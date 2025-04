Gdyby nie przezorność ojca, dziewczynka jeszcze długo mogłaby cierpieć na bóle brzucha i biegunki. Na szczęście powód jej problemów został wreszcie zlokalizowany.

Mała córeczka 38-letniego Craiga Beresforda z Wielkiej Brytanii przez kilka tygodni narzekała na bóle brzucha, któremu towarzyszyły biegunki. Mężczyzna wraz z żoną zachodził w głowę, co może być powodem problemów dziewczynki – początkowo zakładał, że to wina diety, ale po zmianie sposobu odżywiania sytuacja nie uległa zmianie. Przeanalizował więc wszystko, co mogłoby wpływać na zdrowie dziecka, i doszedł do wniosku, że jedynym elementem, który pozostał niezmienny od czasu, gdy dziewczynka zaczęła skarżyć się na ból brzucha, jest bidon marki Sistema, z którego codziennie piła wodę.

Craiga dokładnie obejrzał więc bidon i zauważył, że mimo jego dokładnego czyszczenia, w jego środku w miejscach trudno dostępnych osadził się brud i czarny grzyb. Jak zaznacza mężczyzna, nie mógł on powstać od jedzenia czy kolorowych soków, ponieważ dziewczynka piła w nim tylko czystą wodę.

Codziennie czyściliśmy butelkę (…) dzisiaj musiałem użyć ostrego noża, aby rozłożyć ją na części pierwsze. W środku aż roiło się od bakterii i brudu. Byliśmy przerażeni tym, że nasza malutka córka używała bidonu, który jest w takim stanie – napisał na Facebooku.

Na post Craiga zareagowało ponad 50,000 osób. Wiele z nich pisało, że w bidonach tej samej firmy, które posiadają w domu, również zbierał się brud. Producent bidonów zabrał głos w tej sprawie i orzekł, że bidony należy czyścić zgodnie z instrukcją, która jest do nich dołączana.

Niezależnie od tego, z jakich pojemników piją wasze dzieci, radzimy dokładnie je czyścić, a przed myciem rozkładać na czynniki pierwsze. Nigdy nie wiadomo, czy nie pleśnieją od środka!

