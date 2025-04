Cykl miesiączkowy to okresowe, cykliczne zmiany zachodzące w obrębie błony śluzowej macicy (cykl miesiączkowy) i jajnika (cykl jajnikowy) począwszy od pierwszej miesiączki (menarche) aż do menopauzy. Prawidłowo przebiegający cykl rozpoczyna się krwawieniem miesiączkowym (menstruacja) i trwa średni 28 dni (24-34 dni). Począwszy od pierwszej miesiączki w organizmie kobiety zachodzi wiele zmian fizjologicznych. Jednakże występują także patologie wymagające diagnostyki. Zaburzenia cyklu miesiączkowego dotyczą samego krwawienia, jak i okresu pomiędzy krwawieniami, owulacji i wszystkich składowych całego cyklu.

Nieprawidłowe objawy cyklu miesięcznego

Większość kobiet w wieku rozrodczym przed mającą nastąpić wkrótce miesiączką odczuwa dolegliwości psychiczne i somatyczne. Często mówi się wtedy, iż jest to związane z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) jest definiowany jako powtarzające się dolegliwości ogólne, miejscowe oraz psychiczne o znacznym nasileniu, ograniczające aktywność życiową kobiety. Objawy pojawiają się w drugiej fazie cyklu, z reguły tuż po jajeczkowaniu, osiągając swoje maksymalne nasilenie na pięć dni przed planowaną miesiączką.

Zespół napięcia przedmiesiączkowego

Zaburzenia miesiączkowania u młodych kobiet to nie tylko dyskomfort, ale również poważne problemy, takie jak trudności z zajściem w ciążę. Jako jedną z wielu przyczyn niepłodności można wymienić niewydolność jajników, która objawiać się może między innymi zaburzeniami miesiączkowania. Do symptomów mogących sugerować ewentualne problemy w poczęciu dziecka można zaliczyć rzadkie miesiączki, częste miesiączki, brak miesiączki oraz nieregularne miesiączki.

Zaburzenia miesiączkowania u kobiet w wieku rozrodczym

Krwotoczne miesiączki są częstą dolegliwością zgłaszaną ginekologom przez kobiety w wieku rozrodczym. Jednakże nie każdą obfitą miesiączkę możemy nazwać krwotoczną. Nadmiernie obfita miesiączka (hypermenorrhoea) to taka, która charakteryzuje się zbyt dużą utratą krwi tj. ponad 100ml na dobę, przy czym długość cyklu miesiączkowego oraz czas jego trwania pozostają niezmienione. Z krwotocznymi miesiączkami łączy się też termin „menorrhagiae”.

Obfite miesiączki – przyczyny i postępowanie

Regularna miesiączka jest oznaką dobrego zdrowia kobiety, uspokaja ją oraz utwierdza w tym, że z jej organizmem nie dzieje się nic złego. Problem pojawia się, gdy nagle ma miejsce krwawienie, które nie powinno wystąpić. Kobieta czuje się zdezorientowana, odczuwa wtedy lęk o własne zdrowie. Strach jest oczywisty i zrozumiały, nie należy jednak pozwolić, aby zawładnął życiem kobiety. Trzeba jak najszybciej udać się do lekarza i ustalić jakie są tego przyczyny. Jest ich bowiem bardzo dużo, począwszy od błahych krwawień okołoowulacyjnych, po poważne problemy nowotworowe.

Krwawienia miedzy miesiączkami

Brak miesiączki, to nie tylko lęk przed ciążą. Brak miesiączki określa się terminem amenorrhea. Jest to zaburzenie, które może wywodzić się z uszkodzenia lub niewydolności ośrodkowego układu nerwowego, gonad, dróg rodnych, jak również zaburzeń hormonalnych. Brak krwawień miesiączkowych dotyczy około 3-4% kobiet. Przyczyny takiego stanu dzielimy na pierwotne i wtórne. Brak krwawień miesiączkowych wiąże się z pierwotnym brakiem miesiączki, gdy nigdy nie występowały krwawienia miesiączkowe lub z wtórnym brakiem miesiączki, gdy występowały krwawienia miesiączkowe, ale obecnie nie pojawiają się one od 3-6 miesięcy

Przyczyny braku miesiączki

Sport to zdrowie. W dzisiejszych czasach dążenie do zdrowia i pięknej sylwetki może jednak całkowicie minąć się z pierwotnym założeniem. U niektórych kobiet zbyt intensywny wysiłek fizyczny i drakońskie diety mogą doprowadzić do zaburzeń miesiączkowania. Za prawidłową regulację cykli miesiączkowych odpowiada między innymi układ podwzgórzowo-przysadkowy, a jego niewydolność prowadzi do zaburzeń miesiączkowania. Jednym z czynników wpływających na nieprawidłową pracę tego układu są zaburzenia metaboliczno-energetyczne w przebiegu jadłowstrętu psychicznego (anoreksji).

Wpływ diety i wysiłku na cykl miesiączkowy

Zaburzenia miesiączkowania u kobiet w wieku rozrodczym mogą nasuwać podejrzenie mięśniaków macicy. Kuliste twory o wielkości orzecha, piłeczki pingpongowej, pomarańczy lub piłki do siatkówki, zbudowane z komórek mięśniowych ściany macicy – to właśnie mięśniaki macicy. Mięśniaki macicy są łagodnym rozrostem błony mięśniowej macicy. Przeważnie nie powodują dolegliwości, jednak czasem stają się przyczyną problemów, takich jak ból, krwawienia i niepłodność. Wtedy należy bezzwłocznie udać się do lekarza.

Jakie objawy nasuwają podejrzenie mięśniaków macicy?

