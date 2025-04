fot. Fotolia

Tradycyjne Święta Bożego Narodzenia obfitują w potrawy tłuste, słodkie i ciężkostrawne. Smażone pierogi z kapustą i grzybami, smażony karp, bigos wigilijny, śledzie w śmietanie, a do tego makowiec, sernik i kutia to duże obciążenie dla żołądka. Co zatem zrobić, żeby te świętą były zarówno smaczne, jak i zdrowe, szczególnie jeśli cierpimy na choroby żołądka?

Codzienna dieta przy chorobach żołądka



Osoby zmagające się z chorobami żołądka, takimi jak choroba refleksowa żołądkowo-przełykowa (potocznie zwana refluksem), dyspepsja (niestrawność), choroba wrzodowa czy rak żołądka, powinny na co dzień stosować dietę lekkostrawną, czyli taką, która w najmniejszym stopniu obciąży chory narząd.

Dlatego też powinny unikać potraw wzdymających (m.in. cebula, czosnek, warzywa kapustne, strączkowe), potraw smażonych, szczególnie z dużym dodatkiem tłuszczu, potraw typu fast-food, tłustych wędlin i mięs, kawy i mocnej herbaty, słonych i słodkich przekąsek, tłustych ciast i deserów, czekolady, alkoholu i ostrych przypraw.

Lekkostrawna Wigilia – czy to możliwe?



Stosowanie diety lekkostrawnej na co dzień nie jest trudne, szczególnie jeśli po jej zastosowaniu czujemy znaczną poprawę. Natomiast problemem może być trzymanie się tych zaleceń w okresie świątecznym, kiedy to na stole jest wiele produktów niewskazanych w diecie lekkostrawnej. Wiele jednak nie oznacza wszystkie…

Jeśli spędzamy święta u rodziny czy znajomych, można wybrać produkty, które nie będą nam szkodziły. Jeśli natomiast przygotowujemy święta sami, możemy przyrządzić lekko zmodyfikowane potrawy, tak aby zachować tradycję i zdrowie.

Przede wszystkim należy wyeliminować smażenie – rybę można upiec lub ją ugotować i przyrządzić w galarecie. Wskazana jest również ryba po grecku, jednakże należy uważać na dodatek sosu pomidorowego do warzyw w tym daniu, gdyż u niektórych osób pomidory i ich koncentraty mogą nasilać objawy niestrawności i zgagi. Można dodać natomiast do takiego dania natkę pietruszki czy kopru, które łagodzą objawy niestrawności. Niewskazane jest spożywania pierogów z kapustą i grzybami – są ciężkostrawne, będą potęgować nieprzyjemne dolegliwości, tj. wzdęcia czy gazy, zastąpić je można natomiast gotowanymi pierogami ruskimi (najlepiej, gdyby były przygotowane bez dodatku cebuli). W przypadku sałatek, najlepsze będą te przygotowane z gotowanych warzyw lub znacznie rozdrobnionych, bez dodatku tłustych zawiesistych sosów czy majonezu. Zupa rybna czy barszcz wigilijny (szczególnie z gotowanymi burakami) również są wskazane, ważne tylko, aby nie zawierały dużo tłuszczu. Z ciast można pozwolić sobie na kawałek babki z owocami lub ciasta drożdżowego.

Czego należy unikać przy problemach z żołądkiem?



Osoby z chorobami żołądka powinny unikać kilku produktów, które mogą wzmagać dolegliwości i powodować znaczne pogorszenie stanu zdrowia:

owoce cytrusowe (pomarańcze, mandarynki, grejpfruty),

pomidory, soki pomidorowe, koncentraty,

papryka,

jabłka,

tłuste mięsa i wędliny (m.in. karkówka, boczek),

czekolada i ciasta, szczególnie z tłustymi maślanymi kremami,

kawa i mocna herbata, napoje gazowane,

nasiona roślin strączkowych (fasola, groch, bób, ciecierzyca, soczewica, soja),

rośliny kapustne (kapusta, kalafior, brokuł, brukselka),

czosnek, cebula,

szparagi, karczochy,

ostre przyprawy (m.in. chili, pieprz cayane),

orzechy,

alkohol.

Jednocześnie należy pamiętać, że dieta powinna być dobierana indywidualnie, gdyż rodzajów chorób żołądka jest wiele i nie u każdego dany produkt będzie niewskazany.

Oto kilka zasad zapewniających dobre samopoczucie osobom z chorobami żołądka:



pamiętaj o regularności posiłków , nie siadaj do Wigilijnego stołu głodny, gdyż wtedy zjesz znacznie więcej i obciążysz żołądek,

, nie siadaj do Wigilijnego stołu głodny, gdyż wtedy zjesz znacznie więcej i obciążysz żołądek, ogranicz porcje spożywanych produktów , w ten sposób będziesz mógł spróbować wielu dań i smaków,

, w ten sposób będziesz mógł spróbować wielu dań i smaków, nie najadaj się do syta , to tylko pogorszy twój stan zdrowia,

, to tylko pogorszy twój stan zdrowia, jedz powoli , szybkie jedzenie przyczynia się do połykania dużej ilości powietrza, które powoduje rozciąganie ściany żołądka i wzrost ciśnienia w jamie brzusznej oraz nasilenie dolegliwości,

, szybkie jedzenie przyczynia się do połykania dużej ilości powietrza, które powoduje rozciąganie ściany żołądka i wzrost ciśnienia w jamie brzusznej oraz nasilenie dolegliwości, ogranicz potrawy ciężkostrawne (smażone i odsmażane) i tłuste oraz słodycze , postaw na warzywa, owoce, ryby, chude mięsa i wędliny,

(smażone i odsmażane) i oraz , postaw na warzywa, owoce, ryby, chude mięsa i wędliny, usiądź jak najdalej od swojej ulubionej potrawy , zabezpieczy cię to przed ciągłym sięganiem po nią,

, zabezpieczy cię to przed ciągłym sięganiem po nią, nie kładź się tuż po posiłku ,

, pamiętaj o ruchu , zamiast siedzieć cały dzień przy stole wybierz się z rodziną czy znajomymi na spacer,

, zamiast siedzieć cały dzień przy stole wybierz się z rodziną czy znajomymi na spacer, unikaj obcisłej odzieży oraz ciasno zapiętych pasków.

Opracowanie: mgr Magdalena Siuba-Strzelińska, Instytut Żywności i Żywienia.