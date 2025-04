Skurcze macicy, rwanie w krzyżu czy przyprawiający o nudności ból głowy uniemożliwiają skupienie się na pracy, a nawet wypoczynek... Ciebie także to dotyczy? Oto rady, dzięki którym miesiączka przestanie być bolesną wyrwą w twoim życiorysie.

Poznaj 5 skutecznych sposobów na bolesny okres:

1. Leki przeciwbólowe



Na 2–3 dni przed spodziewanym okresem weź 3 razy dziennie po 1 tabletce leku z ibuprofenem. Jeśli masz nieregularny okres możesz zażyć leki przeciwbólowe, gdy dolegliwości dopiero się zaczynają. Podobnie zadziała także lek z paracetamolem. Jeśli bóle ograniczają się do podbrzusza, ulgę przyniesie ci środek rozkurczający mięśnie macicy.

2. Homeopatia



Kurację nimi także warto zacząć na kilka dni przed miesiączką. Wystarczy 2 razy dziennie zażywać po 5 granulek Sabina 5 CH, Secale centrum 5 lub 9 CH albo po 20 kropli Phapax. W trakcie okresu dawki leku należy przyjmować co 30, a nawet 15 minut (przy nasilonych dolegliwościach). Potem można robić coraz dłuższe przerwy.

3. Kuracja ziołowa



Popularnym "babskim" ziółkiem jest rumianek. Ma on właściwości rozkurczające, przeciwwzdęciowe i lekko uspokajające. By rumiankowa kuracja przyniosła ulgę podczas okresu, warto już na 3 dni przed miesiączką pić po szklance naparu 3 razy dziennie. Jeżeli sam rumianek na ciebie nie podziała, możesz wypróbować gotową mieszankę rozkurczającą (np. Feminosan).

4. Domowe metody



Unikaj wszystkiego co tłuste i smażone oraz gazotwórcze (np. kapusta, fasola). Daruj sobie też napoje gazowane. By dodatkowo poprawić pracę jelit i złagodzić dolegliwości kobiece, zafunduj sobie delikatny masaż brzucha. Możesz przy tym użyć olejku lawendowego – działa rozkurczająco. Ulgę przyniosą ci też ciepłe okłady – przykładaj np. termofor do podbrzusza i bolącego krzyża.

5. Terapia hormonalna



Jeśli mimo wszystko masz silne boleści, koniecznie powiedz o tym ginekologowi. Bardzo trudne miesiączki mogą być objawem:

zespołu policystycznych jajników,

endometriozy,

stanów zapalnych czy nieprawidłowości w budowie narządów rodnych.

Dłuższe i dotkliwsze miesiączki mogą występować u kobiet stosujących spirale antykoncepcyjne.

