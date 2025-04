Dermatofity i drożdżaki, sprawcy grzybicy, mają w lecie idealne warunki do rozwoju (sprzyja im także każde osłabienie organizmu, np. wskutek choroby czy zażywania antybiotyków). Ciepło, wilgotno – do szczęścia nie potrzeba im nic więcej! Choroba rozwija się błyskawicznie, atakując nowe miejsca.

Jeśli podejrzewasz u siebie grzybicę, nie zwlekaj z wizytą

u lekarza dermatologa. Pobierze on z chorego miejsca materiał do mikroskopowych badań mykologicznych, aby precyzyjnie zdiagnozować chorobę. Terapia nowoczesnymi lekami jest szybka i bardzo skuteczna.

Błyskawiczna terapia

Jeszcze kilka lat temu leczenie grzybicy skóry było mało skuteczne z powodu częstych nawrotów tej choroby. Prawdziwym przełomem w terapii zakażeń stało się wynalezienie leku o nazwie lamisilatt. Stosuje się go w postaci płynu, kremu lub aerozolu. Lamisilatt (do kupienia bez recepty) w ciągu zaledwie kilku dni likwiduje objawy grzybicy. Jego dodatkową zaletą jest to, że skutecznie zapobiega nawrotom choroby. W niektórych przypadkach (np. grzybicy paznokci), oprócz kremu czy płynu, lekarz zleca doustne zażywanie preparatów przeciwgrzybiczych, jak np. Itraconazole, Terbinafina.

Miejsca najczęściej atakowane przez grzybicę:



Skóra głowy

Do zakażeń dochodzi często zwłaszcza u osób ze skłonnością do pocenia się. Jeśli nie są leczone, prowadzą do osłabienia mieszków włosowych.

Co wywołuje? Drożdżaki Malassezia furfur lub dermatofity.

Jak rozpoznać? Objawem zakażenia jest łupież, czyli łuszczenie się naskórka głowy (maleńkie białe płatki opadające na ubranie). Do wizyty u lekarza powinno też skłonić wypadanie większej niż zwykle ilości włosów.

Dłonie

Zarazić się można nawet przez podanie ręki zakażonej osobie. Najczęściej choroba przenosi się z zakażonych stóp lub innych części ciała. Sprzyja jej częste używanie rękawic gumowych, w których ręce się pocą i nagrzewają.

Co wywołuje? Dermatofity, drożdżaki.

Jak rozpoznać? Między dwoma palcami (lub kilkoma sąsiadującymi) pojawia się zaczerwienienie lub ranka. Niekiedy, zwłaszcza w nocy, dokucza swędzenie.

Paznokcie

Na początku choroba atakuje jeden, dwa paznokcie u stopy, potem przenosi się na następne, nawet na paznokcie dłoni.

Co wywołuje? Dermatofity, drożdżaki.

Jak rozpoznać? Typowa jest zmiana barwy paznokci na żółtawą. Stają się też grubsze, matowe, zaczynają wrastać.

Jama ustna

Choroba najczęściej występuje u niemowląt, jednak może też zaatakować osobę dorosłą. Zdarza się to rzadko.

Co wywołuje? Drożdżaki Candida albicans.

Jak rozpoznać? Na błonie śluzowej jamy ustnej pojawiają się białe plamki przypominające zsiadłe mleko.

Pachwiny

Drobnoustroje przenoszą się tu z zakażonej skóry lub paznokci stóp. Atakowi grzybów sprzyja pocenie się.

Co wywołuje? Dermatofity lub drożdżaki.

Jak rozpoznać? Objawem choroby jest swędzenie, zaróżowienie skóry lub pęcherzyki w pachwinie.

Drogi rodne

Do zakażenia często dochodzi po zażywaniu antybiotyków, które niszcząc bakterie chorobotwórcze, likwidują też pożyteczne bakterie kwasu mlekowego bytujące w pochwie kobiety. Zakażeniu sprzyja również osłabienie, depresja.

Co wywołuje? Drożdżaki Candida albicans.

Jak rozpoznać? Sygnałem zakażenia są białawe upławy, swędzenie lub piekący ból okolic intymnych.

Stopy

Tu najczęściej dochodzi do zakażenia. Na grzybicę stóp choruje w Polsce co czwarta osoba.

Co wywołuje? Dermatofity lub drożdżaki.

Jak rozpoznać? Naskórek między palcami łuszczy się i pęka. Skóra pod palcami może być zaczerwieniona. Swędzi, zwłaszcza w nocy. Czasem pojawiają się białe pęcherze. Zmiany skórne mogą znikać i pojawiać się znowu.

Jak się chronić?

- Noś na co dzień bieliznę z włókien naturalnych.

- Unikaj stawania bosymi stopami na podłodze lub wykładzinie w miejscach publicznych.

- Jeśli wchodzisz pod prysznic w obcym miejscu, np. na wczasach, noś gumowe klapki.

- Po wyjściu z basenu umyj i dokładnie wysusz stopy, palce przesyp talkiem.

- Nie pożyczaj ręczników, butów i nakryć głowy.

- W upalne dni nie wkładaj zbyt obcisłych spodni.

- W ciepłe dni nie chodź długo w obuwiu sportowym.

- Nie przesadzaj ze słodyczami. Nadmiar węglowodanów sprzyja zakażeniom.

- Pij jogurt naturalny z żywymi kulturami bakterii – zwiększy się twoja odporność na zakażenie grzybami.

Aleksandra Barcikowska