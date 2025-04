Wpływ zimna na stawy jest dość złożony i nie do końca opisany w literaturze medycznej. Z całą pewnością można jednak stwierdzić kilka kwestii związanych z tym tematem. Na pytania odpowiedział lek. Marcin Tomalski, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Centrum Medycznym SafiMed w Zabierzowie.

Spis treści:

Zimno działa korzystnie na stawy wtedy, kiedy jest stosowane krótkotrwale, a następnie ustępuje. Stosując przykładowo krioterapię czy miejscowe zimne okłady w warunkach domowych, przez kilkanaście minut, 3-4 razy dziennie, może wywołać efekt korzystny. Kiedy jest krótkotrwałe, może mieć działanie bardziej dobroczynne.

W sytuacji, kiedy jednak narażenie na czynnik chłodniczy będzie dłuższe albo zbyt częste, może przyczyniać się do destrukcji tkanek, powodując m.in. przewlekłe zniszczenia w stawach.

Samodzielne stosowanie zimnych okładów można zalecić w dwóch sytuacjach. Pierwsza to stany pourazowe i urazy stawów.

Są to dwa rodzaje działania: pierwsze odbywa się w trakcie kontaktu z zimnem, a drugie – już po usunięcia czynnika – polega na tym, że dana tkanka próbuje szybciej się wygoić.

Drugim stanem, przy którym można wykorzystywać korzystne działanie zimna, jest przewlekły ból stawów – powodowany ich stanami zapalnymi, takimi jak choroba zwyrodnieniowa czy zapalenia reumatyczne. W takich sytuacjach stosowanie zimnych okładów również jest jak najbardziej wskazane. Celem jest zredukowanie bólu, obrzęku i działania przeciwzapalnego.

Na stawy można stosować okłady z lodu lub dostępne w aptekach okłady żelowe. Można przykładać je 3-4 razy dziennie, przez około 15-20 minut.

Oczywisty wydaje się wpływ zimna na stawy w ujęciu krótkotrwałym. Danych dotyczących długotrwałego wpływu zimna na stawy jest niewiele.

Wiemy, że długotrwałe narażenie na zimno grozi wystąpieniem reumatoidalnego zapalenia stawów (przeczytaj też: RZS a zimno). W literaturze medycznej można również doszukać się informacji na temat tego, że może skutkować to występowaniem objawu Raynauda:

Jest to patologiczna reakcja organizmu na niskie temperatury. Pierwszą reakcją na zimno jest obkurczanie się naczyń krwionośnych (miejscowe niedokrwienie), które – u niektórych osób – może być nadmierne i długotrwałe. Wystarczy, że zadziała czynnik zimna, a naczynia, które po ustaniu działania niskiej temperatury powinny się rozkurczyć, nie rozkurczają się, co prowadzi do niedokrwienia tkanek. Jest to bardzo szkodliwe zjawisko

– mówi lek. Marcin Tomalski, ortopeda.