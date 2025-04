Kiedy poznajesz tego jedynego wszystko się zmienia. W brzuchu czujesz „motylki” a na świat patrzysz przez różowe okulary. Życie jest wtedy jedną z bajek z dzieciństwa, w której On jest rycerzem na białym koniu, a Ty piękną królewną… Jednak czas szybko mija, przybywa lat a babciny przepis na mężczyznę - przez żołądek do serca – przyprawia Was tylko o dodatkowe kilogramy. Dieta dla dwojga to walentynkowy przepis SetPoint na…

…zdrowsze (bajkowe) wspólne życie.

Współczesny świat księżniczek i rycerzy

znacznie odbiega od bajkowych opowieści. Zapracowani, zmęczeni, w nieustannej gonitwie macie dla siebie coraz mniej czasu. Ty na wiecznej diecie, walcząca z kilogramami, celullitem i niechęcią do codziennego gotowania. On z rosnącym wieczornym apetytem i „oponką” sprytnie ukrywaną pod marynarką. Chcecie być piękni i młodzi, ale zapominacie, że o zdrowie i kondycję trzeba dbać. Wspólnie!!! Bo nadal możecie się o sobie i od siebie wiele nauczyć.

Rady dobrej wróżki potrzebne od zaraz!

W każdej, nawet codziennej czynności jest miejsce dla dwojga. Razem możecie czytać gazety, chodzić do kina i uczyć się tańca. Razem możecie także dbać o swój wygląd, kondycję i zdrowie. Dieta dla dwojga jest nie tylko walką z dodatkowymi kilogramami ale także sposobem na zdrowsze wspólne życie, wspólne cieszenie się z bycia razem.

„Coraz więcej młodych par odnajduje w zdrowym odżywianiu filozofię życia. – Mówi Alicja Kalińska doradca żywieniowy SetPoint. – Ludzie coraz chętniej dbają o swój wygląd i zdrowie. A przecież zdrowy tryb życia to nie tylko pełnowartościowa dieta, to także aktywność fizyczna czy rytuał przyrządzania posiłków. Dlaczego zatem nie robić tego razem? Przecież nic bardziej nie mobilizuje do zmian jak wsparcie bliskiej nam osoby.”

Dlaczego warto zgłosić się do doradcy żywieniowego z drugą połową?

Po pierwsze - wzajemna motywacja to sposób na pewny sukces. We dwoje raźniej jest mierzyć się ze zbędnymi kilogramami, nawet jeśli jedno ma więcej pracy przed sobą. Po drugie - przygotowywanie posiłków we dwoje to doskonała metoda na świetną zabawę, a nawet wstęp do miłosnych igraszek. Różne porcje, ale to samo menu, nie są tak demotywujące, jak wówczas gdy tylko jedno z Was jest na diecie. Po trzecie – zwykle męczące zakupy można zamienić na wspólne wyszukiwanie smakołyków.

Walentynkowe rady dla dwojga!

Sprawcie sobie prezent na Dzień Zakochanych! Doradca żywieniowy z SetPoint przygotuje dla Was profesjonalny program żywieniowy dostosowany do Waszego trybu życia i indywidualnych potrzeb. Nauczy jakie produkty wybierać i jak przygotowywać posiłki.

Niech Wasza romantyczna kolacja 14 lutego będzie przyjemnym wstępem do zdrowego trybu życia i nowych kulinarnych doznań. Teraz zgłaszając się razem do specjalisty z SetPoint, uzyskacie 50% walentynkowy rabat na jeden z programów dietetycznych.

Teraz babciny przepis – przez żołądek do serca – to przepis dla dwojga!

