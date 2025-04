Jedną z najskuteczniejszych metod walki z rakiem jest profilaktyka. W październiku, międzynarodowym miesiącu walki z rakiem piersi, przypominaliśmy kobietom o badaniach mammograficznych. Swoje poparcie dla idei możemy manifestować poprzez udział w różnego rodzaju akcjach, ale także poprzez nieokiełznany róż w modzie.

W Polsce co roku odnotowuje się około 14 tys. zachorowań na raka piersi. To oznacza, że choruje średnio jedna na dwadzieścia kobiet. Szacuje się, że zachorowalność na nowotwory piersi będzie w najbliższych latach wzrastać. To dlatego wczesna i skuteczna profilaktyka ma w naszym społeczeństwie tak wielkie znaczenie.

Manifestowanie solidarności z różową inicjatywą jest kluczem do zmiany świadomości i wytworzenia w umyśle kobiet przekonania, że badanie piersi to sprawa ważna. Manifestować możemy również przy pomocy mody - najlepszej przyjaciółki kobiety.

Producent biżuterii modułowej Trollbeads zaprojektował szczególny koralik - "Różowa wstęga", który finezyjnie spoczywa między piersiami podkreślając, co w przyrodzie należy chronić najbardziej.

Nosząc ten symbol, solidaryzujemy się ze zdrowiem i życiem, wysyłamy też konkretną wiadomość - jesteś mądra, bo się badasz. Tym sposobem różowa wstążka i wszystko co się z nią wiąże wkrada się do naszej codzienności stając się synonimem rozsądku, ale i mody, urody i stylu. Jeśli ma to służyć zdrowiu płci pięknej, to czemu nie?

Różowa wstążka urosła do rangi symbolu kobiecej energii i wspólnoty. Moc zawarta w różu przywodzi na myśl dziewczęcą naturalność, a przypięta do piersi wstążka to opozycja wobec obojętności i braku wiedzy na temat choroby. Różowa wstążka ma przypominać, że rak to nie wyrok - o ile podejmiemy wysiłek i się przebadamy!

Modny aromat różu

Wszelkie „różowe” kampanie powinny być przede wszystkim skuteczne. Stąd wysiłki podejmowane na rzecz ochrony naszych piersi, muszą być jak najbardziej różnorodne. Ozdobione symbolem różowej wstążki maszerujemy po Warszawie, organizujemy happeningi, konferencje, wernisaże, dyskutujemy, zachęcamy do badań. Powstają monety i znaczki pocztowe z motywem pink ribbon. Microsoft wypuścił specjalną myszkę, która ma przypominać każdej klikającej w nią kobiecie o potrzebie badań. Różową wstążkę można przypiąć do kluczy na breloku, można ją zjeść w postaci ciastka albo nosić na czapce. Do wyboru, byleby w jednym kolorze.

Pod urokiem piersi i "kultury pink ribbon"

Symbol różowej wstążki przez lata zdobywał miejsce w naszej kulturze. Odkąd znaku po raz pierwszy użyło Amerykańskie Stowarzyszenie Raka Piersi w organizowanym w 1990 roku "Biegu po zdrowie", wstęga stała się swoistym trade markiem kobiecych piersi. Dla odmiany, ich piękno nie tkwi w rozmiarze i sprężystości, ale w zdrowiu.

Współcześnie mówi się już o powstaniu kultury różowej wstążki - właśnie dzięki intensywnym wysiłkom na rzecz ratowania życia kobiet, jakie podejmują różnorodne fundacje przy wsparciu znanych artystów. Gromadzi ona w sobie żywiołowość, kobiecość i solidarność, czyli „wszystko, co odróżnia nas od mężczyzn” - parafrazując słowa piosenki zespołu Cake Pretty pink ribbon.