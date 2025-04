Kłopoty z nogami to typowo kobieca sprawa. Po części winne temu są nasze hormony, które mają wpływ m.in. na powstanie obrzęków i żylaków. Z drugiej strony my same wyrządzamy nogom niemałą krzywdę – katujemy je wysokimi obcasami, ciasnymi paseczkami sandałków, wąskimi czubkami pantofli... Trudno więc się dziwić, że niemal 90 proc. z nas uskarża się na dolegliwości ze strony nóg.

Zdrowe nogi - najczęstsze dolegliwości

Najczęściej dokuczają nam:

Halluksy i płaskostopie – te dwie wady często się ze sobą łączą. Halluks, czyli wykrzywienie palucha, bywa efektem właśnie płaskiej stopy.

– te dwie wady często się ze sobą łączą. Halluks, czyli wykrzywienie palucha, bywa efektem właśnie płaskiej stopy. Obrzęki i żylaki – te pierwsze mogą być spowodowane m.in. po prostu zmęczeniem (pojawiają się wokół kostki, gdy np. długo stoisz lub siedzisz). Jeśli jednak są uporczywe i towarzyszą im pajączki lub przez skórę prześwituje żyła, mogą być objawem żylaków.

– te pierwsze mogą być spowodowane m.in. po prostu zmęczeniem (pojawiają się wokół kostki, gdy np. długo stoisz lub siedzisz). Jeśli jednak są uporczywe i towarzyszą im pajączki lub przez skórę prześwituje żyła, mogą być objawem żylaków. Odciski (nagniotki) – powstają wskutek ciągłego nacisku lub tarcia.

Podpowiemy ci, jak pokonać te kłopoty i sprawić, by nogi znów były w formie.

Zdrowe nogi - sposoby na żylaki

Pozbądź się nadwagi – każdy zbędny kilogram zwiększa obciążenie naczyń krwionośnych.

Nie zakładaj nogi na nogę – Japonki, które nigdy nie siadają w ten sposób, nie miewają żylaków.

Rzuć palenie – nikotyna przyspiesza procesy niszczenia ścian naczyń krwionośnych.

Ćwicz – w walce z żylakami najlepiej sprawdzają się: jazda na rowerze, bieganie, pływanie, taniec.

Badaj się – jeśli dostrzeżesz na nogach wypukłość, koniecznie idź do lekarza. Specjalista skieruje cię na USG dopplerowskie (badanie to pomoże ocenić stan zastawek żylnych – na jego podstawie lekarz zdecyduje o leczeniu).

Zdrowe nogi - sposoby na obrzęki

Unikaj wielogodzinnego siedzenia lub stania – jeśli wymaga tego twoja praca, co pół godziny rób przerwy na proste ćwiczenia (np. podnoszenie się na palcach i opadanie na pięty, podskoki).

Pokochaj chłód – wyłącz ogrzewanie podłogowe, zrezygnuj ze skarpetek i rajstop ze sztucznych tkanin. Jeśli nogi pieką, zanurz je na kilka minut w zimnej (ale nie lodowatej!) wodzie.

Odpoczywaj po amerykańsku – czyli ze stopami i łydkami ułożonymi powyżej linii tułowia. Kilkanaście minut takiego siedzenia wystarcza, by poczuć się lepiej.

Pij 2 l wody dziennie – obrzęki nóg często są wywołane niedostatecznym nawodnieniem organizmu.

Mierz obwód kostki. Rób to 2 razy dziennie. Jeśli różnica między porannymi i wieczornymi wynikami przekracza 6 mm, powiedz o tym lekarzowi. Być może masz skłonności do żylaków!

Zdrowe nogi - sposoby na halluksy



Zmień buty – unikaj szpilek albo przynajmniej nie chodź w nich za długo (maksymalnie 3–4 godziny). Najlepsze są buty na 2–4-centymetrowym obcasie.

Stosuj wkładki – w leczeniu halluksów pomaga noszenie specjalnych klinów z gąbki, które wkłada się między palce. Można również stosować osłony, które chronią staw dużego palca przed otarciem i urazami. Przy niewielkich zwyrodnieniach warto na noc zakładać tzw. marcina (wszystkie te wkładki kupić można w sklepach ze sprzętem rehabilitacyjnym).

Gimnastykuj się – to pomoże wzmocnić mięśnie stopy. Chodź więc na palcach, jeźdź na rowerze.

Masuj stopę – to pomoże ci zmniejszyć ból palucha.

Rozważ operację – to najskuteczniejszy sposób leczenia halluksów. Wybór metody operacyjnej zależy od stopnia zaawansowania zmian i od pacjenta (za niektóre rodzaje operacji trzeba zapłacić!).

Zdrowe nogi - sposoby na odciski

Noś wygodne buty – za ciasne albo zbyt luźne mogą być przyczyną powstania odcisków.

Dbaj o stopy – regularnie złuszczaj naskórek i nawilżaj skórę. Nieusunięte zrogowacenia mogą przyczynić się do powstania nagniotków.

Osłaniaj odcisk – to zapobiegnie jego powiększaniu się. Na rynku dostępne są poduszeczki, plastry, wkładki chroniące przed uciskiem.

Pozbądź się go sama – jeśli odcisk jest mały, zlikwidujesz go za pomocą specjalnych plastrów (tutaj znajdziesz przegląd leków i preparatów na otarcia i odciski). Przykleja się je na kilka dni, a następnie ściera odcisk tarką. Do zmiękczania odcisków służą też specjalne płyny i żele (Dr Stopa Floslek, Acerin).

Idź do specjalisty – jeśli nie możesz sama usunąć odcisku, pomoże ci podolog. Jeżeli problem nawraca – ortopeda (sprawdzi, czy odcisk nie jest efektem np. płaskostopia).

Zdrowe nogi - jak leczyć płaskostopie



Wzmacniaj mięśnie śródstopia – każdego dnia przez 10–15 min podnoś palcami nóg woreczki (np. z ryżem), chodź na palcach lub zewnętrznych krawędziach stóp, podskakuj. Jeśli tylko nadarzy się okazja, spaceruj boso na piasku lub po trawie (mięśnie stopy pracują najsprawniej, gdy podłoże jest nierówne).

Masuj – turlaj stopą masażer lub po prostu piłkę do tenisa ziemnego.

Stosuj wkładki ortopedyczne. Pamiętaj jednak, że źle dobrane mogą spowodować zniekształcenie stopy. Dlatego nie kupuj ich w ciemno – poproś o wskazówki ortopedę.

Noś wygodne buty – powinny mieć szeroki czubek i odpowiedni rozmiar (przed palcem powinien być centymetr luzu, stopa nie powinna być zbyt mocno ściśnięta).

