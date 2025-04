Reklama

Dzięki rozwojowi mikrochirurgii, wykorzystaniu technologii cyfrowej i technik laserowych, operacja bez rozcinania skóry nie jest dziś niczym nadzwyczajnym. I wcale, jak się powszechnie sądzi, nie musi kosztować majątek. Zabiegi ginekologiczne, okulistyczne i wiele innych można wykonać bezpłatnie w szpitalach, które mają oddziały specjalizujące się w chirurgii jednego dnia.

Takich szpitali jest coraz więcej (zwłaszcza w dużych miastach). Większość prywatnych klinik współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki czemu określone zabiegi można tam wykonać również bezpłatnie albo za częściową odpłatnością. Jeśli więc zdecydujesz się na taki zabieg, sprawdź (np. w internecie, na stronie www.nfz.gov.pl), gdzie możesz wykonać go najtaniej i w którym szpitalu masz szansę nie czekać zbyt długo w kolejce.

Jak się przygotować?

Tak jak do każdej operacji. Potrzebne ci będą wyniki badań (krwi, moczu, zdjęcia klatki piersiowej, USG, ewentualnie innych, zleconych przez lekarza). Powinnaś też mieć przy sobie dowód osobisty i aktualną książeczkę zdrowia lub zaświadczenie z pracy o ubezpieczeniu. W dniu poprzedzającym zabieg nie jedz ciężkostrawnych produktów, a od północy – jakichkolwiek, nawet jabłka. Małym dzieciom można, po konsultacji z lekarzem, dać coś lekkiego do jedzenia (np. kaszkę), ale nie później niż 6 godzin przed operacją, a także słabą, niesłodzoną herbatkę czy wodę.

Do kliniki zgłaszamy się na czczo. Pamiętajmy, że każda infekcja, nawet zwykłe przeziębienie, może spowodować, że lekarz odroczy zabieg.

Nie będzie bolało

Przed zabiegiem chirurgicznym pacjenta zawsze się znieczula. Stosuje się znieczulenia miejscowe lub zewnątrzoponowe. Pacjent jest wówczas przytomny, może nawet rozmawiać z operującym go lekarzem. Narkozę stosuje się rzadko, np. podczas usuwania polipów z nosa lub niektórych operacji zaćmy.

Nie dla każdego

Nie zawsze i nie u każdego operacja może być wykonana w trybie jednodniowym. Zależy to od stanu zdrowia pacjenta. Niekiedy nawet w przypadku banalnego zabiegu, np. usuwania polipów z nosa lub wszczepiania sztucznych soczewek (a właśnie tak leczy się zaćmę), konieczne może okazać się pozostanie w szpitalu przez jeden lub dwa dni. Taką decyzję może podjąć lekarz, jeśli pacjent:

- cierpi na niewydolność krążenia,

- ma problemy z krzepliwością krwi,

- jest otyły,

- choruje na cukrzycę,

- miał już komplikacje po zastosowaniu znieczulenia,

- przyjmuje leki o silnym działaniu, np. z grupy inhibitorów MAO,

- jest człowiekiem samotnym, nie jest w pełni sprawny i wymaga kilkudniowej opieki po zabiegu.

Te zabiegi można wykonać w 24 godziny

Oto przykłady najczęściej stosowanych ekspresowych zabiegów, które jeszcze niedawno wymagały interwencji skalpela. Umieszczone obok ceny odzwierciedlają pełną odpłatność. To, czy dany zabieg można wykonać bezpłatnie, zależy od tego, czy w konkretnym szpitalu ma on refundację z NFZ.

- Usuwanie refluksu żołądkowego

Chirurg dostaje się do wnętrza endoskopem, czyli cienką rurką wyposażoną w źródło światła i narzędzia. Zakłada w przełyku niewielką opaskę z tworzywa. Zapobiega ona cofaniu się pokarmu z żołądka. Ile kosztuje? 5 tys. zł.

- Embolizacja mięśniaków

Metodą endoskopową (cewnik z narzędziami umieszcza się w tętnicy) chirurg dociera do macicy i bezpośrednio do guzków podaje preparat.

W ciągu 15–20 min odcina on dopływ krwi do guzków, które po pewnym czasie zanikają. Z tego zabiegu nie mogą skorzystać kobiety z dużymi mięśniakami oraz chore na tarczycę. Ile kosztuje? 4,5–5 tys. zł.

- Zamykanie żylaków metodą kriochirurgii

Stosuje się nawet przy dużych żylakach. Chirurg wprowadza pod skórę specjalną sondę. Jej końcówka, wykonana ze złota, jest oziębiona, dzięki czemu można usunąć żylaki bezboleśnie. Ile kosztuje? Ok. 3 tys. zł.

- Histeroskopia

Do jamy macicy chirurg wprowadza endoskop wyposażony w kamerę i narzędzia chirurgiczne. Można w ten sposób wyłyżeczkować macicę oraz udrożnić jajowody. Ile kosztuje? 1,2 tys. zł.

- Artroskopia

Przez małe nacięcie na skórze chirurg wprowadza artroskop, czyli narzędzie optyczne wraz z mikrokamerą. Na ekranie widać wówczas, gdzie doszło do uszkodzenia kolana, barku czy innego stawu. Dokładnie w to miejsce lekarz wprowadza narzędzia i usuwa przyczynę bólu. Ile kosztuje? 2,3–2,5 tys. zł.

- Usuwanie przepukliny pachwinowej

Cewnik z narzędziami wprowadza się małymi nacięciami na skórze (ta metoda nosi nazwę laparoskopowej). W miejscu przepukliny zakłada się siateczkę, która zrasta się z otaczającymi tkankami i zapobiega wydostawaniu się treści jelita z powięzi. Ile kosztuje? 3–4 tys. zł

- Endoskopowe leczenie dyskopatii

Chirurg dostaje się do dysku przez nacięcie w skórze. Pod kontrolą monitora usuwa fragment dysku, którego ucisk jest przyczyną bólu pleców.

Pacjent musi jednak zostać w szpitalu 2–3 dni. Ile kosztuje? Ok. 4 tys. zł.



Tu robi się bezpłatne zabiegi

- Szpital Praski w Warszawie, tel. 022 818 50 61

- Szpital MSWiA w Warszawie, tel. 022 508 20 00

- Szpital Swissmed w Gdańsku, tel. (58) 524 15 01

- Szpital Bonifratrów, Kraków, tel. (12) 430 55 00

- Szpital Okulistyczny w Warszawie 13, tel. (022) 618 84 85

Reklama

Aleksandra Barcikowska