Kogo z nas nie bolał brzuch... Niektórym wystarczy zaledwie trochę się zdenerwować, by poczuć charakterystyczne skurcze. Jeśli jednak tylko na delikatnym pobolewaniu się kończy, nie ma powodów do niepokoju. Gorzej, gdy dolegliwości się nasilają lub powtarzają.

1 Niestrawność - najczęstsza przyczyna bólu brzucha

Każdemu z nas zdarza się przecież jeść w pośpiechu, w stresie, albo rozkoszować potrawami, które, choć smaczne, są dla układu pokarmowego trudne do strawienia (np. smażone mięso, ciasta z kremem itp.). Jeśli w dodatku zjemy ich za dużo, ból brzucha gwarantowany. Gdy następuje z wyżej wymienionych powodów, mówimy o niestrawności. Wówczas mogą towarzyszyć mu wymioty, zgaga, odbijanie, wzdęcia oraz biegunka. Dolegliwości trwają kilka godzin i nie są nasilone. W złagodzeniu ich pomaga picie małymi łykami ciepłej wody. Dodatkowo można sięgnąć po leki wspomagające wydzielanie żółci, np. Raphacholin, Sylimarol oraz ziołowe herbatki, m.in. z mięty, kopru włoskiego i nagietka (łyżeczka suszu na szklankę wrzątku). Jeśli objawy nie ustępują po 2–5 godzinach, lepiej skonsultować się z lekarzem. Ból brzucha może mieć bowiem poważniejsze przyczyny:

2. Grypa żołądkowa

Zwykle zaczyna się od gorączki. Później następują nudności, bóle brzucha biegunka i wymioty. Towarzyszy im osłabienie. Nasilone objawy utrzymują się 3–5 dni, potem ustępują. Staraj się jak najwięcej pić: sięgaj po wodę oraz preparaty nawadniające (np. Orsalit, Gastrolit). Warto także łykać probiotyki (np. Dicoflor, Acidolac), bo skracają czas infekcji. Nie zażywaj zaś leków przeciwbiegunkowych, bo nie dopuszczają do oczyszczenia jelit z toksyn. A to tylko wydłuża czas trwania choroby.

3. Atak wyrostka robaczkowego

Przy zapaleniu wyrostka robaczkowego ból pojawia się w górnej części brzucha, a potem przenosi niżej w prawo na wysokość biodra. Z czasem narasta i staje się ostry. Nasila się przy poruszaniu i po zwolnieniu ucisku na brzuch. Jeżeli ból utrzymuje się dłużej niż 2 godziny, trzeba koniecznie wezwać pogotowie. Nawet jeśli towarzyszy mu zaparcie, nie bierz leków na przeczyszczenie! Mogą one bowiem przyczynić się do pęknięcia wyrostka robaczkowego.

4. Nietolerancja laktozy

Objawy pojawiają się od 30 minut do 2 godzin po wypiciu mleka. Najczęściej są to:

skurcze w obrębie brzucha,

wzdęcia i gazy,

biegunka.

Często pojawia się uczucie przelewania w brzuchu. Nie pij mleka krowiego. Objawów nietolerancji nie powinny natomiast powodować: sery, jogurty, kefiry. Ponieważ kłopoty spowodowane są tym, że w jelitach jest za mało laktazy (enzymu, który ułatwia trawienie cukru mlecznego), lekarz może Ci ją przepisać w tabletkach.

5. Miesiączka

Ból skurczowy pojawia się nawet na kilka dni przed krwawieniem i utrzymuje przez pierwsze dni okresu. Obejmuje dół brzucha i pleców, promieniując do spojenia łonowego. Gdy ból jest intensywny, ogranicz wysiłek fizyczny. Staraj się polegiwać. W razie potrzeby weź lek zawierający ibuprofen lub paracetamol. By złagodzić przyszłe dolegliwości, co najmniej przez miesiąc zażywaj olej z wiesiołka (kupisz w aptece, dawkowanie zależne od rodzaju preparatu).

6. Przepuklina

Pojawia się tkliwość lub ból brzucha, nasilające się w czasie podnoszenia oraz pochylania. Dodatkowo na brzuchu zauważyć można uwypuklenie albo rodzaj guza łatwo wyczuwalnego pod skórą. Idź do lekarza! Niektóre przepukliny trzeba szybko operować. Nie naprężaj się, ani nie dźwigaj ciężkich rzeczy. Jeśli przepuklina nie wymaga od razu operacji, rzuć palenie. Wywoływany przez nie kaszel sprzyja rozszerzaniu się przepukliny i jej nawrotom.

7. Wrzody

Ból umiejscowiony jest pośrodku brzucha, poniżej mostka lub tuż nad pępkiem. Chorzy opisują go jako pieczenie, czasem uczucie głodu. Mogą mu towarzyszyć:

mdłości,

odbijanie,

zgaga,

a nawet wymioty.

Chorobę wrzodową (potwierdzoną badaniami z krwi i gastroskopią) leczy się antybiotykami. Ważna jest także lekkostrawna dieta oparta na czerstwym białym pieczywie, gotowanym mięsie i warzywach (oprócz kapustnych i strączków). Jedz małe porcje, ale częściej. Unikaj mleka.

8. Zespół jelita drażliwego

Charakterystyczne są skurczowe bóle brzucha. U niektórych osób łączą się one z biegunką, u innych z zaparciem, a u części – zaparcia i biegunki występują naprzemiennie. Pojawiają się też nudności po posiłkach. Przyczyną zespołu jelita nadwrażliwego często bywa stres. Postaraj się więc znaleźć sposób na odreagowanie emocji (np. ćwicz). Pij też uspokajający napar z melisy (łyżeczka ziół na szklankę wrzątku). Jedz 5–6 nietłustych posiłków dziennie, rzuć palenie.

9. Kamica nerkowa

Pojawia się silny ból w dolnej części pleców promieniujący do brzucha lub pachwiny. Mogą mu towarzyszyć

wymioty

nadpotliwość,

częste i bolesne oddawanie moczu albo przeciwnie – jego zatrzymanie.

Weź środek przeciwbólowy i rozkurczowy (np. Pyralgin, No-Spa, Galospa). Pij dużo wody, żeby ułatwić wydalenie kamienia. Aby zmniejszyć dolegliwości, delikatnie nagrzewaj brzuch,

np. za pomocą termoforu. Jeśli ból nie minie w ciągu 4 godzin, jedź do szpitala.

10. Kamica żółciowa

Zwykle objawia się silnym skurczowym bólem w środkowej części brzucha promieniującym do prawego boku lub pleców. Napad często pojawia się w nocy. Towarzyszą mu nudności, wymioty i gazy.

Weź czopek rozkurczowy (np. Vegantalgin H, Panadol Femina) i zażyj środek żółciopędny, np. Sylimarol, Raphacholin C, wypij napar z ostropestu plamistego (łyżeczka nasion na szklankę wrzątku). Jeśli po lekach ból nie mija i dodatkowo brzuch jest napięty, jedź do lekarza.

11. Zapalenie uchyłków jelita

Charakterystyczne są kurczowe bóle brzucha nasilające się przy uciskaniu chorego miejsca. Dodatkowo pojawiają się nudności, gorączka, dreszcze, biegunka, zaparcia oraz cienkie, ołówkowe stolce. Zgłoś się do lekarza, bo konieczne może być podanie antybiotyków. Nie przyjmuj leków przeczyszczających. Nie pal papierosów, unikaj kawy i alkoholu. Jedz produkty bogate w błonnik (pieczywo razowe). Pij dużo wody.

12. Zapalenie wątroby

Dolegliwości narastają z czasem. Pojawia się:

ból w górnej prawej ćwiartce brzucha,

zmęczenie,

gorączka,

nudności i wymioty.

Niekiedy towarzyszy temu:

ciemny mocz,

jasny stolec,

zażółcenie skóry i białek oczu.

Jak najszybciej zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu, bo w takim przypadku trzeba natychmiast rozpocząć leczenie. Zapalenie wątroby może być wywołane m.in. infekcją, nadużywaniem alkoholu, lekami, chorobami autoimmunologicznymi, zaburzeniami krążenia.