Od niedawna w Polsce możemy korzystać z usług wysokiej klasy chińskich specjalistów od leczenia igłami!



Akupunkturą leczy się prawie jedna czwarta ludności naszego globu. W Chinach ta metoda jest już stosowana od ponad pięciu tysięcy lat i tam właśnie można znaleźć najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Jednak, aby skorzystać z oryginalnych zabiegów, wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata. U progu lata w Warszawie uruchomione zostało Centrum Tradycyjnej Medycyny Chińskiej "Chi", w którym zatrudnieni są lekarze z Chin. Ośrodek otwarto pod patronatem renomowanego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie.

Jak działa akupunktura?

Z wynalezieniem akupunktury wiąże się legenda, która mówi, że po jednej ze starożytnych bitew zauważono, że wojownik niegroźnie zraniony strzałą przestał cierpieć na uporczywe dolegliwości bólowe. Ta obserwacja rozpoczęła poszukiwania związku między określonymi punktami na ciele a pracą narządów wewnętrznych. Po wielu latach badań odkryto całą sieć takich punktów zlokalizowanych wzdłuż specjalnych kanałów energetycznych, zwanych meridianami. Krąży w nich życiowa energia "chi", która w zdrowym ciele przepływa spokojnie i harmonijnie. Jakiekolwiek zaburzenia w jej przepływie (spowodowane np. stresem lub niewłaściwym odżywianiem) są przyczyną wszystkich chorób, co objawia się najczęściej bólem. Celem tradycyjnej medycyny chińskiej jest wyrównanie przepływu energii poprzez oddziaływanie na punkty energetyczne. Specjalista rozprasza nadmiar energii, jeśli zgromadziło się jej w danym miejscu za dużo, lub kieruje ją tam, gdzie występuje jej niedobór. Im wcześniej to zrobi, tym skutek leczenia jest zwykle lepszy. Ale poprawę można uzyskać także w przypadku wielu chorób przewlekłych, w tym czasem i takich, z którymi konwencjonalna medycyna nie umie sobie poradzić.

Na co pomaga?

Najlepsze rezultaty uzyskuje się, zwalczając akupunkturą różne rodzaje bólu. Skutecznie leczy migreny, rwę kulszową oraz ból korzonków, kręgosłupa i mięśni. Poza tym jest świetną metodą łagodzenia nadciśnienia, bezsenności, depresji, alergii, zespołu jelita drażliwego i wszelkich stanów zapalnych.

Warto wiedzieć: Okazuje się, że nie zawsze kłopoty, z którymi zgłasza sie pacjent, są jego rzeczywistym problemem. A więc jeśli ktoś ma problemy ze słuchem, nie oznacza to, że należy leczyć jego uszy – przyczyną może być zaburzenie funkcjonowania innego narządu, zwykle nerek. Specjaliści tradycyjnej medycyny chińskiej leczą przyczyny chorób, a nie tylko skutki.

W jaki sposób lekarz stawia diagnozę?

Specjalista przeprowadza przede wszystkim szczegółowy wywiad oraz bada puls w sześciu miejscach na wewnętrznych przegubach rąk. Tu właśnie zlokalizowane są obszary odpowiadające za pracę poszczególnych organów. Na prawym przegubie: płuca, śledziona i żołądek, na lewym: serce, wątroba i nerki. Sprawdzany jest również wygląd oczu, języka, kształt uszu, stan włosów i paznokci. Lekarz chętnie przegląda także dostarczoną przez pacjenta dokumentację medyczną.

Czy nakłuwanie boli?

Akupunktura nie boli bardziej niż zwykłe ukłucie. Stosuje się jednorazowe, cieniutkie igły, które wbijane są zwykle niezbyt głęboko. W zależności od problemu używa się od kilku do kilkudziesięciu nawet igieł. Pozostają one w ciele przez około 20 minut. W tym czasie pacjent leży i odpoczywa.

Warto wiedzieć: Aby zaobserwować pierwsze pozytywne efekty, zazwyczaj potrzeba kilku zabiegów, ale bywa i tak, że zdecydowana poprawa następuje już po pierwszym.

Jak długo utrzymują się efekty leczenia?

To zależy od wielu czynników. Jeśli pacjent powraca do dawnych nawyków, które spowodowały chorobę, to i ona po jakimś czasie powróci. Jeżeli natomiast ktoś zmieni swoje życie, to jest szansa, że zachowa zdrowie na dłużej. Zgodnie z filozofią chińską dla równowagi wewnętrznej ważny jest umiar. Nie należy przesadzać ani z pracą, ani z jedzeniem. Dieta powinna być oparta na warzywach i owocach (mało mięsa). Niezbędny jest ruch (co najmniej pół godziny dziennie), ale najważniejsze są pogoda ducha i optymizm!

Gdzie i za ile?

W zależności od miasta i kwalifikacji specjalisty koszty zabiegów wynoszą:

- od 60 do 150 zł za pierwszą konsultację z postawieniem diagnozy.

- od 35 do 70 zł za jeden zabieg.

Uwaga! NFZ refunduje terapię akupunkturą dla osób cierpiących na bóle przewlekłe (w ośrodkach, z którymi zawarty jest kontrakt na tego rodzaju usługi). O szczegóły dowiedz się w regionalnym oddziale NFZ.

Gdzie szukać: Wybierając specjalistę, sprawdź, czy ma wykształcenie medyczne i czy ukończył kursy akupunktury (poproś o pokazanie certyfikatów).

Marzena Bartoszuk/ Przyjaciółka