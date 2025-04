W sobotę ulicami Warszawy przeszedł Avon WALK - Marsz Różowej Wstążki 2014! Prawie 3-kilometrową trasę pokonało ponad 3200 osób – wszystko w radosnej atmosferze i przy akompaniamencie bębniarzy. W tegorocznym Marszu organizowanym wspólnie przez AVON i Stowarzyszenie Amazonki Warszawa-Centrum uczestniczyły wyjątkowe i zaangażowane społecznie Ambasadorki kampanii AVON kontra Rak Piersi: utalentowana prezenterka telewizyjna – Agnieszka Popielewicz, znakomita aktorka – Małgorzata Pieczyńska oraz znana aktorka i producentka teatralna – Beata Ścibakówna. Nie zabrakło też Ambasadorów produktów marki – Małgorzaty Sochy, Weroniki Rosati i Jarosława Bieniuka. Uczestnicy, jak co roku, dodali też coś od siebie – w tłumie królowały różowe akcenty m.in. balony, kapelusze, kwiaty i peruki.

Zarówno przed Marszem, jak i w czasie pikniku, uczestnicy mogli zakupić bądź odebrać wcześniej zamówione różowe koszulki Kiss Cancer Goodbye zaprojektowane przez Gosię Baczyńską – skusili się na nie nawet niektórzy Panowie! Wszyscy prezentowali się w nich wspaniale. Koszulka jest symbolem solidarności w walce z rakiem piersi. Każdy, kto ją kupił wspomógł kampanię. Całkowity zysk ze sprzedaży koszulek przeznaczony jest bowiem na badania USG piersi, które będzie można wykonać w poradni Apetyt na Życie.

W tegorocznej odsłonie akcja odbyła się pod hasłem Rusz z Pomocą! – AVON WALK – Marsz Różowej Wstążki. Obecność i zaangażowanie każdego uczestnika na Marszu oraz późniejszym pikniku miała kluczowe znaczenie – przełożyły się one na liczbę ufundowanych przez AVON badań USG piersi. A tych będzie aż 3302!

Na mecie, w rejonie warszawskiego Parku Fontann, czekał na uczestników wspaniały piknik z wieloma atrakcjami, który poprowadzili znani prezenterzy – Dorota Wellman i Filip Chajzer. Po Marszu pragnienie uczestników ugasiły różowe napoje OSHEE. Piknik rozpoczęto symbolicznym gestem na pożegnanie raka - Kiss Kancer Goodbye. Uczestnicy wraz z Ambasadorami pozostawili swój pocałunek na wielkiej wstążce życia. Wystarczyło odbić pomalowane usta na naklejce i następnie przykleić ją do specjalnej tablicy.

W specjalnej strefie z rowerami stacjonarnymi chętni mogli wypracować dodatkowe badania USG – każde 6 km to 1 badanie. Ważnym elementem wydarzenia była możliwość skorzystania na miejscu z badań USG wykonywanych wysokiej jakości sprzętem zapewnionym przez markę Praiston, konsultacji lekarskich oraz badań mammografem. Uczestnicy pikniku mieli także okazję porozmawiać z lekarzem genetykiem z poradni Genomed. W namiocie Medicover lekarze pokazali, jak udzielić pierwszej pomocy, a w namiocie Centrum Onkologicznego Panie dowiedziały się, jak samodzielnie wykonać badanie piersi. W strefie urody mogły również oddać się w ręce profesjonalnych manikiurzystek, brafitterek Chantelle, fryzjerów, a także skorzystać z porad makijażystki AVON Hanny Knopińskiej oraz gwiazdy - Weroniki Rosati. W kąciku zabaw dla dzieci najmłodsi uczestniczyli w zabawach z animatorami i mieli okazję posłuchać bajek czytanych przez Małgorzatę Sochę. Mali miłośnicy piłki nożnej byli zachwyceni możliwością zabawy z Jarosławem Bieniukiem w strefie sportowej. Podczas Pikniku odbył się także finał konkursu zorganizowanego wspólnie z marką Fiat. Kluczyki do nowego samochodu Fiat 500 otrzymała Aleksandra Sokołowska. Całe wydarzenie zakończył energetyczny koncert pod nazwą „Jazz na ulicach” znanej polskiej gwiazdy – Marii Sadowskiej oraz uczestników The Voice of Poland – Juana Carlosa Cano, Natalii Nykiel oraz Beaty Orbik.

AVON WALK to ważna inicjatywa społeczna, która nie tylko szerzy wiedzę na temat profilaktyki raka piersi, ale także daje nadzieję – uświadamia Polkom, że wcześnie wykryta choroba to nie wyrok. AVON WALK - Marsz Różowej Wstążki odbył się dzięki wspólnemu zaangażowaniu marki AVON oraz Stowarzyszenia Amazonki Warszawa-Centrum, które od wielu lat pomaga kobietom w walce z rakiem piersi. Dzięki wszystkim, którzy pojawili się na AVON WALK i ruszyli z pomocą, tegoroczna kampania AVON Kontra Rak Piersi stała się naprawdę wyjątkowa.

Więcej informacji o Marszu Różowej Wstążki na www.wielkakampaniazycia.pl oraz na stronie dedykowanej wydarzeniu www.avonwalk.pl