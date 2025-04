Osiem godzin na krześle. Przed komputerem. W dusznym biurze. Jesteś tak zajęta, że nie masz czasu na porządny obiad. Skończ z tym!



Plecy do wzmocnienia

Przyczyna: wielogodzinna praca za biurkiem.

Skutek: najpierw bóle szyi, potem pleców. Z czasem zaczynają cierpnąć Ci ręce. Twój kręgosłup potrzebuje fachowej pomocy.

Rada: Idź do lekarza - najprawdopodobniej zapisze Ci preparaty rozluźniające i zaleci rehabilitację. Pomocny w leczeniu może się także okazać masaż: klasyczny lub głęboki, tzw. rollving, przypominający okładanie pięściami. Jednak na ten typ terapii możesz się zdecydować tylko po konsultacji z lekarzem. Twój kręgosłup na pewno wzmocnią: joga, tai-chi, pilates. Poszukaj takich zajęć w fitness klubach.

Reklama

Zmęczone oczy

Przyczyna: sztuczne światło, suche powietrze i ekran komputera.

Skutek: zapalenie spojówek, czyli zaczerwienienie i łzawienie oczu, uczucie "piasku" pod powiekami. Możesz też cierpieć na zespół suchego oka. Pojawia się, gdy Twoje oczy produkują zbyt mało łez lub mają one nieodpowiedni skład chemiczny. Do najczęstszych objawów należy swędzenie lub nadmierne zmęczenie oczu, nadwrażliwość na światło.

Rada: dolegliwości związane z zapaleniem spojówek zwykle ustępują po tygodniu. Jeśli po upływie tego czasu oczy są nadal podrażnione, musisz iść do okulisty. Najprawdopodobniej zaleci Ci krople bądź maść zawierającą antybiotyk. A co z objawami zespołu suchego oka? Jeżeli występują od dawna, koniecznie odwiedź okulistę. W przeciwnym wypadku grożą Ci poważne schorzenia rogówki.

Dieta służbowa

Przyczyna: nieregularne posiłki. Nieodpowiednia dieta. Brak śniadań i byle jaki lunch zjadany w pośpiechu, kawa, papierosy, długotrwały stres.

Skutek: boli Cię żołądek. Masz zgagę i cierpisz na niestrawność. Być może także na chorobę wrzodową żołądka.

Rada: śniadanie nie musi być obfite. Ale powinnaś je zjeść. Pierwszy posiłek skomponuj z płatków zbożowych, soku lub owoców, chudego mleka bądź jogurtu niskotłuszczowego. Zawarte w tym posiłku węglowodany to doskonałe źródło energii na całe przedpołudnie. Lunch staraj się zjeść w spokoju. Ważne, by nie był zbyt ciężkostrawny, bo szybko poczujesz się ospała i stracisz chęć do pracy. Wybieraj sałatki, ryż, ryby i drób. Zrezygnuj z czerwonego mięsa w ciężkich, zawiesistych sosach i zup z dodatkiem śmietany.

Szok termiczny

Przyczyna: klimatyzacja. Mocno ogrzewane, niewietrzone biuro. Latem jest w nim za zimno, zimą za ciepło. Różnica między temperaturą na dworze a temperaturą w biurze zwykle bywa za duża.

Skutek: łapiesz wirusa. Pierwszym objawem jest zazwyczaj chrypka. Jeżeli trwa dłużej niż jeden dzień, może doprowadzić do przewlekłego zapalenia krtani. Klimatyzacja może też być przyczyną kataru. Niby niegroźna przypadłość, ale zwykle towarzyszy jej ból głowy, ogólne rozbicie i trudności ze skupieniem się na pracy. Nieleczony katar może być przyczyną zapalenia zatok, a niekiedy uszkodzenia trąbki słuchowej.

Rada: wstaw do swojego pokoju nawilżacz i rośliny doniczkowe, zwłaszcza te, które potrzebują dużo wody. Miej pod ręką ubranie odpowiednie do temperatury w biurze.

Zaburzenia krążenia

Przyczyna: brak ruchu. Pozycja siedząca przez wiele godzin.

Skutek: opuchnięte ręce i nogi. Problemy z krążeniem.

Rada: nawet w pracy możesz wykonywać najprostsze ćwiczenia, które przyniosą ulgę Twoim obolałym kończynom. Ćwicz mięśnie łydek, poruszając przez kilka minut stopami w górę i w dół. Pochodź chwilkę na palcach, potem na piętach, a następnie na zewnętrznych krawędziach stóp. Przeciągnij się i, jeśli to możliwe, zrób kilka skłonów. Dzięki temu krew zacznie szybciej krążyć, a opuchlizna po kilku minutach zniknie. Jeśli siedzisz sama w pokoju, co jakiś czas kładź nogi na biurku. Chociaż na kilka minut. Dobrze mieć też pod ręką jakiś żel łagodzący zmęczenie i opuchliznę.

Reklama

Hanna Miłkowska