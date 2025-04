Jason Vale, znany „Mistrz soków”, opisuje w swojej książce, jak w zdrowy i prosty sposób można schudnąć, pijąc świeżo wyciskane soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne. Autor książki wymyślił program „3 kg w 7 dni”. Aby uzyskać oczekiwane rezultaty, należy dostosować się do kilku zasad: przeczytać całą książkę, zastosować wszystkie zalecenia siedmiodniowego programu, czytać przynajmniej 4 strony książki dziennie, żeby nie wypaść z rytmu, zachować otwarty umysł i (co najważniejsze) przestrzegać zasad. Przed przystąpieniem do programu należy zapoznać się z 14 rozdziałami, czyli przemyśleniami i opowieściami Mistrza.

Vale w swojej książce podkreśla, że nie stosuje niebezpiecznych diet, po których metabolizm jest jeszcze bardziej spowolniony, dla niego liczą się trwałe zmiany, a nie szybkie rozwiązania. Wie, że większość osób zastosuje się do jego rad na chwilę, z racji nadchodzących uroczystości rodzinnych czy innych imprez, ale i tak pozbędą się niepotrzebnych kilogramów. Picie świeżo wyciskanych soków, w połączeniu ze spożywaniem suplementów żywieniowych, nie hamuje całkowicie procesu starzenia, ale starzejemy się wolniej niż osoby jedzące fast-foody. Oczyszczanie organizmu za pomocą soków i zaskakujące rezultaty tej metody w dość krótkim czasie to najlepsze sposoby na poprawę nastroju i przywrócenie motywacji do życia.

Autor wyodrębnia różnice pomiędzy medycyną konwencjonalną i alternatywną, porusza też temat leczenia intuicyjnego. W książce nie mogło zabraknąć działu dotyczącego wartości odżywczej soków oraz zdementowania bzdurnych doniesień na ten temat. Jason Vale opisuje niezwykły przypadek Davida Blaine’a, iluzjonisty, który albo stosował drakońskie diety, albo się głodził. W publikacji pojawia się również syndrom niechcenia, czyli przypadłość na którą cierpi większość myślicieli. Bardzo łatwo jest sobie coś postanowić, tylko trudniej wprowadzić postanowienie w życie. Pojawia się syndrom niechcenia lub słomianego zapału. Wymówki oddalają nas od naszych postanowień. Najlepszym podsumowaniem jest ten cytat: „Im więcej wymówek wymyślasz, tym bardziej w tłuszcz obrastasz”. Może dzięki temu przestaniemy stawiać wymówki na pierwszym miejscu?

Żeby stosować dietę, nie tylko sokową, trzeba wyzbyć się wymówek na dobre, jeśli chcemy uzyskać oczekiwane rezultaty. Silna wola to podstawa w osiąganiu zamierzonych celów. Z książki Jasona dowiemy się, że telewizor nie tylko pochłania naszą uwagę, jak również dodaje kilogramów, a wszystko przez to, że oglądając ulubiony program czy film w TV, jemy .

W 3 ostatnich rozdziałach znajduje się opis etapu przygotowawczego, czyli wszystko, co powinniśmy wiedzieć przed rozpoczęciem programu „3 kg w 7 dni”. W ostatnim rozdziale znajduje się lista potrzebnych rzeczy, czyli informacje o tym, w czym należy przygotowywać soki czy jaki blender kupić oraz lista zakupów na pierwsze 3 dni i na pozostałe. Dalej w książce znajdziemy 3 etapy programu „3 kg w 7 dni”. Etap 1 to program „3 kg w 7 dni” – dokładnie opisany, dzień po dniu wraz z przydatnymi przepisami, dziennikiem picia soków składającym się z tabeli pomiarów i pytań kontrolnych w celu sprawdzenia swojego samopoczucia. Etap 2 to „Plan Turbo”, czyli stopniowe wprowadzanie pokarmów stałych. Tak jak w przypadku etapu 1, mamy dokładnie opisane kolejne dni wzbogacone o przedział Śniadanie/Obiad/Kolacja. I ostatni etap to „Soczysty styl życia” – tutaj również znajdziemy przydatne przepisy. Dodatek stanowi rozdział „Szczegółowe wytyczne odnośnie picia soków”, czyli jak najłatwiej przygotować soki, jak stworzyć domowy bar sokowy, jaki jest najlepszy blender, jak dobrać najlepszą wyciskarkę do soków oraz czym jest super żywność. Zaraz za nim znajdują się „Pytania i odpowiedzi”, które, jak pisze autor, należy przeczytać przed rozpoczęciem programu „3 kg w 7 dni”.

Program Jasona Vale’a zatytułowany „3 kg w 7 dni” zastosowało wiele gwiazd, m.in. Jennifer Aniston, Drew Barrymore i Sarah Jessica Parker. Skoro gwiazdy są zadowolone, Ty też możesz. Zafunduj sobie idealna sylwetkę i zdrowe ciało – na własne życzenie!

