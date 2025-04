Chlebak – chyba każdy z nas ma go w domu. Przechowujemy w nim pieczywo wierząc, że to odpowiednie dla niego miejsce. Czyszczenie chlebaka ogranicza się w większości domów do wymiecenia okruszków ze środka, ewentualnie przetarcie pojemnika ściereczką. Zapewniamy: jak dowiecie się, co „mieszka” w jego środku, już nigdy nie będziecie unikać jego dokładnego mycia…

Pleśń, bakterie i salmonella



Aby zrozumieć, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia w chlebaku, wyobraźcie sobie taką – skądinąd codzienną – scenę: przychodzicie do domu z zakupami i wkładacie chleb do kuchennego pojemnika. Często jest on jeszcze dodatkowo owinięty w woreczek. Pieczywo wypiekane na drożdżach jest wilgotne, szybko więc w takich ciepłych warunkach rozwija się na nim pleśń, a jej zarodniki rozsiewają się po całym chlebaku, a stąd – po całej kuchni.

Należy więc zwrócić szczególną uwagę na zakamarki tego typu pojemników. Szczególnie, jeśli – na przykład przy jego uszczelkach – widzimy czarne plamy. To właśnie pleśń, którą trzeba bezwzględnie usunąć.

To jednak nie wszystko – poza pleśnią w chlebakach rozwijają się też: drożdżaki, roztocza, bakterie, pałeczki salmonelli, kurz i inne groźne drobnoustroje. Mają w końcu w środku pojemnika idealne warunki: jest im ciepło, wilgotno i mają się czym żywić. Zważywszy na to, że w chlebaku i w jego pobliżu trzymamy jedzenie, łatwo sobie wyobrazić, że przeniesienie zarazków na kanapki czy inne pokarmy wcale nie należy do trudnych.

Jeśli się tak stanie, możemy poważnie zachorować – grożą nam m.in.: zatrucie pokarmowe, alergie, choroby płuc czy astma. W najgorszych przypadkach zakażenie może prowadzić nawet do śmierci.

Jak więc czyścić chlebak, aby nie martwić się drobnoustrojami? Przynajmniej raz w tygodniu przecierajmy go nie tylko detergentem, ale też wodą z octem lub alkoholem. Jeśli zauważymy na nim czarny osad, nie ryzykujmy – wymieńmy pojemnik na nowy.

