Oglądasz telewizję. Blok reklamowy przerywa ciekawy film. Obserwujesz, jak ładna dziewczyna wylewa zawartość fiolki (błękitny płyn) na cienką jak kartka papieru podpaskę. Potem wkłada ją do koperty i przecina na pół. Nie wycieka nawet kropla płynu. Wierzyć w to czy nie wierzyć? Kupić czy nie kupić? Żeńska część redakcji „Vity” postanowiła sprawdzić, czy rzeczywiście podpaski są tak chłonne (i tak dyskretne), jak obiecują reklamy.



Każda z nas ma inne potrzeby

Wzięłyśmy „na warsztat” kilkanaście rodzajów podpasek i testowałyśmy w różnych warunkach: w pracy, podróży, na siłowni. Chciałyśmy na własnej skórze doświadczyć, jak sprawdzają się najnowsze wynalazki typu: sucha powłoka, bawełniana wierzchnia warstwa, skrzydełka, mikrogranulki zamieniające wilgoć w żel, kolorowe wzorki. Okazało się, że każda z nas ma odmienne potrzeby i czego innego oczekuje od produktów do higieny intymnej. I że nie ma jednej, uniwersalnej podpaski, dobrej dla każdej kobiety. Jest za to spora grupa produktów, które najchętniej poleciłybyśmy znajomym. Przedstawiamy naszych faworytów.

Co kobieta wiedzieć powinna

Zanim zobaczysz wyniki testu – kilka ważnych informacji. Podczas miesiączki kwaśny odczyn w pochwie ulega zobojętnieniu. W rezultacie osłabiają się naturalne zdolności ochronne dróg rodnych. Krew jest doskonałą pożywką dla bakterii. Jej zaleganie sprzyja infekcjom i sprawia, że czujesz się niekomfortowo. Dlatego w tym okresie warto bardziej dbać o higienę. Najważniejsze, by często (co najmniej 4 razy na dobę) zmieniać podpaski i częściej się myć (najlepiej przed każdą zmianą podpaski) albo używać wilgotnych chusteczek do higieny intymnej.

W awaryjnych sytuacjach (w podróży, kiedy uprawiasz sport albo gdy musisz założyć obcisłe ubranie) zamiast podpaski możesz użyć tamponu. Pamiętaj jednak, że ciągłe stosowanie tamponów sprzyja infekcjom dróg rodnych. Zrezygnuj z nich, jeśli masz skłonności do nawracającego zapalenia pochwy.





Bella Perfecta Red

Opakowanie: Pojemne (mieści aż 12 podpasek)! Dzięki perforowanej folii łatwe do otwarcia.

Rozmiar i kształt: Tradycyjny rozmiar, bez skrzydełek (to dobrze, bo nie każda kobieta je lubi). Bardzo cienka.

Chłonność: Superchłonna. Świetna na pierwsze dni miesiączki.

Cena: 4,60/12 szt.

Komentarze „Vity”: „Powierzchnia podpaski jest cały czas sucha. Zapominam, że mam okres!”

Always Ultra Super Plus

Opakowanie: Bardzo wygodne. Podpaska przyklejona jest bezpośrednio do saszetki, w którą jest zapakowana. Nie trzeba odklejać dodatkowego papierowego paska.

Rozmiar i kształt: Z jednej strony lekko wydłużona. Z szerokimi skrzydełkami. Cienka, dobrze dopasowuje się do kształtu ciała.

Chłonność: Ma specjalny wkład absorpcyjny z granulkami wiążącymi wilgoć wewnątrz podpaski. Dobra, gdy obficie miesiączkujesz.

Cena: 5,70 zł/8 szt.

Komentarze „Vity”: „Szerokie skrzydełka dają mi pewność, że nie poplamię nowej bielizny.”

Bella Perfecta Maxi Blue na noc

Opakowanie: Praktyczne i higieniczne. Foliowa saszetka daje pewność, że podpaska się nie ubrudzi, kiedy luzem wrzucisz ją do torby lub plecaka.

Rozmiar i kształt: Wydłużona podpaska ze skrzydełkami. Szerokie paski kleju zabezpieczają przed jej przemieszczaniem się.

Chłonność: Bardzo chłonna na całej powierzchni. Idealna na noc.

Cena: 4,60 zł/9 szt.

Komentarze „Vity”: „Wierzchnia warstwa przypomina mięciutką bawełnę. Dzięki temu podpaska jest bardzo przyjemna w dotyku.”

Naturella Normal Ultra

Opakowanie: Ładne, jasnozielone z delikatnym nadrukiem w listki i kwiatki rumianku.

Rozmiar i kształt: Bardzo cienka i wygodna (ma anatomiczny kształt).

Chłonność: Średni stopień chłonności. Idealna na ostatnie dni miesiączki.

Cena: 4 zł/10 szt.

Komentarze „Vity”: „Przyjemnie pachnie rumiankiem. Dzięki temu cały czas czuję się świeżo.”

Always Ultra Sensitive Normal Plus

Opakowanie: W kobiecym, jasnoróżowym kolorze.

Rozmiar i kształt: Dość szeroka, z dużymi skrzydełkami. Skutecznie chroni brzegi bielizny przed poplamieniem.

Chłonność: Umiarkowana. W sam raz dla kobiet miesiączkujących niezbyt obficie.

Cena: 5,70 zł/10 szt.

Komentarze „Vity”: „Bardzo miękka, delikatna. Oba skrzydełka są zabezpieczone jednym kawałkiem papieru. To ułatwia założenie podpaski.“

Libresse Invisible Secure Fit

Opakowanie: Na każdej saszetce znajduje się napis informujący, gdzie jest przód, a gdzie tył podpaski.

Rozmiar i kształt: Bardzo cienka, niewidoczna nawet pod bardzo obcisłym ubraniem.

Chłonność: Chłonna, szczególnie w centralnej części. Dzięki specjalnej powłoce powierzchnia podpaski pozostaje sucha.

Cena: 4,70 zł/9 szt.

Komentarze „Vity”: „Daje duże poczucie bezpieczeństwa, można bez obaw używać jej w podróży.”

Ria Classic Super Plus

Opakowanie: Wygodne i praktyczne. Raz otwarte daje się dobrze zamknąć. Dzięki temu chroni pozostałe podpaski przed zakurzeniem.

Rozmiar i kształt: Długa i dość gruba tradycyjna podpaska ze skrzydełkami.

Chłonność: Bardzo chłonna. Daje pewność, że nic nie będzie przeciekać.

Cena: 2,50 zł/9 szt.

Komentarze „Vity”: „Tanie, dobre podpaski. Idealne do stosowania w domu. Ja używam ich na noc.”

