Wraz z nadchodzącą wiosną zbliża się długo wyczekiwana okazja na wyciągnięcie z szafy naszych ulubionych szpilek. W tym samym momencie wraca też do nich wspomnienie o bólu i cierpieniu związanym z ich noszeniem. Tobie też na samą myśl o tym przechodzą ciarki po plecach? Poznaj 10 zasad, dzięki którym zapomnisz o nieprzyjemnościach związanych z chodzeniem na obcasach!

1. Buty na obcasie kupuj po południu lub wieczorem

Komfort chodzenia w nowo nabytych butach będzie znacznie większy, jeśli dopasujesz je do zmienionego całodziennym chodzeniem kształtu stopy. W miarę upływu dnia twoje stopy z wąskich i wypoczętych stają się bardziej płaskie i szersze, dlatego nowe buty warto kupować wtedy, gdy będą pasowały do popołudniowego "rozmiaru" stopy.

2. Wesprzyj pięty

Przy zakupie uważnie sprawdzaj, czy cała pięta swobodnie spoczywa na płaskiej części buta nad obcasem. Gwałtowny spadek powoduje zsuwanie stopy i przykurczanie palców, które próbują utrzymać stopę w obuwiu. Wygodne obuwie powinno cechować się stosunkowo elastyczną podeszwą, która umożliwia zginanie buta w najszerszym miejscu stopy. Unieruchomiona stopa traci swoje właściwości, a my chodzimy na ugiętych kolanach.

3. Daj trochę luzu…

Stopa w przymierzanym bucie powinna mieć na tyle dużo swobody, aby mogła prawidłowo pracować, czyli zginać się w konkretnych miejscach. Podczas mierzenia sprawdzaj czy możesz poruszać palcami, czy w środku pozostaje trochę miejsca na ruch, czy buty Cię nie cisną. Jeśli wybierasz buty z platformą – powinna być ona lekko zaokrąglona do góry przy czubku. Takie udogodnienie sprawi, że będziesz mogła swobodnie pracować stawem kolanowym. Twój chód będzie dzięki temu dużo bezpieczniejszy i bardziej swobodny.

4. Jakość ma naprawdę znaczenie

Uważnie czytaj oznaczenia na butach i staraj się wybierać obuwie wykonane z naturalnych materiałów, które z czasem dostosują się do kształtu Twojej stopy. Znacznie lepiej mieć kilka par naprawdę wygodnych i dobrych jakościowo butów, niż cierpieć na widok szafy wypełnionej dziesiątkami modeli o dość wątpliwym wykonaniu.

5. Watch your steps!

Sam sposób chodzenia ma także kolosalne znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa chodzenia na obcasach. Chodzić właściwie to znaczy kobieco – ruszając biodrami i stawiając stopy jedna za drugą, jakbyśmy szły po niewidzialnej linii. Delikatny ruch bioder znacząco odciąża także nasze kolana.

6. Pielęgnacja to podstawa!

Stopy to filar sylwetki, dlatego postaraj się dbać o nie przynajmniej w stopniu porównywalnym do innych części ciała. Gdy wiesz, że czeka Cię całonocna zabawa lub przedpołudnie pełne spotkań służbowych, stosuj żel do stóp o właściwościach chłodzących i relaksujących. Na co dzień staraj się pamiętać o kąpielach do stóp i masażu - oba zabiegi wspaniale koją zmęczone stopy.

7. Ból to oznaka nieprawidłowości, więc szukaj pomocy

Jeśli mimo stosowania się do wszystkich powyższych zaleceń nadal towarzyszy Ci ból, niezwłocznie udaj się do specjalisty. Wędrówkę po gabinetach warto zacząć od podologa, który zajmuje się schorzeniami stóp. Pomoże on zdiagnozować problem i zaleci dalsze kroki.

Często chodzisz w czółenkach damskich bez palców? Raz na jakiś czas zamień je na trampki!

Na podstawie materiałów prasowych Kliniki Ruchu