Ból brzucha – jak rozpoznać, dlaczego boli brzuch?

"Ból to reakcja organizmu na starcie z potencjalnie szkodliwym bodźcem z otoczenia. Może też być odpowiedzią na nasz stan psychiczny. Jedno jest pewne, pojawia się wtedy, gdy nasz organizm ma jakiś problem. Bardzo ważne jest więc, by umieć określić miejsce bólu, jego charakter i czas trwania. To niezwykle cenne wskazówki diagnostyczne, które mogą pomóc w szybszym samodzielnym zwalczeniu bólu lub podjęciu decyzji o konsultacji lekarskiej" – mówi prof. Wojciech Cichy, gastroenterolog.

"Ból jest jednak uczuciem bardzo subiektywnym – każdy z nas inaczej go odczuwa i na niego reaguje. To sprawia, że określenie jego lokalizacji i – przede wszystkim – podłoża, może być bardzo trudne" – dodaje dr Anna Bukowska Posadzy, psycholog kliniczny i psychoprofilaktyk. Jak więc rozpoznać, czy mamy do czynienia z bólem brzucha związanym z dietą i trawieniem, czy też z bólem wywołanym czynnikami stresogennymi?

Eksperci zgodnie podkreślają, że wszelkie dolegliwości organiczne są zdecydowanie prostsze do zlokalizowania niż bóle psychogenne. "Brzuch możemy podzielić na kilka stref: podbrzusze, śródbrzusze i nadbrzusze. I tak, dolegliwości związane z menstruacją przede wszystkim odczuwane są w dolnych partiach brzucha. Mogą jednak promieniować do innych części ciała jak plecy czy głowa. Bóle wynikające z niewłaściwej diety i trawienia zlokalizowane są z kolei w środkowych i górnych kwadrantach brzucha. A jeśli czujemy dyskomfort w okolicach mostka, wtedy mamy do czynienia ze zgagą" – podkreśla prof. Wojciech Cichy.

Inaczej jest w przypadku bólów na tle stresowym. Te dużo trudniej konkretnie „wskazać palcem”, umiejscowić.

