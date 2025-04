Zimne dłonie i stopy - o czym świadczą?

Wiele osób określa siebie zmarzluchami. Mają wiecznie zimne ręce i stopy, ubierają na siebie więcej odzieży. Zwykle są to osoby szczupłe, drobnej budowy ciała. Jednak taki objaw, jakim są zimne ręce i stopy może oznaczać poważne problemy ze zdrowiem lub wynikać z naszych codziennych błędów np. nieprawidłowy styl życia.



Za mała aktywność fizyczna

Jeśli przez większą część dnia, leżymy lub siedzimy, nie ruszamy się, wówczas krążenie krwi po organizmie i działanie pompy mięśniowej w kończynach, jest znacznie upośledzone. Krew bogata w tlen i składniki odżywcze nie dociera do palców rąk i stóp, a odpływ krwi żylnej może zostać utrudniony. Krew zamiast płynąć swoim tempem – stoi lub bardzo powoli przeciska się przez wąskie naczynka krwionośne. Na obwodowych częściach kończyn włośniczki kurczą się, by zachować krążenie w większych naczyniach, ważnych dla narządów wewnętrznych.

Leniuchując i prowadząc osiadły tryb życia, możemy być pewni, że prędzej czy później krążenie w dłoniach i stopach będzie zmniejszone. Ogólnie również dojdzie do stałego odczuwania zimna.

Za dużo stresu

Stres ma działanie pozytywne i negatywne. W chwili nagłych i silnych przeżyć, a także podczas doświadczania lęku, czy niepokoju, mechanizmem obronnym jest tzw. centralizacja krążenia, podobnie jak w przypadku zadziałania zimna. Krążenie jest wówczas najintensywniejsze w ważnych narządach, jak mózg, serce, płuca, nerki, natomiast na obwodzie, zostaje znacznie spowolnione, z powodu odruchowego skurczu naczyń krwionośnych. Dzieje się tak na skutek wydzielania hormonu walki, jakim jest adrenalina, która pobudza organizm do aktywności, działania, „walki i ucieczki”. Adrenalina jest wydzielana przez m.in. nadnercza, w chwili pobudzenia współczulnego układu nerwowego np. silnym wzburzeniem emocjonalnym lub

lękiem.

Palenie papierosów

Mechanizm wpływu palenia tytoniu na zimne dłonie i stopy, wynika z działania nikotyny na organizm człowieka. Jest ona silnie uzależniającą substancją, która oprócz tego, że podnosi ciśnienie tętnicze krwi, zwiększa akcję serca, powoduje suchość w ustach i przyspieszenie perystaltyki jelit, dodatkowo wpływa na skurcz naczyń krwionośnych w skórze i dystalnych częściach kończyn. Zatem u nałogowych palaczy, objaw rękawiczek i skarpetek, będzie oznaką działania ubocznego nikotyny.

Praca w skrajnych temperaturach

Jeśli ktoś pracuje w wysokich temperaturach, np. w piekarni, cukierni, ciastkarni, kuchni, suszarni, hucie, kotłowni itp., wtedy cały czas odczuwa ciepło. Temperatura ciała może przez pewien czas być podwyższona, a później, po wyjściu z pracy na zewnątrz i po powrocie do domu, gdzie panuje niższa temperatura, dochodzi do skurczu naczyń krwionośnych, by zapobiec utracie ciepła i dalszemu wychładzaniu organizmu, przyzwyczajonego do wyższej temperatury. Praca w zimnie, np. w chłodni, na dworze, na roli – również może skutkować przetrwałym skurczem naczyń krwionośnych w rękach czy stopach. Ich ogrzanie może być później trudne, nawet kilkugodzinne, a podczas pielęgnacji skóry musimy uwzględnić nakładanie kremów ochronnych, masek i rękawiczek, a także suplementację witamin: A i E.

Już w następnej części poznamy choroby, w których obserwuje się objaw rękawiczek i skarpetek, zwany też zespołem Raynauda…