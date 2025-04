Spis treści:

Ból stawów jest jednym z objawów zakażenia koronawirusem. Czasami jest określany ogólnie jako bóle mięśniowo-stawowe albo bóle ciała.

Ból stawów nie należy do głównych objawów COVID-19. Według badania pod kierunkiem dr. Simone Parisi opublikowanego w „The Lancet Rheumatology” ból stawów wystąpił u 14,9% pacjentów z COVID-19. Z obserwacji lekarzy wynika też, że chorzy skarżą się częściej na bóle mięśni niż stawów.

Podczas infekcji mogą boleć różne stawy (np. nadgarstki, łokcie, stawy skokowe) z jednej lub obu stron. Według badania w piśmie „International Journal of Infectious Diseases” bóle stawów były częstsze u osób, które miały wcześniej problemy ze stawami i u starszych. Osoby z dolegliwościami mięśniowo-stawowymi częściej miały gorączkę oraz podwyższone CRP (białko związane ze stanem zapalnym), jednak nie mały cięższych objawów oddechowych niż pozostałe osoby bez objawów mięśniowo-szkieletowych.

Objawy COVID-19 u większość osób ustępują w ciągu 1-2 tygodni. Ból stawów występuje stosunkowo długo, bo często powyżej 1 tygodnia. W rzadkich przypadkach ból stawów związany z COVID-19 może mieć charakter przewlekły i trwać nawet kilka tygodni.

COVID-19, podobnie jak inne infekcje wirusowe, zwiększa ryzyko rozwoju tzw. reaktywnego zapalenia stawów (chociaż danych na ten temat jest niewiele).

Choroba charakteryzuje się ostrym bólem stawów (lub stawu) z oznakami zapalenia, który pojawia się ok. 4 tygodnie po infekcji. Stan zapalny obejmuje najczęściej stawy nóg, na ogół asymetrycznie.

Do reaktywnego zapalenia stawów dochodzi w wyniku działania czynnika infekcyjnego (bakterii, wirusa) i reakcji immunologicznej w obrębie stawu lub stawów, co prowadzi do powstania stanu zapalnego.

Wydaje się, że ryzyko rozwoju reaktywnego zapalenia stawów po koronawirusie jest niewielkie. Szacuje się, że tylko w 1% przypadków ostrego zapalenia stawów przyczyną są wirusy.

Należy też dodać, że infekcja wirusowa, jaką jest zakażenie koronawirusem, może dać początek reumatoidalnemu zapaleniu stawów. COVID-19 może też pogorszyć objawy istniejącej choroby stawów.

Bóle stawów i mięśni mogą być objawem tzw. długiego COVID-19. Jest to stan utrzymywania się objawów przez tygodnie lub miesiące od wyzdrowienia. Objawami długiego COVID-19 są najczęściej: bóle głowy, problemy z koncentracją, kaszel, zmęczenie. Tę listę wydłużają również bóle stawów. Co charakterystyczne, przy długim COVID-19 zazwyczaj nie obserwuje się nieprawidłowości w badaniach obrazowych. Oznacza to, że ozdrowieńcowi może dokuczać ból stawów, którego nie można wyjaśnić zmianami w badaniach. W większości przypadków objawy ustępują samoistnie.

Ból stawów podczas zakażenia COVID-19 nie wymaga specjalnego postępowania. Lekarze zalecają przyjmować dostępne bez recepty leki przeciwbólowe (np. paracetamol) oraz leki przeciwzapalne z grupy NLPZ (np. ibuprofen). Oprócz tego należy:

W razie nasilonego bólu stawów, czy innych objawów (np. obrzęku stawu, zaczerwienienia), zgłoś się do lekarza. Być może konieczne będzie przyjmowanie leków na receptę.