laser niskoenergetyczny, biostymulacyjny. Przyspiesza on gojenie dziąseł, regeneruje ich tkanki, dezynfekuje i wspomaga leczenie przewlekłych stanów zapalnych. Zabieg polega na naświetlaniu dziąseł wiązką promieni o niewielkiej mocy. To pobudza do pracy limfocyty T – komórki, które odgrywają bardzo ważną rolę w procesie regeneracji tkanek. Terapia jest bezbolesna. Zwykle potrzeba kilku zabiegów wykonywanych co 2-3 dni. Za jeden płaci się 100-200 zł.

Chirurgiczne spłycenie kieszonek i odnowa tkanek

Nawet, gdy zęby są już rozchwiane, nie wszystko jest stracone. Pomóc może zabieg chirurgiczny. Lekarz nacina dziąsło pionowo i odchyla je, by dostać się do korzeni zęba. Oczyszcza je i nanosi specjalny preparat, który zawiera białka pobudzające tkanki do odnowy. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Szwy usuwa się po 1-3 tygodniach. Koszt zabiegu na jednym zębie waha się od 500 do 1000 zł i zależy m.in. od zastosowanego preparatu.

Kiretaż na stan zapalny dziąseł

Kiretaż, czyli oczyszczenie i spłycenie kieszonek, przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Może być otwarty lub zamknięty, w zależności od wielkości kieszonek przyzębnych. Jest to zabieg refundowany przez NFZ. Podczas kiretażu otwartego lekarz nacina skalpelem dziąsło, usuwa zmienione chorobowo tkanki i zszywa dziąsło tak, by kieszonka się spłyciła. Kiretaż otwarty jednego zęba kosztuje prywatnie 200-300 zł. Przy zabiegu zamkniętym nie nacina się dziąsła, ale odciąga je od zęba i oczyszcza okolice korzenia. Jest to zabieg małoinwazyjny, ale mniej skuteczny. Nie zawsze udaje się dotrzeć do całej, wymagającej usunięcia chorej tkanki, więc paradontoza może nawracać.

Rokowanie w przypadku paradontozy jest zależne od różnych czynników. Na ogół jest chorobą uleczalną. Jeśli schorzenie jest na tyle zaawansowane, że zęby się ruszają, kieszonki przyzębne są głębokie, a korzenie zbyt krótkie, to rokowanie jest gorsze. Szczególnie jeśli chory nadal nie dba dostatecznie o zęby. W łagodnych przypadkach, przy zastosowaniu się pacjenta do zaleceń stomatologa, można liczyć na dobre rezultaty leczenia. W trudniejszych sytuacjach zabieg chirurgiczny pozwala zrekonstruować tkanki zniszczone przez chorobę, a nawet pobudzić tkankę kostną do wzrostu.

