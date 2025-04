Spis treści:

Chlamydia trachomatis to gatunek bakterii wywołujący chlamydiozę – jedną z najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową. Infekcje dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn, chociaż częściej objawy pojawiają się u mężczyzn.

Do zakażenia chlamydią może dojść w trakcie stosunku płciowego, seksu analnego lub oralnego. Infekcja dotyczy na ogół młodych dorosłych, którzy uprawiają seks z wieloma partnerami oraz nie stosują prezerwatyw. Zdarzają się też zakażenia przeniesione z matki na dziecko podczas porodu. U noworodka może wówczas rozwinąć się zapalenie spojówek oraz zapalenie płuc.

Okres wylęgania chlamydiozy wynosi 2–7 tygodni. U mężczyzn infekcja chlamydią często nie powoduje żadnych objawów. Według badań cytowanych przez CDC, tylko około 10% mężczyzn ma objawowe zakażenie. Jeżeli pojawią się dolegliwości, to przypominają najczęściej zapalenie cewki moczowej. Chlamydia u mężczyzn objawia się pieczeniem w czasie oddawania moczu, a także wypływem wydzieliny śluzowej lub śluzowo-ropnej z cewki moczowej. Czasami może dojść do obrzęku jąder. W przypadku odbywania stosunków analnych może dojść do powstania stanu zapalnego w odbytnicy. Zakażenie może być zlokalizowane nie tylko w cewce moczowej i odbycie, ale też w gardle.

Z racji tego, że chlamydioza może też nie dawać objawów, o infekcji wiele osób dowiaduje się dopiero wtedy, gdy wystąpią powikłania takie jak zapalenie przydatków u kobiet lub zapalenie najądrza u mężczyzn.

Zakażenie chlamydią bywa mylone z rzeżączką. Przeczytaj więcej: Rzeżączka - objawy, diagnoza, leczenie

Wysypka nie jest typowym objawem chlamydii u mężczyzn, chociaż może się pojawić. Należy pamiętać, że zmiany skórne występują przy różnych infekcjach przenoszonych drogą płciową (np. kile, opryszczce narządów płciowych, HIV). Czasami chlamydia może powodować tzw. zespół Reitera (reaktywne zapalenie stawów), w którym oprócz zapalenia cewki moczowej pojawiają się zmiany skórne, bóle i obrzęki stawów, a także zapalenie spojówek. Nieleczona chlamydioza może mieć poważne następstwa, dlatego lepiej ją diagnozować i leczyć.

Zakażenie chlamydią jest o tyle niebezpieczne dla mężczyzn, że może prowadzić do zapalenia najądrza, co może skutkować bezpłodnością. Chlamydia może także powodować zapalenie jąder oraz gruczołu krokowego.

Rozpoznanie chlamydiozy nie jest trudne, jednak najpierw trzeba ją podejrzewać, a nie zawsze jest to proste w przypadkach bezobjawowych. Ułatwieniem w rozpoznaniu może być zdiagnozowanie tej samej choroby u partnerki. Najlepszą metodą rozpoznania chlamydiozy jest wykonanie diagnostyki molekularnej materiału pobranego z cewki moczowej mężczyzny. Czasami wykonuje się analizy na podstawie próbek moczu. Pomocne może być także oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwko tej bakterii.

Leczenie zakażenia chlamydią jest oparte na antybiotykoterapii. Najczęściej stosuje się azytromycynę lub doksycyklinę. Leczenie doksycykliną to terapia tygodniowa, azytromycnę podaje się jednorazowo. Aby przerwać łańcuch zakażenia, konieczne jest jednoczesne leczenie partnerów seksualnych, nawet jeżeli nie mają oni objawów. Leczenie jest zazwyczaj skuteczne i dobrze znoszone przez pacjentów.

Mimo że sam przebieg chlamydiozy jest często niekłopotliwy, może mieć bardzo poważne następstwa, do niepłodności włącznie. Trzeba pamiętać o właściwej profilaktyce tego zakażenia – używanie prezerwatyw, a w razie wystąpienia objawów u siebie lub partnera, zaprzestanie stosunków seksualnych, zgłoszenie się do lekarza oraz poddanie się leczeniu. Niestety, raz przechorowana chlamydioza nie daje trwałej odporności – można zachorować znowu.

