Pierwszy Dzień Otwarty odbędzie się w Poradni Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, kolejne planowane są w Katowicach, Wrocławiu i Warszawie. Honorowy patronat nad Dniami Otwartymi objęło Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Cykl Dni Otwartych odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Programu Skutecznej Kontroli Bólu "Ulga w Bólu" i planowany jest na październik i listopad br. "Dzięki inicjatywom takim jak Dni Otwarte możemy nie tylko udzielać bezpośredniej pomocy pacjentom, ale również uświadomić szerszej grupie chorych, którzy dotychczas nie wiedzieli o istnieniu poradni leczenia bólu, że są miejsca, gdzie otrzymają kompleksową i fachową pomoc w różnego typu bólach, począwszy od bólu głowy, stawów czy kręgosłupa, aż po bóle pooperacyjne i nowotworowe" – powiedział dr hab. n. med. Jan Dobrogowski, członek Rady Programowej kampanii "Ulga w bólu", Prezes PTBB oraz Kierownik Zakładu Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie organizatorów Programu "Ulga w bólu", 67% Polaków nie wie, gdzie znajduje się poradnia leczenia bólu najbliższa od miejsca ich zamieszkania. Liczba respondentów, którzy potrafiliby wskazać taką poradnię, jest o ponad połowę mniejsza (29%). Dlatego tak ważne jest uświadamianie Polakom, gdzie i w jaki sposób działają poradnie leczenia bólu.

Poszerzaniu wiedzy na ich temat służą Dni Otwarte, które planowane są w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie. Inauguracja cyklu odbędzie się 25 października w Poradni Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ulicy Śniadeckich 10, gdzie w godzinach 9:00-16:00 pacjenci będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych. Porad udzielać będą lekarze specjaliści - eksperci Programu "Ulga w Bólu", a zarazem członkowie Polskiego Towarzystwo Badania Bólu (PTBB), na co dzień związani z krakowskim ośrodkiem.

W trakcie Dni Otwartych wszyscy chorzy otrzymają materiały informacyjne nt. codziennego funkcjonowania poradni, w której odbędą się konsultacje, a także bezpłatny Poradnik dla pacjenta, zawierający informacje na temat rodzajów bólu oraz sposobów ich leczenia. Adresy najbliższych od miejsca swojego zamieszkania poradni leczenia bólu pacjenci mogą znaleźć na stronie www.ulgawbolu.pl.

"Dni Otwarte w poradniach są kontynuacją obchodów Europejskiego Tygodnia bez Bólu, który w tym roku obchodzony był w Polsce w dniach 13-20 października. Jest to inicjatywa, która podobnie jak cykl bezpłatnych konsultacji w poradniach, pomaga zwiększać świadomość społeczną w zakresie pełnej kontroli każdego rodzaju bólu" – podkreśla Jan Dobrogowski.

Europejski Tydzień bez Bólu obchodzony jest od 2001 roku z inicjatywy International Association for the Study of Pain (IASP) oraz European Federation for the IASP Chapters (EFIC). Celem Europejskiego Dnia bez Bólu jest zwiększenie wśród społeczności europejskiej świadomości, że ból jest ważnym problemem zdrowotnym, dotyczącym nie tylko pacjentów, ale także pracowników służby zdrowia i polityków podejmujących decyzje w kwestiach polityki zdrowotnej.

"Ulga w bólu" – Ogólnopolski Program Skutecznej Kontroli Bólu ma na celu zwiększenie świadomości Polaków nt. standardów skutecznego leczenia przewlekłego bólu o umiarkowanym i dużym stopniu natężenia. Ideą kampanii jest popularyzowanie nowoczesnych i bezpiecznych strategii kontroli bólu z wykorzystaniem drabiny analgetycznej WHO, a także likwidacja mitów i stereotypów związanych z farmakologicznym leczeniem bólu. Do najważniejszych działań, które zostaną podjęte w ramach programu, należą badania opinii publicznej na temat postaw Polaków wobec bólu i możliwości jego kontroli, dni otwarte w poradniach leczenia bólu, warsztaty dla lekarzy oraz warsztaty edukacyjne dla mediów. Do końca listopada br. chorzy mogą również skorzystać z porad udzielanych przez ekspertów kampanii pod bezpłatnym numerem infolinii: 0 800 706 838. Pacjentom i ich rodzinom udostępniane będą materiały edukacyjne stworzone we współpracy z Radą Ekspertów kampanii. Program trwać będzie do grudnia 2008 r. Jego partnerem jest firma farmaceutyczna Grünenthal. Patronat honorowy i merytoryczny nad projektem objęło Polskie Towarzystwo Badania Bólu (PTBB). Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie internetowej www.ulgawbolu.pl.