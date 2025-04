Na bóle podczas menstruacji skarżą się przede wszystkim kobiety młode, które nie rodziły jeszcze dzieci. Dolegliwości tego rodzaju mogą, choć nie muszą, świadczyć o poważnych chorobach. W wielu przypadkach wpływają w istotny sposób na komfort codziennego funkcjonowania. Obecnie medycyna daje możliwości wyraźnego zmniejszenia dolegliwości bólowych i tym samym poprawy jakości życia. Warto wiedzieć, jak we własnym zakresie radzić sobie z problemem, a kiedy należy skonsultować się ze specjalistą.

Reklama

Naturalne objawy okołomiesięczkowe



Podczas comiesięcznego krwawienia większość kobiet odczuwa specyficzny ból, umiejscowiony w podbrzuszu, który spowodowany jest skurczami macicy w trakcie menstruacji.

– Może on pojawić się nawet kilka dni przed jej wystąpieniem, sygnalizując zbliżające się krwawienie. Ból najsilniejszy jest w ciągu pierwszych dwóch, trzech dni, potem stopniowo ustępuje. Może on promieniować do ud, pachwin, a nawet do pleców i krzyża – mówi dr Piotr Głodek, ginekolog-położnik z Kliniki INVICTA w Gdańsku.

Zdarza się jednak, że dolegliwości mają charakter wtórny i wywoływane są przez inne patologie w zakresie układu rozrodczego lub miednicy mniejszej. Do najczęstszych przyczyn, powodujących silne bóle miesiączkowe, zaliczamy: endometriozę, mięśniaki macicy, a także zrosty w miednicy mniejszej.

– Jeśli intensywny ból pojawia się przed miesiączką i ustępuje wraz z jej początkiem, a w pozostałych dniach cyklu podczas współżycia kobieta odczuwa znaczny dyskomfort, przyczyną może być endometrioza – dodaje ekspert. – Nie jest to jednak regułą, a potwierdzenie diagnozy wymaga przeprowadzenia dokładnych badań (czasem zabiegowych).

Endometrioza to występowanie endometrium, czyli błony śluzowej jamy macicy, poza jej obszarem, np. na jajnikach, jajowodach, jelitach, w otrzewnej. Ze względu na brak swoistych objawów, postawienie ostatecznej diagnozy nie zawsze jest łatwe. Odpowiednio przeprowadzony wywiad oraz badanie ginekologiczne (wykonane optymalnie podczas pierwszych dni miesiączki) bardzo pomaga w postawieniu wstępnego rozpoznania i podjęciu odpowiedniego leczenia.

– Zdarza się również, że bolesne miesiączki mogą być pierwszym objawem mięśniaków macicy oraz zrostów wewnątrzotrzewnowych, które coraz częściej pojawiają się u pacjentek po cesarskim cięciu. Wymagają one szczególnej diagnostyki. Ból może być też efektem wad anatomicznych narządu rodnego, ale z reguły objawy obserwowane są już u dziewczynek w okresie pokwitania i dość szybko są diagnozowane – dodaje dr Głodek.

Zobacz też: Zaburzenia miesiączkowania – vademecum

Jak sobie radzić z bólem?



Jedną z metod łagodzenia bólu miesiączkowego jest stosowanie ciepłych okładów na podbrzusze lub kąpieli, które zmniejszają napięcie mięśniowe. Ulgę przynoszą również zioła, które działają uspokajająco i rozkurczowo, dzięki czemu niwelują nieprzyjemne dolegliwości. Należą do nich m.in.: mięta, melisa, rumianek, nagietek. Pomóc mogą również dostępne bez recepty rozkurczowe lub przeciwbólowe leki.

– U części kobiet obserwuje się ustanie uciążliwych dolegliwości miesiączkowych wraz z wiekiem. Wpływ na to może mieć m.in. przebyty poród. Urodzenie dziecka w sposób naturalny zwykle powoduje silne rozciągnięcie szyjki macicy, co z kolei ułatwia odpływ krwi menstruacyjnej, dzięki czemu ból ustaje lub jest zdecydowanie łagodniejszy – dodaje ginekolog.

Jednym z potwierdzonych sposobów łagodzenia bolesnych miesiączek, w tym tych spowodowanych endometriozą, jest regularna aktywność fizyczna. Ćwiczenia (około 3 razy w tygodniu po 45 minut) dają często efekt analogiczny do zastosowania leków przeciwbólowych. Doniesienia z badań klinicznych, realizowanych na wielotysięcznych grupach kobiet, potwierdzają takie rezultaty. Może to być związane z wydzielaniem podczas wysiłku fizycznego endorfin, które z jednej strony poprawią samopoczucie, a z drugiej łagodzą dolegliwości bólowe.

Kiedy do lekarza?



Wizyta u lekarza ginekologa jest konieczna w sytuacji, gdy silny ból menstruacyjny pojawił się nagle lub jest o wiele silniejszy niż dotychczas. Zaniepokoić powinny też bardzo obfite krwawienia lub inne, uciążliwe objawy, takie jak wymioty, omdlenia czy biegunki podczas menstruacji.

– Porada specjalisty jest również wskazana, gdy miesiączki pojawiają się nieregularnie lub występujący ból uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Po zebraniu wywiadu, przeprowadzeniu badania ginekologicznego oraz wykonaniu dodatkowych badań (jeśli są konieczne), jesteśmy w stanie postawić właściwą diagnozę. Tym samym możliwe jest zaplanowanie odpowiedniego leczenia, które skutkować będzie ustąpieniem dolegliwości i lepszym samopoczuciem pacjentki – mówi dr Piotr Głodek.

Zobacz też: Z forum medycznego: co oznacza plamienie przed miesiączką?

Reklama

Artykuł stworzony dla Zdrowie.wieszjak przez specjalistów Invicta.