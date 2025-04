Osoby z żółtymi lub szarymi zębami nie mają tak olśniewającego uśmiechu jak te z białymi, nawet jeśli mają idealnie równy zgryz. W dodatkuzęby w jednolitym jasnym kolorze działają jak… botox – po prostu odejmują nam lat. Ale to nie wszystko. Istnieje też „psychologiczna” strona białych zębów. Stomatolodzy, z którymi się konsultowałyśmy, potwierdzają, że ich pacjenci po zabiegu wybielania są dużo bardziej otwarci, radośniejsi, chętniej się uśmiechają. I, co ważne, zaczynają bardziej dbać o higienę zębów. Domowe sposoby nie są jednak tak skuteczne jak profesjonalne, gdyż użyte w nich substancje czynne mają dużo mniejsze stężenia.

W gabinecie masz do wyboru w zasadzie dwie techniki (mogą różnić się nazwami). Bardzo szybko dają naprawdę spektakularne efekty. Rekord bije metoda jednoseansowa, która przyszła do nas z Hollywood. Trwa zaledwie 1,5 godziny.

Po kolei wszystko bieli...

Żadna z wymienionych metod stomatologicznego wybielania zębów nie przywróci ładnego koloru zębom martwym. Ale skuteczną metodą jest rozjaśnianie tych zębów od środka. Niestety, osłabia to bardzo i tak kruchy martwy ząb. Możesz też założyć korony lub licówkę kompozytową albo porcelanową, które wymagają zeszlifowania powierzchni zęba.



Zadbaj o kolor

W czasie leczenia metodą nakładkową oraz 24 godziny po zabiegu jednoseansowym musisz zrezygnować z palenia papierosów oraz spożywania potraw i płynów o intensywnym zabarwieniu: czarnej kawy, mocnej herbaty, czerwonego wina, coca-coli, czerwonego barszczu itp. Po zabiegu zęby są odwodnione i, zanim się zregenerują, będą chłonąć wszystko. Łatwo wtedy zniweczyć rezultat wybielania.

Biel bieli nierówna

Nie każde zęby można rozjaśnić do idealnie czystej bieli, gdyż każdy z nas ma inny ich kolor „wyjściowy”. U jednych będzie to biel, u innych kość słoniowa, szarość, a nawet jasny brąz (w dużym stopniu decydują o tym geny i dieta, np. większość Azjatów ma bardzo żółte zęby, m.in. na skutek spożywania dużej ilości przypraw i mocnej herbaty). Dzięki zabiegowi wybielania nie zmienisz więc koloru swoich zębów, ale rozjaśnisz go o kilka tonów – zwykle o 3–4.

Jasne i mocne

Na skutek wybielania szkliwo zębów ulega nieznacznemu osłabieniu. Dlatego po zakończonej kuracji warto wzmocnić je zabiegiem fluoryzacyjnym. Połączony z oczyszczaniem kosztuje 200–250 zł.

Noc cudów

Nocne nakładkowe wybielanie zębów to jedna z najpopularniejszych metod. Jej specyfika polega na tym, że to pacjent tak naprawdę sam wybiela zęby w domu. Oczywiście pod ścisłą kontrolą lekarza.

Na czym polega: Codziennie wieczorem nakładasz na zęby specjalne szyny – elastyczne, przezroczyste, ściśle dopasowane nakładki. Wcześniej trzeba wypełnić je żelem, który zawiera specjalną substancję czynną (nadtlenek karbamidu) w stężeniu 10–15 proc. W efekcie zęby stają się jaśniejsze o 2–4 tony.

Dla kogo: Nie wszystkie typy przebarwień można wybielić tą metodą. Nie działa ona na zęby martwe i na przebarwienia powstałe po przyjmowaniu niektórych leków, np. z grupy tetracyklin.

Przeciwwskazania: Są to przede wszystkim choroby dziąseł w aktywnej fazie, niewyleczona próchnica bądź choroby błon śluzowych. Zabiegu wybielania nie poleca się również osobom, u których nie został zakończony proces rozwoju zęba (przed 18. rokiem życia).

Jak wygląda leczenie: Na początku zęby powinny zostać dokładnie oczyszczone z kamienia i osadu. Tylko wówczas preparat wybielający skutecznie zadziała. Na usunięcie kamienia i wyczyszczenie powierzchni zębów za pomocą piaskarki wybierz się do gabinetu stomatologicznego. Tam lekarz zrobi też wyciski i wyśle je do laboratorium protetycznego, które na ich podstawie wykona dla Ciebie specjalne szyny na górne i dolne zęby. Jeśli będziesz czuła dyskomfort z powodu podrażnienia po oczyszczaniu zębów i dziąseł, odczekaj kilka dni, zanim zaczniesz kurację w domu. Przed nałożeniem szyny dokładnie wyszczotkuj zęby. Następnie wprowadź do niej żel (w zestawie dostaniesz specjalną strzykawkę) i załóż ją na zęby – najlepiej na noc (preparat powinien działać przez minimum 8 godzin). Żele mają apetyczne owocowe smaki, a ich przypadkowe połknięcie jest zupełnie niegroźne. Żeby efekt był widoczny, powinnaś czynność tę powtarzać codziennie przez około 2 tygodnie. Po tygodniu od rozpoczęcia kuracji należy zgłosić się do lekarza na pierwszą wizytę kontrolną. To ważne, bo nie wszystkie zęby wybielają się w takim samym tempie i lekarz może np. zalecić nakładanie przez jakiś czas żelu tylko na te zęby, które najtrudniej rozjaśnić (zwykle najbardziej oporne są kły).

Jak długo utrzymuje się efekt: Zależy to od wielu czynników, m.in. wyjściowego koloru zębów, ich faktury (te o idealnie gładkim szkliwie szybciej się wybielają i dłużej pozostają jasne), składu śliny, wieku. Zazwyczaj jednak rezultaty widoczne są ok. 6–12 miesięcy, a czasem nawet 3 lata. Jeśli zauważysz ponowne tworzenie się przebarwień, możesz powtórzyć kurację, dokupując w gabinecie jedynie strzykawki z żelem wybielającym. Wtedy wystarczą 3–4 dni ich stosowania, aby zęby odzyskały ładny kolor. Elastyczne szyny zachowują swój kształt przez kilka lat (pod warunkiem że są właściwie przechowywane (umyte i wysuszone) w specjalnym pudełku, które dostaniesz razem z nimi w gabinecie). Kuracji nie należy powtarzać częściej niż co 6 miesięcy.

Skutki uboczne: Najczęściej jest to nadwrażliwość zębów, która na szczęście ustępuje po kilku dniach kuracji. Dotyczy to zwłaszcza osób z odsłoniętymi szyjkami. Należy wówczas zaprzestać kuracji na 1–2 dni. Dobrze jest również stosować specjalne pasty przeznaczone do zębów wrażliwych.

Cena: 1000–1300 zł (na oba łuki zębów, wraz z wizytami kontrolnymi u stomatologa – jeśli cena jest sporo niższa, sprawdź, co obejmuje oferta). Jest to wydatek praktycznie jednorazowy, bo przy powtórce kuracji dokupujesz tylko strzykawki z żelem – jedna kosztuje ok. 100 zł (i starcza na ok. 2 dni kuracji).



Magdalena Paprotka: Metoda nakładkowa

Wrażenia: Aplikacja żelu jest niezwykle prosta i praktycznie niekłopotliwa, a efekty pojawiają się bardzo szybko. Wyraźną różnicę w kolorze zauważyłam już po drugim dniu leczenia. Niestety, preparat dość silnie podrażniał dziąsła i musiałam zrobić jednodniową przerwę w kuracji. Dodatkowo zęby stały się zdecydowanie wrażliwsze na zmiany temperatur. Na szczęście wszystko wróciło do normy po 6–7 aplikacjach. Jestem bardzo zadowolona z rezultatu i dlatego teraz zdecydowanie częściej i szerzej się uśmiecham.



Opinia lekarska dr Małgorzaty Przychodzkiej-Kowalczyk:

Magda bardzo dba o higienę zębów, ale mimo to miały one wyraźnie przyciemniony kolor. Decyduje o tym naturalnie żółto-brązowy kolor szkliwa. Jest to jednak ta warstwa zęba, która najłatwiej i najbezpieczniej ulega wybieleniu preparatami chemicznymi. Poza tym w zębach nie ma wielu wypełnień, a zgryz Magdy – po leczeniu ortodontycznym – jest prawie idealnie równy. Dzięki temu efekt wybielania był widoczny natychmiast.

Już po 9 dniach kuracji zęby były o 3 tony jaśniejsze, jednak poleciłam Magdzie, aby jeszcze przez 3 dni kontynuowała nakładanie żelu. W ciągu 2 tygodni od zakończenia kuracji zęby minimalnie ciemnieją, więc lepiej wybielić je troszkę bardziej, niż chcemy.

Białe od ręki

Wybielanie jednoseansowe to najszybszy zabieg. Bardzo popularny w Hollywood, w Polsce stosowany wciąż rzadko. Trwa ok. 90 minut, pozwala na rozjaśnienie zębów o 3–4 tony. Przeprowadza się go w gabinecie.

Na czym polega: Na zęby nakłada się żel intensywnie wybielający (zawiera nadtlenek wodoru w stężeniu 38 proc.). Preparat nakłada się tylko na licowe powierzchnie zębów – od piątki do piątki. Dodatkowo w niektórych metodach (np. Brite Smile) naświetla się go lampą UV lub laserem.

Dla kogo: Tą metodą, podobnie jak nakładkową, nie wybieli się do pożądanego efektu zębów martwych ani przebarwionych tetracyklinami.

Przeciwwskazania: Ostre stany zapalne w jamie ustnej. Wiek poniżej 18 lat.

Jak wygląda leczenie: Kilka dni przed zabiegiem powinnaś wybrać się na zabieg oczyszczania zębów i usuwania kamienia. Pierwszym etapem wybielania jest nałożenie na dziąsła i część zębów żelu chroniącego je przed podrażnieniem przez preparat wybielający. Następnie aplikuje się preparat właściwy, 3–4 razy na ok. 10–20 minut. Jest na tyle gęsty, że sam utrzymuje się na zębach. W tym czasie trzeba siedzieć z otwartą buzią (włożone są w nią wkładki chroniące język i wargi przed podrażnieniem). W metodzie Brite Smile żel jest jednocześnie naświetlany lampą UV (pacjent powinien mieć specjalne ochronne okulary).

Jak długo utrzymuje się efekt: Ok. 6 miesięcy.

Skutki uboczne: Nadwrażliwość, bolesność i efekt tzw. przezroczystych zębów (przy częstym wybielaniu).

Cena: Brite Smile – ok. 2200 zł, Opalescence (bez naświetlania lampą i usuwania kamienia) – ok. 1500 zł.

Katarzyna Tomczak: Metoda jednoseansowa (Brite Smile)

Wrażenia: Od dawna myślałam o wybieleniu. Moje zęby mają naturalnie żółty odcień, na pewno nie służy im też picie dużych ilości czarnej herbaty. Sam zabieg nie był bolesny, ale mimo to dla mnie bardzo nieprzyjemny z powodu unieruchomienia na fotelu (koszmar dla klaustrofobików). Wytrzymałam nakładanie żelu trzy razy, z czwartego, mimo zaleceń dentystki, zrezygnowałam. Tego samego dnia trochę pobolewały mnie zęby (pomógł proszek przeciwbólowy) i czułam się lekko rozbita. Ale dzień później wszystko było już w porządku. Natomiast efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Jest naprawdę spektakularny. Wart chwili dyskomfortu. Polecam go osobom lubiącym szybkie i radykalne rozwiązania.

Opinia lekarska dr Ewy Putyło: Zabieg pozwolił nam rozjaśnić żółto-szare zęby o ponad 3 tony. Poza tym zmienił ich odcień na znacznie cieplejszy. Metoda Brite Smile rozjaśniła też trochę wypełnienia. U Kasi są one powyżej trójek, gdzie światło inaczej się załamuje i różnica w kolorze nie jest tak widoczna. To samo dotyczy też wypełnień przyszyjkowych.

Domowi profesjonaliści

Bardziej intensywne preparaty mają w swoim składzie podobne substancje wybielające, co gabinetowe, tylko w mniejszych stężeniach (zwykle nadtlenek karbamidu). Trzeba je stosować przez 5–14 dni (w zależności od metody), zwykle przez 30–60 min. dziennie. Aby efekty były jak najlepsze, przed kuracją trzeba usunąć kamień i wyleczyć zęby. Producenci preparatów wybielających obiecują rozjaśnienie nawet do 10 odcieni. Możesz liczyć na zauważalną zmianę odcienia, choć na pewno słabszą niż w przypadku metod gabinetowych. Efekty powinny utrzymać się ok. pół roku. To wygodna, szybka i dużo tańsza propozycja dla tych, którzy nie mają bardzo ciemnych zębów. Polecamy ją też jako formę podtrzymania efektów zabiegów w gabinecie. Produkty dostępne głównie w aptekach.

1. Żel wybielający Pure White Ultra można stosować punktowo. Wystarczy nałożyć go za pomocą specjalnego aplikatora na wybrane zęby. Powinien tam zostać przez 1 minutę. Należy stosować 2 razy dziennie, przez 14 dni (Aquafresh, ok. 56 zł).

2. Zestaw wybielający zęby CleverWhite ma postać gotowych elastycznych nakładek wypełnionych żelem wybielającym – podobnych do tych, które stosuje się w metodzie nakładkowej w gabinecie. To jedyny dostępny w Polsce preparat tego typu. Należy nakładać go na zęby na 30 minut, przez 5 dni. Badania potwierdziły, że preparat nie zwiększa nadwrażliwości zębów (Remedent, ok. 220 zł, w aptekach).

3. Paski Pure White Ultra są nasączone nadtlenkiem karbamidu. Zestaw zawiera paski na górne i dolne zęby. Dla uzyskania najlepszych efektów trzeba je nakładać 2 razy dziennie na 30 minut (Aquafresh, 56 sztuk: ok. 86 zł).

4. Preparat wybielający w pisaku CleverWhite Day & Night. Ma dwie końcówki: sztyft na dzień, który odświeża uśmiech, oraz aplikator-gąbeczkę do nakładania na noc płynu o działaniu rozjaśniającym (Remedent, ok. 120 zł).

5. Żel wybielający Simply White zawiera nadtlenek wodoru, który ma działanie wybielające. Nakładasz go na zęby specjalnym aplikatorem na 30 sekund rano i wieczorem. Kurację można stosować do 3 tygodni (Colgate, 10 ml: 60 zł).

Przyjaciele białych zębów

Pasty do codziennego użytku nie wybielą zębów tak jak intensywne kuracje. Ale regularne ich stosowanie zapobiega osadom z tytoniu, czarnej herbaty, kawy itp. Nowością są też szczoteczki wybielające.

1. Szczoteczka Colgate Whitening ma gumowe włókna, które oczyszczają i polerują powierzchnię zębów (Colgate, ok. 9 zł).

2. Szczoteczka Aquafresh Flex Whitening ma specjalne gumki czyszczące (Aquafresh, 9,50 zł).

3. FKD zawiera mikrogranulowany dwuwęglan sodu, który nie rysuje szkliwa. Działa też antybakteryjnie (Laboratorios KIN, 75 ml: 22 zł).

4. Pasta Blanx do zębów wrażliwych zawiera wyciąg z porostów islandzkich, które nie tylko mają działanie wybielające, ale także antybakteryjne (Guaber, 75 ml: 23 zł).

5. Email Diamant to pasta wybielająca ze składnikami odbijającymi światło, chętnie stosowana przez prezenterów. Uwaga na ubranie – pasta wybiela, ale ma czerwony kolor (Tripharma, 50 ml: ok. 18 zł).

6. Pasta Yotuel ma najniższy wskaźnik ścieralności na świecie, wzmacnia wrażliwe zęby. Zapobiega tworzeniu się kamienia, a zawarty w niej fluor działa przeciwpróchniczo. Nie pieni się (Biocosmetics Laboratories, 50 ml: ok. 27 zł).

Anna Kondratowicz, Anna Kozłowska