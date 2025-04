Właściwie dobrana wielkość oraz kształt implantów to warunek niezbędny, aby zabieg powiększania biustu zakończył się sukcesem, a kobieta była z niego naprawdę zadowolona. IQ Medica Centrum Chirurgii Plastycznej udostępnia swoim pacjentkom przełomowy system komputerowej wizualizacji doboru implantów piersi firmy Allergan, dzięki któremu będą mogły cieszyć się biustem, który sobie wymarzyły. Ryzyko za małych lub za dużych implantów zostanie wyeliminowane.

Kształtny i jędrny biust w odpowiednim rozmiarze – nie za mały i nie za duży w stosunku do sylwetki - to pożądany atrybut kobiecości. Aby się nim cieszyć, wiele kobiet zastanawia się nad zabiegiem powiększania piersi, ale przed ostateczną decyzją powstrzymuje je obawa, czy implanty spełnią ich oczekiwania i czy nie będą z nimi wyglądały sztucznie. W odpowiedzi na ich obawy IQ Medica proponuje nowoczesny system komputerowego doboru implantów piersi firmy Allergan o nazwie Biodynamic Consulting System. Jest to przełomowa, nowoczesna metoda komputerowej wizualizacji efektów operacji piersi, z pomocą której kobieta wraz z lekarzem mogą wspólnie dobrać najlepsze dla niej protezy według obiektywnych kryteriów (uwzględniając pomiary klatki piersiowej i wzrost).

W czasie konsultacji chirurg dokładnie mierzy pacjentkę, następnie wprowadza do programu pomiary jej piersi i klatki piersiowej oraz informacje dotyczące oczekiwań pacjentki względem wielkości i kształtu przyszłego biustu. Komputer dobiera najwłaściwsze implanty, eliminując możliwość błędu (za duże lub za małe implanty). Kobieta ma potem możliwość przymierzenia specjalnych implantów zewnętrznych wkładanych do specjalnego biustonosza. Dzięki nim może zobaczyć, ocenić i ewentualnie zmodyfikować oczekiwany rezultat jeszcze przed zabiegiem. Komputerowy system wizualizacji doboru implantów piersi zapewnia właściwy i w pełni indywidualny dobór protez dostosowany do budowy anatomicznej pacjentki. Dzięki niemu nowy biust zyska apetyczny kształt, a przede wszystkim będzie wyglądał naturalnie. „Zdarza się, że pacjentki nie są pewne, na które implanty powinny się zdecydować, obecnie na rynku jest wiele kształtów i rozmiarów. Boją się, że nowe piersi nie będą do nich pasować, a otoczenie od razu zauważy, że biust jest sztuczny. Są też np. panie, które chcą mieć implanty za duże w stosunku do ich drobnej postury. Do tej pory często było mi trudno przekonać je do mojego wyboru implantów. Dzięki komputerowej wizualizacji pacjentki same mogą się przekonać, jak będą wyglądały z wybranymi protezami i w razie potrzeby zmienić je na inne. To cenna pomoc zarówno dla kobiet, jak i lekarza.”- uważa dr Małgorzata Chomicka-Janda, chirurg plastyk IQ Medica Centrum Chirurgii Plastycznej.

Rozmowa z pacjentką IQ Medica, która wypróbowała komputerową wizualizację doboru implantów piersi:

- Jakie są Pani wrażenia po zabiegu powiększania piersi, który przeszła Pani kilka miesięcy temu?

Agnieszka (35) Jestem bardzo zadowolona, to była dobra decyzja. Z nowym, większym biustem czuję się atrakcyjniejsza i piękniejsza. Piersi są krągłe i wyglądają naturalnie, rezultat jest taki, jaki sobie zaplanowałam. Moje dawne kompleksy zniknęły.

- Co Pani sądzi o komputerowym systemie doboru implantów? Czy to urządzenie okazało się pomocne?

Tak, jak najbardziej. Przed operacją odwiedziłam kilka gabinetów chirurgii plastycznej, podczas kilku konsultacji lekarze proponowali mi rożne rodzaje i wielkość implantów. Ja sama miałam trochę mieszane uczucia i nie byłam pewna, który wariant będzie dla mnie najlepszy. Potem trafiłam do dr Chomickiej-Jandy w IQ Medica, która zademonstrowała mi komputerową wizualizację i dzięki temu podjęłam świadomą decyzję. Wybrałyśmy implanty, które wcześniej sobie przymierzyłam i które w pełni mi odpowiadały. Uważam, że w kwestii doboru protez sam zmysł estetyczny lekarza i pacjentki może czasem zawieść, przez co efekt operacji może nam nie odpowiadać. Lepiej zastosować taki system komputerowy, który działa w oparciu o bardzo konkretne kryteria.